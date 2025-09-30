УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5016 відвідувачів онлайн
Новини Виробництво дронів Індустрія дронів
89 1

Румунія та Україна планують спільне виробництво дронів для НАТО

Індустрія дронів

румунія

Румунія сподівається швидко налагодити на своїй території виробництво дронів спільно з Україною для внутрішнього використання, а також для країн-членів Європейського Союзу та НАТО.

Про це заявила міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Цою, що переговори з Україною про спільне виробництво безпілотників розпочалися ще до низки порушень повітряного простору країн НАТО з боку Росії.

"Ми вважаємо, що для східного флангу стратегічно важливо мати кращий захист, особливо в галузі протиповітряної оборони. Тому ми працюємо в цьому напрямку, щоб створити необхідні партнерські відносини, наприклад, з Україною, для виробництва оборонних дронів у майбутньому", – сказала вона.

Глава румунського МЗС додала, що в Бухаресті вірять "у нашу здатність швидко втілити це в життя".

Також читайте: Україна та Франція узгоджують запуск виробництва дронів для ЗСУ, - посол Вейсьєр

Автор: 

Румунія (1251) дрони (5806)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спільні снаряди для України теж не плохо -Найбільшими сталелитейними заводами Румунії є колишній Галацький металургійний комбінат, який зараз є частиною компанії Liberty Galati, та колишній Хунедоарський металургійний комбінат, який тепер називається ArcelorMittal Hunedoara. Також існує завод TMK Reșița у місті Решица, що спеціалізується на виробництві заготовок для трубпрокатного виробництв
А Галац знаходиться коло границі України
показати весь коментар
01.10.2025 00:04 Відповісти
 
 