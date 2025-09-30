Румунія та Україна планують спільне виробництво дронів для НАТО
Індустрія дронів
Румунія сподівається швидко налагодити на своїй території виробництво дронів спільно з Україною для внутрішнього використання, а також для країн-членів Європейського Союзу та НАТО.
Про це заявила міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За словами Цою, що переговори з Україною про спільне виробництво безпілотників розпочалися ще до низки порушень повітряного простору країн НАТО з боку Росії.
"Ми вважаємо, що для східного флангу стратегічно важливо мати кращий захист, особливо в галузі протиповітряної оборони. Тому ми працюємо в цьому напрямку, щоб створити необхідні партнерські відносини, наприклад, з Україною, для виробництва оборонних дронів у майбутньому", – сказала вона.
Глава румунського МЗС додала, що в Бухаресті вірять "у нашу здатність швидко втілити це в життя".
А Галац знаходиться коло границі України