Бойцы "Nemesis" уничтожили четыре северокорейские артиллерийские установки. ВИДЕО
Бойцы 412-го полка "Nemesis" Сил беспилотных систем уничтожили северокорейские самоходные артиллерийские установки "Коксан" на Луганщине и Запорожье.
Как сообщает Цензор.НЕТ, точными сбросами с беспилотников украинские военные разгромили три вражеские установки, а одна САУ оккупантов обезврежена во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.
"САУ "Коксан" - это северокорейская 170-мм установка, которая входит в число самых дальнобойных артсистем в мире", - сообщают бойцы под видео.
