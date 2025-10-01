Тайвань став найбільшим у світі імпортером російської нафти: закупівлі принесли до бюджету 1,7 мільярда доларів, - звіт
Попри офіційні заяви про підтримку України та приєднання до міжнародних санкцій проти Росії, Тайвань у першій половині 2025 року став найбільшим у світі імпортером російської нафти, що принесло Кремлю мільярди доларів доходу для фінансування війни.
Про це йдеться у спільному звіті Центру досліджень енергетики та чистого повітря, тайванської некомерційної організації Environmental Rights Foundation, німецької Ecodefense та міжнародної правозахисної організації Urgewald, інформує Цензор.НЕТ.
Відтак, у першій половині 2025 року Тайвань імпортував російської нафти на суму 1,3 мільярда доларів, ставши її головним покупцем у світі. Загалом ці закупівлі принесли до бюджету Росії 1,7 мільярда доларів у вигляді податків на видобуток корисних копалин. І це при тому, що офіційно Тайвань приєднався до економічних санкцій проти Росії та надав Україні двосторонню допомогу на суму 50 мільйонів доларів.
Водночас, за даними звіту, за імпорт російських енергоносіїв Тайвань заплатив Росії понад 11,2 мільярда доларів – суму, що у 220 разів перевищує обсяг допомоги Україні. Тож дослідження виявило чітку розбіжність у підходах державних та приватних компаній.
СБУ краще б цим зайнялося а ніж війною проти НАБУ/САП .
Посперечаємось і заб*ємося?
Зуб даю., у мене в каробочці лежить без діла зовсім), що прилетять.
А що ви даєте крім просто слова на вітер?
Прям як воздухан трамп.
То що ставите ви на те що ваш сценарій вірний?
Невже лише слова на вітер?
Я не готовий віддавати навіть мій давно вирваний зуб в обмін на обіцянки "вітрюгана"-балабола.
А лехтарат зразу накинувся на смачненьке
Ось тут би Україні грамотно скористатись даною ситуацією для свого державного інтересу - але клоуни при владі з 95кварталу просто не здатні мислити і діяти в державних інтересах - а лиш для своєї вигоди...