Румунія та Україна планують спільне виробництво дронів для НАТО

Індустрія дронів

Румунія сподівається швидко налагодити на своїй території виробництво дронів спільно з Україною для внутрішнього використання, а також для країн-членів Європейського Союзу та НАТО.

Про це заявила міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Цою, що переговори з Україною про спільне виробництво безпілотників розпочалися ще до низки порушень повітряного простору країн НАТО з боку Росії.

"Ми вважаємо, що для східного флангу стратегічно важливо мати кращий захист, особливо в галузі протиповітряної оборони. Тому ми працюємо в цьому напрямку, щоб створити необхідні партнерські відносини, наприклад, з Україною, для виробництва оборонних дронів у майбутньому", – сказала вона.

Глава румунського МЗС додала, що в Бухаресті вірять "у нашу здатність швидко втілити це в життя".

Також читайте: Україна та Франція узгоджують запуск виробництва дронів для ЗСУ, - посол Вейсьєр