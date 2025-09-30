Орбан про розмову з Трампом щодо закупівлі енергоресурсів РФ: "Ми не слуги один одного. Угорщина не є державою-слугою"
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом вони обговорювали питання закупівлі російських енергоресурсів.
Про це Орбан сказав в інтерв’ю угорському виданню Harcosok Órája, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, діалог відбувся "як між суверенними лідерами". Прем’єр зазначив, що Угорщина й надалі отримуватиме газ та нафту з Росії, адже, на його переконання, це гарантує стабільність енергопостачання. Він наголосив, що Будапешт має узгоджену з Москвою ціну, яка виглядає вигіднішою, ніж інші можливі варіанти на ринку.
"Він просто запитав, чому ми купуємо газ і нафту в Росії. Я йому відповів. Так само, як я щойно сказав. І він сказав, що розуміє, точно. Але ж - як би це сказати? - ми не підлеглі один одному. Тож це не те, що Вашингтон нам щось каже, а потім ми щось робимо, або навпаки, що, звичайно, не дуже ймовірно, але це те, що є дві суверенні держави, у них є суверенні лідери, і якщо є щось, що нас цікавить у справах один одного, ми запитуємо один одного про це", - заявив Орбан.
Він додав, що іноді обговорює з Трампом різні питання, але рішення ухвалює окремо. "Ми не слуги один одного. Угорщина не є державою-слугою", - підкреслив прем’єр.
