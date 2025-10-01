РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9044 посетителя онлайн
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
4 135 27

В российском Ярославле горит НПЗ: власти заявляют, что это не связано с атакой БПЛА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 1 октября 2025 года вспыхнул пожар на НПЗ в российском Ярославле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Местные жители сообщают о пожаре и столбе густого дыма.

НПЗ в Ярославле
НПЗ в Ярославле
НПЗ в Ярославле
НПЗ в Ярославле

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия ударов украинских дронов: Россия ввела полный запрет на экспорт бензина до конца года

Между тем, губернатор Евраев утверждает, что возгорание возникло на территории НПЗ в Ярославле, оно не связано с атакой беспилотников, пожар имеет техногенный характер.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Автор: 

НПЗ (312) пожар (6042) россия (97457)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Яке полегшення для кацапів. Це не пов'язано з атакою БПЛА
показать весь комментарий
01.10.2025 08:09 Ответить
+10
Це вірно. Загорівся просто так за компанію з іншими
показать весь комментарий
01.10.2025 08:10 Ответить
+9
Навіть якщо і не пов'язано - добре горить. Нехай горить
показать весь комментарий
01.10.2025 08:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яке полегшення для кацапів. Це не пов'язано з атакою БПЛА
показать весь комментарий
01.10.2025 08:09 Ответить
партизанен !
показать весь комментарий
01.10.2025 08:14 Ответить
Навіть якщо і не пов'язано - добре горить. Нехай горить
показать весь комментарий
01.10.2025 08:09 Ответить
Це вірно. Загорівся просто так за компанію з іншими
показать весь комментарий
01.10.2025 08:10 Ответить
Кацапи гріються , нехай
показать весь комментарий
01.10.2025 08:10 Ответить
Не важливо яка причина пожежі-важливий результат...
показать весь комментарий
01.10.2025 08:11 Ответить
Ага! "Не вмер Данило - болячка задавила...".
показать весь комментарий
01.10.2025 08:15 Ответить
Самі рук доклали? - завидки взяли шо кругом НПЗ горять
показать весь комментарий
01.10.2025 08:11 Ответить
Слава Воїнам ЗСУ
показать весь комментарий
01.10.2025 08:12 Ответить
То сварщики чудят...
показать весь комментарий
01.10.2025 08:12 Ответить
Що мене завжди дивує в цих відео, так це дуже непогані дороги. Завжди думав, що у кацапів вони гірші. І взагалі скрізь розруха, дерев'яні туалети і бомжі.
показать весь комментарий
01.10.2025 08:21 Ответить
***** так это ж "золотое кольцо" проедь от этого кольца 100 км и ожидания оправдаються на 120%
показать весь комментарий
01.10.2025 08:40 Ответить
Не переживай, так і є, методичку поміняй.
показать весь комментарий
01.10.2025 08:56 Ответить
сам теж дивуюся, як згадаю наші сумські колдобини.... я на велосипеді катаюся, якби в нього були руки - він би мене задушив
показать весь комментарий
01.10.2025 09:18 Ответить
Це не дрони, це само? Ну і добре, головне горить добре...
показать весь комментарий
01.10.2025 08:24 Ответить
То не безпілотник , то треба дещо списати .
показать весь комментарий
01.10.2025 08:25 Ответить
Хоч якась приємна новина бажано що б з чисельними жертвами.
показать весь комментарий
01.10.2025 08:29 Ответить
Все одно, як кажуть кацапи - " *******"!
показать весь комментарий
01.10.2025 08:32 Ответить
Ну... Не пов'язано так не ров'язано... Головне шо горить
показать весь комментарий
01.10.2025 08:36 Ответить
Хоч чорт,хоч біс,аби б яйця ніс..
показать весь комментарий
01.10.2025 08:48 Ответить
Я так розумію, для нас головне що горить, а кацапам головне щоб не от дронів.
показать весь комментарий
01.10.2025 08:52 Ответить
До речі можу порадити палите в ху....лостане все самі і дроны залітати не будуть
показать весь комментарий
01.10.2025 08:54 Ответить
Ну за останніми даними, що вони публікували 38% потужностей нпз вибито атаками бпла а решта працює без планових ремонтів з ризиком аварій, щоб хоч десь взяти бензин, ну от допрацювався.
показать весь комментарий
01.10.2025 08:56 Ответить
Ярославль. Прикурили НПЗ. Це п'ятий по велечині нафтопереробний завод , по розмірам на болотах. Горить установка ЭЛОУ-АВТ-6
Установка ЭЛОУ-АВТ-6 - это комплекс нефтеперерабатывающего завода для электрообессоливания нефти и первичной перегонки ее на атмосферном и вакуумном блоках с целью получения бензина, дизтоплива и мазута, а также переработки мазута на вакуумном блоке. "ЭЛОУ" означает электрообессоливающую установку, а "АВТ" - атмосферно-вакуумную трубчатку, которая включает два основных блока: атмосферный (АТ) и вакуумный (ВТ). Цифра "6" в названии указывает на производительность установки - 6 миллионов тонн нефти в год.
показать весь комментарий
01.10.2025 09:07 Ответить
о, прибавилось тех. знаний
показать весь комментарий
01.10.2025 09:20 Ответить
Ета савпадєніє!
показать весь комментарий
01.10.2025 09:13 Ответить
Може й дійсно не безпілотники, по відео колона там так близько до дороги, там її з рогатки можна було підпалити.
показать весь комментарий
01.10.2025 09:20 Ответить
 
 