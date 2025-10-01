РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9044 посетителя онлайн
Новости Производство дронов Индустрия дронов
450 3

Румыния и Украина планируют совместное производство дронов для НАТО

Индустрия дронов

румунія

Румыния надеется быстро наладить на своей территории производство дронов совместно с Украиной для внутреннего использования, а также для стран-членов Европейского Союза и НАТО.

Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Оана Цою, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Цою, что переговоры с Украиной о совместном производстве беспилотников начались еще до ряда нарушений воздушного пространства стран НАТО со стороны России.

"Мы считаем, что для восточного фланга стратегически важно иметь лучшую защиту, особенно в области противовоздушной обороны. Поэтому мы работаем в этом направлении, чтобы создать необходимые партнерские отношения, например, с Украиной, для производства оборонных дронов в будущем", - сказала она.

Глава румынского МИД добавила, что в Бухаресте верят "в нашу способность быстро воплотить это в жизнь".

Также читайте: Украина и Франция согласовывают запуск производства дронов для ВСУ, - посол Вейсьер

Автор: 

Румыния (1169) дроны (4890)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спільні снаряди для України теж не плохо -Найбільшими сталелитейними заводами Румунії є колишній Галацький металургійний комбінат, який зараз є частиною компанії Liberty Galati, та колишній Хунедоарський металургійний комбінат, який тепер називається ArcelorMittal Hunedoara. Також існує завод TMK Reșița у місті Решица, що спеціалізується на виробництві заготовок для трубпрокатного виробництв
А Галац знаходиться коло границі України
показать весь комментарий
01.10.2025 00:04 Ответить
Перша партія браку швидко протверезить румунів.
показать весь комментарий
01.10.2025 01:10 Ответить
Що, заводу ще немає, а ти вже туди влаштувався?
показать весь комментарий
01.10.2025 06:48 Ответить
 
 