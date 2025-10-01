УКР
У російському Ярославлі горить НПЗ: влада каже, що це не пов’язано з атакою БпЛА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 1 жовтня 2025 року спалахнула пожежа на НПЗ у російському Ярославлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Місцеві мешканці повідомляють про пожежу та стовп густого диму.

НПЗ у Ярославлі
НПЗ у Ярославлі
НПЗ у Ярославлі
НПЗ у Ярославлі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ударів українських дронів: Росія запровадила повну заборону на експорт бензину до кінця року

Тим часом, губернатор Євраєв стверджує, що займання виникло на території НПЗ у Ярославлі, воно не пов'язано з атакою безпілотників, пожежа має техногенний характер.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

НПЗ (720) пожежа (4429) росія (68102)
Топ коментарі
+19
Яке полегшення для кацапів. Це не пов'язано з атакою БПЛА
01.10.2025 08:09 Відповісти
+12
Це вірно. Загорівся просто так за компанію з іншими
01.10.2025 08:10 Відповісти
+11
Навіть якщо і не пов'язано - добре горить. Нехай горить
01.10.2025 08:09 Відповісти
Яке полегшення для кацапів. Це не пов'язано з атакою БПЛА
01.10.2025 08:09 Відповісти
партизанен !
01.10.2025 08:14 Відповісти
Навіть якщо і не пов'язано - добре горить. Нехай горить
01.10.2025 08:09 Відповісти
Це вірно. Загорівся просто так за компанію з іншими
01.10.2025 08:10 Відповісти
Кацапи гріються , нехай
01.10.2025 08:10 Відповісти
Не важливо яка причина пожежі-важливий результат...
01.10.2025 08:11 Відповісти
Ага! "Не вмер Данило - болячка задавила...".
01.10.2025 08:15 Відповісти
Самі рук доклали? - завидки взяли шо кругом НПЗ горять
01.10.2025 08:11 Відповісти
Слава Воїнам ЗСУ
01.10.2025 08:12 Відповісти
То сварщики чудят...
01.10.2025 08:12 Відповісти
***** так это ж "золотое кольцо" проедь от этого кольца 100 км и ожидания оправдаються на 120%
01.10.2025 08:40 Відповісти
Не переживай, так і є, методичку поміняй.
01.10.2025 08:56 Відповісти
Це не дрони, це само? Ну і добре, головне горить добре...
01.10.2025 08:24 Відповісти
То не безпілотник , то треба дещо списати .
01.10.2025 08:25 Відповісти
Хоч якась приємна новина бажано що б з чисельними жертвами.
01.10.2025 08:29 Відповісти
Все одно, як кажуть кацапи - " *******"!
01.10.2025 08:32 Відповісти
Ну... Не пов'язано так не ров'язано... Головне шо горить
01.10.2025 08:36 Відповісти
Хоч чорт,хоч біс,аби б яйця ніс..
01.10.2025 08:48 Відповісти
Я так розумію, для нас головне що горить, а кацапам головне щоб не от дронів.
01.10.2025 08:52 Відповісти
До речі можу порадити палите в ху....лостане все самі і дроны залітати не будуть
01.10.2025 08:54 Відповісти
Ну за останніми даними, що вони публікували 38% потужностей нпз вибито атаками бпла а решта працює без планових ремонтів з ризиком аварій, щоб хоч десь взяти бензин, ну от допрацювався.
01.10.2025 08:56 Відповісти
Ярославль. Прикурили НПЗ. Це п'ятий по велечині нафтопереробний завод , по розмірам на болотах. Горить установка ЭЛОУ-АВТ-6
Установка ЭЛОУ-АВТ-6 - это комплекс нефтеперерабатывающего завода для электрообессоливания нефти и первичной перегонки ее на атмосферном и вакуумном блоках с целью получения бензина, дизтоплива и мазута, а также переработки мазута на вакуумном блоке. "ЭЛОУ" означает электрообессоливающую установку, а "АВТ" - атмосферно-вакуумную трубчатку, которая включает два основных блока: атмосферный (АТ) и вакуумный (ВТ). Цифра "6" в названии указывает на производительность установки - 6 миллионов тонн нефти в год.
01.10.2025 09:07 Відповісти
о, прибавилось тех. знаний
01.10.2025 09:20 Відповісти
От тільки хотів спитати що горить на відео..думав якщо бочка то вкрали і списують..а тут такий приємний подарунок..добре..дуже добре
01.10.2025 09:28 Відповісти
Дякую професоре.
01.10.2025 09:32 Відповісти
Ета савпадєніє!
01.10.2025 09:13 Відповісти
Може й дійсно не безпілотники, по відео колона там так близько до дороги, там її з рогатки можна було підпалити.
01.10.2025 09:20 Відповісти
Учєнія МЧС
01.10.2025 09:26 Відповісти
Це челєндж.
01.10.2025 09:35 Відповісти
 
 