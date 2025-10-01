УКР
Зеленський присвоїв почесні найменування та нагородив підрозділи, - укази президента

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів, якими присвоїв почесні найменування військовим підрозділам та нагородив відзнаками "За мужність та відвагу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.

  • Указ №714/2025 - 42-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ присвоєно почесне найменування "імені Героя України Валерія Гудзя".

  • Указ №715/2025 - 37-й окремій авіаційній ескадрильї безпілотних авіаційних комплексів Повітряних сил ЗСУ присвоєно найменування "імені княгині Ольги".

  • Указ №726/2025 - 28-му полку Національної гвардії України присвоєно найменування "Чорнобильський".

  • Указ №727/2025 - 27-му полку Національної гвардії України присвоєно найменування "імені князя Святослава Ярославовича".

  • Указ №728/2025 - 32-му окремому батальйону Національної гвардії України присвоєно найменування "Волинський".

Також президент нагородив відзнакою "За мужність та відвагу":

  • Указ №711/2025 - 12-ту окрему бригаду армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка Сухопутних військ ЗСУ.

  • Указ №712/2025 - 32-гу окрему артилерійську бригаду Військово-морських сил ЗСУ.

  • Указ №713/2025 - 117-ту окрему важку механізовану бригаду Сухопутних військ ЗСУ.

  • Указ №723/2025 - 1-й загін морської охорони Державної прикордонної служби України.

  • Указ №724/2025 - 18-й загін морської охорони Державної прикордонної служби України.

  • Указ №725/2025 - окрему артилерійську бригаду Національної гвардії України.

