Зеленский присвоил почетные наименования и наградил подразделения, - указы президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов, которыми присвоил почетные наименования военным подразделениям и наградил знаками отличия "За мужество и отвагу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.

Указ №714/2025 - 42-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск ВСУ присвоено почетное наименование "имени Героя Украины Валерия Гудзя".

Указ №715/2025 - 37-й отдельной авиационной эскадрильи беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил ВСУ присвоено наименование "имени княгини Ольги".

Указ №726/2025 - 28-му полку Национальной гвардии Украины присвоено наименование "Чернобыльский".

Указ №727/2025 - 27-му полку Национальной гвардии Украины присвоено наименование "имени князя Святослава Ярославича".

Указ №728/2025 - 32-му отдельному батальону Национальной гвардии Украины присвоено наименование "Волынский".

Также президент наградил знаком отличия "За мужество и отвагу":

Указ №711/2025 - 12-й отдельной бригаде армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко Сухопутных войск ВСУ.

Указ №712/2025 - 32-ю отдельную артиллерийскую бригаду Военно-морских сил ВСУ.

Указ №713/2025 - 117-ю отдельную тяжелую механизированную бригаду Сухопутных войск ВСУ.

Указ №723/2025 - 1-й отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Указ №724/2025 - 18-й отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Указ №725/2025 - отдельную артиллерийскую бригаду Национальной гвардии Украины.

