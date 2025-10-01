У російському Ярославлі горить НПЗ: влада каже, що це не пов’язано з атакою БпЛА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 1 жовтня 2025 року спалахнула пожежа на НПЗ у російському Ярославлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Місцеві мешканці повідомляють про пожежу та стовп густого диму.









Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ударів українських дронів: Росія запровадила повну заборону на експорт бензину до кінця року

Тим часом, губернатор Євраєв стверджує, що займання виникло на території НПЗ у Ярославлі, воно не пов'язано з атакою безпілотників, пожежа має техногенний характер.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!