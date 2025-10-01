4 629 31
У російському Ярославлі горить НПЗ: влада каже, що це не пов’язано з атакою БпЛА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Зранку 1 жовтня 2025 року спалахнула пожежа на НПЗ у російському Ярославлі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
Місцеві мешканці повідомляють про пожежу та стовп густого диму.
Тим часом, губернатор Євраєв стверджує, що займання виникло на території НПЗ у Ярославлі, воно не пов'язано з атакою безпілотників, пожежа має техногенний характер.
Установка ЭЛОУ-АВТ-6 - это комплекс нефтеперерабатывающего завода для электрообессоливания нефти и первичной перегонки ее на атмосферном и вакуумном блоках с целью получения бензина, дизтоплива и мазута, а также переработки мазута на вакуумном блоке. "ЭЛОУ" означает электрообессоливающую установку, а "АВТ" - атмосферно-вакуумную трубчатку, которая включает два основных блока: атмосферный (АТ) и вакуумный (ВТ). Цифра "6" в названии указывает на производительность установки - 6 миллионов тонн нефти в год.