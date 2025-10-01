Тайвань стал крупнейшим в мире импортером российской нефти: закупки принесли в бюджет 1,7 миллиарда долларов, - отчет

Несмотря на официальные заявления о поддержке Украины и присоединение к международным санкциям против России, Тайвань в первой половине 2025 года стал крупнейшим в мире импортером российской нефти, что принесло Кремлю миллиарды долларов дохода для финансирования войны.

Об этом говорится в совместном отчете Центра исследований энергетики и чистого воздуха, тайваньской некоммерческой организации Environmental Rights Foundation, немецкой Ecodefense и международной правозащитной организации Urgewald, информирует Цензор.НЕТ.

Следовательно, в первой половине 2025 года Тайвань импортировал российской нефти на сумму 1,3 миллиарда долларов, став ее главным покупателем в мире. В целом эти закупки принесли в бюджет России 1,7 миллиарда долларов в виде налогов на добычу полезных ископаемых. И это при том, что официально Тайвань присоединился к экономическим санкциям против России и предоставил Украине двустороннюю помощь на сумму 50 миллионов долларов.

В то же время, по данным отчета, за импорт российских энергоносителей Тайвань заплатил России более 11,2 миллиарда долларов - сумму, которая в 220 раз превышает объем помощи Украине. Поэтому исследование выявило четкое расхождение в подходах государственных и частных компаний.

