В российском Ярославле горит НПЗ: власти заявляют, что это не связано с атакой БПЛА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Утром 1 октября 2025 года вспыхнул пожар на НПЗ в российском Ярославле.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
Местные жители сообщают о пожаре и столбе густого дыма.
Между тем, губернатор Евраев утверждает, что возгорание возникло на территории НПЗ в Ярославле, оно не связано с атакой беспилотников, пожар имеет техногенный характер.
Установка ЭЛОУ-АВТ-6 - это комплекс нефтеперерабатывающего завода для электрообессоливания нефти и первичной перегонки ее на атмосферном и вакуумном блоках с целью получения бензина, дизтоплива и мазута, а также переработки мазута на вакуумном блоке. "ЭЛОУ" означает электрообессоливающую установку, а "АВТ" - атмосферно-вакуумную трубчатку, которая включает два основных блока: атмосферный (АТ) и вакуумный (ВТ). Цифра "6" в названии указывает на производительность установки - 6 миллионов тонн нефти в год.