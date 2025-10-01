РУС
Зеленский присвоил почетные наименования и наградил подразделения, - указы президента

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов, которыми присвоил почетные наименования военным подразделениям и наградил знаками отличия "За мужество и отвагу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.

  • Указ №714/2025 - 42-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск ВСУ присвоено почетное наименование "имени Героя Украины Валерия Гудзя".

  • Указ №715/2025 - 37-й отдельной авиационной эскадрильи беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил ВСУ присвоено наименование "имени княгини Ольги".

  • Указ №726/2025 - 28-му полку Национальной гвардии Украины присвоено наименование "Чернобыльский".

  • Указ №727/2025 - 27-му полку Национальной гвардии Украины присвоено наименование "имени князя Святослава Ярославича".

  • Указ №728/2025 - 32-му отдельному батальону Национальной гвардии Украины присвоено наименование "Волынский".

Также президент наградил знаком отличия "За мужество и отвагу":

  • Указ №711/2025 - 12-й отдельной бригаде армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко Сухопутных войск ВСУ.

  • Указ №712/2025 - 32-ю отдельную артиллерийскую бригаду Военно-морских сил ВСУ.

  • Указ №713/2025 - 117-ю отдельную тяжелую механизированную бригаду Сухопутных войск ВСУ.

  • Указ №723/2025 - 1-й отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

  • Указ №724/2025 - 18-й отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

  • Указ №725/2025 - отдельную артиллерийскую бригаду Национальной гвардии Украины.

Відзнаку «Місто-герой України» отримали 16 міст, в тому числі і моє місто Вознесенськ
01.10.2025 12:26 Ответить
А чому МАДЯР не двічі Герой України??? Пора уже знати своїх Героїв в обличчя!
01.10.2025 12:32 Ответить
Яким дибілом Зеленським потрібно бути - що б полку Національної Гвардії присвоїти найменування - ''Чорнобильський''.
01.10.2025 12:41 Ответить
Чим тобі , кацапе , Чорнобиль не подобається ?
01.10.2025 13:06 Ответить
А ще б назло кацапам , щоб вони взвили і здохли , назвати ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ФРОНТ, ДРУГИЙ УКРАЇНСЬКИЙ фронт і т п.
показать весь комментарий
