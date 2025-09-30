РУС
Бойцы "Nemesis" уничтожили четыре северокорейские артиллерийские установки. ВИДЕО

Бойцы 412-го полка "Nemesis" Сил беспилотных систем уничтожили северокорейские самоходные артиллерийские установки "Коксан" на Луганщине и Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, точными сбросами с беспилотников украинские военные разгромили три вражеские установки, а одна САУ оккупантов обезврежена во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.

"САУ "Коксан" - это северокорейская 170-мм установка, которая входит в число самых дальнобойных артсистем в мире", - сообщают бойцы под видео.

беспилотник (4344) уничтожение (8029) Запорожская область (3593) САУ (227) Луганская область (6552) 412 полк Nemesis СБС (2)
Сортировать:
Доповіли, все чітко.
30.09.2025 19:10 Ответить
Красунчеки
30.09.2025 19:30 Ответить
Да, натворив ділов 18650 Li-Ion.
30.09.2025 19:39 Ответить
Це знову доводить що не треба допомогати комуністичним режимам скільки корейців жило в Україні де хто залишився інші поїхали щоб прийти вбивать нас за нашу гостинність
30.09.2025 19:39 Ответить
 
 