Тайвань стал крупнейшим в мире импортером российской нефти: закупки принесли в бюджет 1,7 миллиарда долларов, - отчет

Тайвань покупает нефть РФ в 220 раз больше, чем помогает Украине

Несмотря на официальные заявления о поддержке Украины и присоединение к международным санкциям против России, Тайвань в первой половине 2025 года стал крупнейшим в мире импортером российской нефти, что принесло Кремлю миллиарды долларов дохода для финансирования войны.

Об этом говорится в совместном отчете Центра исследований энергетики и чистого воздуха, тайваньской некоммерческой организации Environmental Rights Foundation, немецкой Ecodefense и международной правозащитной организации Urgewald, информирует Цензор.НЕТ.

Следовательно, в первой половине 2025 года Тайвань импортировал российской нефти на сумму 1,3 миллиарда долларов, став ее главным покупателем в мире. В целом эти закупки принесли в бюджет России 1,7 миллиарда долларов в виде налогов на добычу полезных ископаемых. И это при том, что официально Тайвань присоединился к экономическим санкциям против России и предоставил Украине двустороннюю помощь на сумму 50 миллионов долларов.

В то же время, по данным отчета, за импорт российских энергоносителей Тайвань заплатил России более 11,2 миллиарда долларов - сумму, которая в 220 раз превышает объем помощи Украине. Поэтому исследование выявило четкое расхождение в подходах государственных и частных компаний.

Также читайте: Россия помогает Китаю готовиться к возможному нападению на Тайвань, - WP

+14
Ось вам і союзнички. А потім будуть верещати щоб захистили їх від китайців
01.10.2025 09:08 Ответить
+9
Саме так і виглядає ІРОНІЯ.
01.10.2025 09:05 Ответить
+7
Нічо, скоро їх китайозі захоплять, співчуття нехай не чекають
01.10.2025 09:06 Ответить
Мда…
01.10.2025 09:04 Ответить
Саме так і виглядає ІРОНІЯ.
01.10.2025 09:05 Ответить
Нічо, скоро їх китайозі захоплять, співчуття нехай не чекають
01.10.2025 09:06 Ответить
ну шож... от за ці гроші рашка з китаєм і накриють тайвань. А нафти накупили - ващє умнічькі, нафта добре горить, навіть багато дронів не треба, важливо гарно влучити
01.10.2025 09:06 Ответить
Ось вам і союзнички. А потім будуть верещати щоб захистили їх від китайців
01.10.2025 09:08 Ответить
Коли це Тайвань, чи будь-яка інша країна була нам "союзником"? У нас немає союзників, бо союзники воюють разом.
01.10.2025 09:14 Ответить
Я мав на увазі союзники сша
01.10.2025 09:16 Ответить
Чом би й не так - Україна далеко а танкер з рашки ось він - бери не хочу
01.10.2025 09:12 Ответить
Після війни потрібно буде подати до суду проти всіх компаній у світі які допомагали рашкі продавати нафту і таким чином фактично були співучасниками злочинної війни проти України .
СБУ краще б цим зайнялося а ніж війною проти НАБУ/САП .
01.10.2025 09:16 Ответить
Ти про що? Які суди з приватними компаніями?
показать весь комментарий
Як би я хотів щоб на цих "імпортерів" червоної від крові українців нафти полетіли ракети рашистів!!!
показать весь комментарий
туди скоро прилетять китайські.
показать весь комментарий
Китайозы из Тайваня, через кацапню кормят китайоз которые хотят захватить Тайвань, но истерят что бы весь мир им помогал, ну ок
01.10.2025 09:22 Ответить
тут вихід один топити . тихо топити всі корита які торгують з кацапами .
показать весь комментарий
Тайванські повії ще відсмокчуть свій прибуток від супер вигідного бізнесу з рашею.
показать весь комментарий
Маємо наслідок некомпетентної риго-зеленої влади. Чому до сих пір Україна не подала в міжнародний суд на росію, яка знищує підприємства, вбиває людей, чому жодний актив росіянський не переданий на користь України? Чи оце зелене чудо думає, що за них мають займатись?
01.10.2025 09:40 Ответить
Чи не гроші,невже це більше ніж закупівлі китая та індії
А лехтарат зразу накинувся на смачненьке
01.10.2025 09:41 Ответить
Просто варто згадати слова Черчіля... нема чого розсульовувати тему. Тим більше, в нас і своїх проблем по горло.
01.10.2025 09:42 Ответить
Ооооо...знову неочікувані приколи. От де лідери, виявляється. І мікрочимосьтамтаким не розраховувались, ні-ні. Бізнес...джаст е. Славні косоокі хлопці, буде й вам ваше. Втім, як і нам наше... вже є.
01.10.2025 09:42 Ответить
По суті це одна китайська провінція купує нафту в іншої... внутрішньо китайська справа.
01.10.2025 09:48 Ответить
фінансують власний пісєць?
01.10.2025 10:01 Ответить
Ну що ж... Тоді нема чого скиглити, що вас хоче захопити найкращий друг рашки.
01.10.2025 10:14 Ответить
До речі, якщо ви ще захочете з комуністами китайськими угоду укласти, то може віддасте нам свої Sky Bow III?
01.10.2025 10:21 Ответить
 
 