Румыния и Украина планируют совместное производство дронов для НАТО
Индустрия дронов
Румыния надеется быстро наладить на своей территории производство дронов совместно с Украиной для внутреннего использования, а также для стран-членов Европейского Союза и НАТО.
Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Оана Цою, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По словам Цою, что переговоры с Украиной о совместном производстве беспилотников начались еще до ряда нарушений воздушного пространства стран НАТО со стороны России.
"Мы считаем, что для восточного фланга стратегически важно иметь лучшую защиту, особенно в области противовоздушной обороны. Поэтому мы работаем в этом направлении, чтобы создать необходимые партнерские отношения, например, с Украиной, для производства оборонных дронов в будущем", - сказала она.
Глава румынского МИД добавила, что в Бухаресте верят "в нашу способность быстро воплотить это в жизнь".
А Галац знаходиться коло границі України