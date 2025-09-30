УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10072 відвідувача онлайн
Новини Закупівля ЄС енергоресурсів РФ
794 18

Орбан про розмову з Трампом щодо закупівлі енергоресурсів РФ: "Ми не слуги один одного. Угорщина не є державою-слугою"

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом вони обговорювали питання закупівлі російських енергоресурсів.

Про це Орбан сказав в інтерв’ю угорському виданню Harcosok Órája, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, діалог відбувся "як між суверенними лідерами". Прем’єр зазначив, що Угорщина й надалі отримуватиме газ та нафту з Росії, адже, на його переконання, це гарантує стабільність енергопостачання. Він наголосив, що Будапешт має узгоджену з Москвою ціну, яка виглядає вигіднішою, ніж інші можливі варіанти на ринку.

"Він просто запитав, чому ми купуємо газ і нафту в Росії. Я йому відповів. Так само, як я щойно сказав. І він сказав, що розуміє, точно. Але ж - як би це сказати? - ми не підлеглі один одному. Тож це не те, що Вашингтон нам щось каже, а потім ми щось робимо, або навпаки, що, звичайно, не дуже ймовірно, але це те, що є дві суверенні держави, у них є суверенні лідери, і якщо є щось, що нас цікавить у справах один одного, ми запитуємо один одного про це", - заявив Орбан.

Він додав, що іноді обговорює з Трампом різні питання, але рішення ухвалює окремо. "Ми не слуги один одного. Угорщина не є державою-слугою", - підкреслив прем’єр.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Автор: 

Трамп Дональд (7260) Орбан Віктор (646) енергоресурси (5)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Орбан про розмову з Трампом щодо закупівлі енергоресурсів РФ: "Ми не слуги один одного. Угорщина не є державою-слугою США " МИ "СЛУГИ КУЙЛА"
показати весь коментар
30.09.2025 15:57 Відповісти
+1
Пустився берега
показати весь коментар
30.09.2025 15:53 Відповісти
+1
Немічний став орбан, гадить, прямо під себе!!!
Не пам'ятає уже і могилевича, і кураторів своїх з фсб… Так і життя його пройшло, на нафтодоларах з московії….
показати весь коментар
30.09.2025 15:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пустився берега
показати весь коментар
30.09.2025 15:53 Відповісти
авжеж !

Вітьок, а по іпалу від Рудого !

.
показати весь коментар
30.09.2025 16:11 Відповісти
Нехай купують де хочуть - ******* зі своїми угорцями..
показати весь коментар
30.09.2025 15:55 Відповісти
Мадьяр, поджигай !

.
показати весь коментар
30.09.2025 16:12 Відповісти
Та досить вже цих побрехеньок від шльондри *****.
показати весь коментар
30.09.2025 15:56 Відповісти
Для початку введіть для громадян Угорщини візи в США. Хай цих гаспадінов-неслуг трохи попустить.
показати весь коментар
30.09.2025 15:57 Відповісти
Орбан про розмову з Трампом щодо закупівлі енергоресурсів РФ: "Ми не слуги один одного. Угорщина не є державою-слугою США " МИ "СЛУГИ КУЙЛА"
показати весь коментар
30.09.2025 15:57 Відповісти
Немічний став орбан, гадить, прямо під себе!!!
Не пам'ятає уже і могилевича, і кураторів своїх з фсб… Так і життя його пройшло, на нафтодоларах з московії….
показати весь коментар
30.09.2025 15:59 Відповісти
Хтось є з Угорщини - як там з цінами на паливо , в порівнянні з іншими країнами ЄС ...?
показати весь коментар
30.09.2025 16:00 Відповісти
Карикатура дня

- Россия - это медведь, а не тигр. Бумажных медведей не бывает.
- А как насчёт мёртвого медведя?

Автор: Ella Baron, Великобритания
показати весь коментар
30.09.2025 16:02 Відповісти
У русского мишки
Бумажные кишки

.
показати весь коментар
30.09.2025 16:14 Відповісти
Лошара бикує...
показати весь коментар
30.09.2025 16:04 Відповісти
Оце Орбан послав Тампона. Ну що Тампон, всі твої так звані друзі виявились зовсім не друзями. Даже Орбан виявився песиком ***** який робив вигляд що любить Тампона. Більш того я впевнений що скоро всі що зараз за ***** виявляться китайськими агентами
показати весь коментар
30.09.2025 16:05 Відповісти
Треба дочекатися щоб Європа остаточно заборонила Угорщині та Словаччині накладати свої вето та перекрити ***** ту дружбу. Наша територія-що хочемо, то й робимо. А по інших гілках чимось в'їбати. Нехай тоді ************* жаба і надалі "стабільно" купує кацапську нафту.
показати весь коментар
30.09.2025 16:06 Відповісти
Угорщина - держава-проститутка з амбіціями.
Бере від друзів 10 мільярдів, при цьому одразу продає цих друзів за мільярд отому і за мільярд ще цьому.
показати весь коментар
30.09.2025 16:07 Відповісти
Можна вирубити "Дружбу", щоб ця гидота замовкла?
показати весь коментар
30.09.2025 16:09 Відповісти
Орбан - не слуга Трампа: він підстилка Пуйла.
показати весь коментар
30.09.2025 16:10 Відповісти
Підфартило Україні з сусідами...
показати весь коментар
30.09.2025 16:10 Відповісти
 
 