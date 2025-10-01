УКР
Тайвань став найбільшим у світі імпортером російської нафти: закупівлі принесли до бюджету 1,7 мільярда доларів, - звіт

Тайвань купує нафту РФ у 220 разів більше, ніж допомагає Україні

Попри офіційні заяви про підтримку України та приєднання до міжнародних санкцій проти Росії, Тайвань у першій половині 2025 року став найбільшим у світі імпортером російської нафти, що принесло Кремлю мільярди доларів доходу для фінансування війни.

Про це йдеться у спільному звіті Центру досліджень енергетики та чистого повітря, тайванської некомерційної організації Environmental Rights Foundation, німецької Ecodefense та міжнародної правозахисної організації Urgewald, інформує Цензор.НЕТ.

Відтак, у першій половині 2025 року Тайвань імпортував російської нафти на суму 1,3 мільярда доларів, ставши її головним покупцем у світі. Загалом ці закупівлі принесли до бюджету Росії 1,7 мільярда доларів у вигляді податків на видобуток корисних копалин. І це при тому, що офіційно Тайвань приєднався до економічних санкцій проти Росії та надав Україні двосторонню допомогу на суму 50 мільйонів доларів.

Водночас, за даними звіту, за імпорт російських енергоносіїв Тайвань заплатив Росії понад 11,2 мільярда доларів – суму, що у 220 разів перевищує обсяг допомоги Україні. Тож дослідження виявило чітку розбіжність у підходах державних та приватних компаній.

Ось вам і союзнички. А потім будуть верещати щоб захистили їх від китайців
01.10.2025 09:08 Відповісти
Саме так і виглядає ІРОНІЯ.
01.10.2025 09:05 Відповісти
Нічо, скоро їх китайозі захоплять, співчуття нехай не чекають
01.10.2025 09:06 Відповісти
Мда…
01.10.2025 09:04 Відповісти
Саме так і виглядає ІРОНІЯ.
01.10.2025 09:05 Відповісти
Нічо, скоро їх китайозі захоплять, співчуття нехай не чекають
01.10.2025 09:06 Відповісти
ну шож... от за ці гроші рашка з китаєм і накриють тайвань. А нафти накупили - ващє умнічькі, нафта добре горить, навіть багато дронів не треба, важливо гарно влучити
01.10.2025 09:06 Відповісти
Вони скорійше за все її перепродають просто....допомогають кацапам за %. І станки для виготовлення зброї теж кацапам продають. Тому не варто вважати, що Тайвань на нашому боці. Вони просто беспринципна сволота, яка живе одним днем і не розуміє наслідків.
01.10.2025 11:24 Відповісти
Ось вам і союзнички. А потім будуть верещати щоб захистили їх від китайців
01.10.2025 09:08 Відповісти
Коли це Тайвань, чи будь-яка інша країна була нам "союзником"? У нас немає союзників, бо союзники воюють разом.
01.10.2025 09:14 Відповісти
Я мав на увазі союзники сша
01.10.2025 09:16 Відповісти
Чом би й не так - Україна далеко а танкер з рашки ось він - бери не хочу
01.10.2025 09:12 Відповісти
Після війни потрібно буде подати до суду проти всіх компаній у світі які допомагали рашкі продавати нафту і таким чином фактично були співучасниками злочинної війни проти України .
СБУ краще б цим зайнялося а ніж війною проти НАБУ/САП .
01.10.2025 09:16 Відповісти
Ти про що? Які суди з приватними компаніями?
01.10.2025 10:19 Відповісти
Як би я хотів щоб на цих "імпортерів" червоної від крові українців нафти полетіли ракети рашистів!!!
01.10.2025 09:21 Відповісти
туди скоро прилетять китайські.
01.10.2025 09:27 Відповісти
Не прилетять.
01.10.2025 10:57 Відповісти
Такі як ви ще 21 лютого писали про те що кацапи не зроблять відкриту агресію.
Посперечаємось і заб*ємося?
Зуб даю., у мене в каробочці лежить без діла зовсім), що прилетять.
А що ви даєте крім просто слова на вітер?
Прям як воздухан трамп.
01.10.2025 11:16 Відповісти
Це називається "обожглись на море и тепер дуем на снег".
01.10.2025 11:45 Відповісти
А от і ніт)
То що ставите ви на те що ваш сценарій вірний?
Я не готовий віддавати навіть мій давно вирваний зуб в обмін на обіцянки "вітрюгана"-балабола.
показати весь коментар
Китайозы из Тайваня, через кацапню кормят китайоз которые хотят захватить Тайвань, но истерят что бы весь мир им помогал, ну ок
01.10.2025 09:22 Відповісти
тут вихід один топити . тихо топити всі корита які торгують з кацапами .
01.10.2025 09:24 Відповісти
Тайванські повії ще відсмокчуть свій прибуток від супер вигідного бізнесу з рашею.
01.10.2025 09:33 Відповісти
Маємо наслідок некомпетентної риго-зеленої влади. Чому до сих пір Україна не подала в міжнародний суд на росію, яка знищує підприємства, вбиває людей, чому жодний актив росіянський не переданий на користь України? Чи оце зелене чудо думає, що за них мають займатись?
01.10.2025 09:40 Відповісти
Чи не гроші,невже це більше ніж закупівлі китая та індії
А лехтарат зразу накинувся на смачненьке
01.10.2025 09:41 Відповісти
Просто варто згадати слова Черчіля... нема чого розсульовувати тему. Тим більше, в нас і своїх проблем по горло.
01.10.2025 09:42 Відповісти
Ооооо...знову неочікувані приколи. От де лідери, виявляється. І мікрочимосьтамтаким не розраховувались, ні-ні. Бізнес...джаст е. Славні косоокі хлопці, буде й вам ваше. Втім, як і нам наше... вже є.
01.10.2025 09:42 Відповісти
По суті це одна китайська провінція купує нафту в іншої... внутрішньо китайська справа.
01.10.2025 09:48 Відповісти
фінансують власний пісєць?
01.10.2025 10:01 Відповісти
Ну що ж... Тоді нема чого скиглити, що вас хоче захопити найкращий друг рашки.
01.10.2025 10:14 Відповісти
До речі, якщо ви ще захочете з комуністами китайськими угоду укласти, то може віддасте нам свої Sky Bow III?
01.10.2025 10:21 Відповісти
Ну значит на помощь войска посылать не будем), одной проблемой меньше. Никто, правда, не пошлет, но это частности.
01.10.2025 10:53 Відповісти
Ну їх зовсім не шкода буде
01.10.2025 11:12 Відповісти
І як - трампон санкції проти Тайваню не хоче ввести? Тарифи там і таке інше?
01.10.2025 11:25 Відповісти
А вы так переживали нападет не нападет. Такое отношение ко всем, когда твой сарай горит на дрогой окраине села! Дурням сказки рассказывают, а они друг другу чубы рвут. А паны монеты считают, дурни потом с торбами по миру ходят и жалисни писни спивають!
01.10.2025 11:33 Відповісти
То і не шкода як їх китайці захоплять. Давно пора інвесторам забрати звідти все виробництво і нехай тоді Тайвань йде в обійми Китаю.
01.10.2025 11:48 Відповісти
Керівництво Китаю задумливо ''намотало собі на вус'' дану інформацію - значить китайці тепер ''по-тихому'' будуть гадити москалям.
Ось тут би Україні грамотно скористатись даною ситуацією для свого державного інтересу - але клоуни при владі з 95кварталу просто не здатні мислити і діяти в державних інтересах - а лиш для своєї вигоди...
01.10.2025 12:00 Відповісти
 
 