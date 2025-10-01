В российском Ярославле горит НПЗ: власти заявляют, что это не связано с атакой БПЛА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 1 октября 2025 года вспыхнул пожар на НПЗ в российском Ярославле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Местные жители сообщают о пожаре и столбе густого дыма.









Между тем, губернатор Евраев утверждает, что возгорание возникло на территории НПЗ в Ярославле, оно не связано с атакой беспилотников, пожар имеет техногенный характер.

