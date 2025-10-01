ВАКС из-за "правки Лозового" закрыл дело против чиновника Минобороны Нагорского, которого подозревают в злоупотреблении при закупках артснарядов, - Transparency International Ukraine

19 сентября 2025 года ВАКС закрыл производство в отношении чиновника Минобороны, обвиняемого в злоупотреблении на закупках артиллерийских снарядов из-за печально известных "поправок Лозового", которые даже после частичной отмены продолжают блокировать рассмотрение коррупционных дел.

Что о деле известно?

Как отмечается, в декабре 2023 года Главное следственное управление СБУ разоблачило схему вероятного злоупотребления на закупках артиллерийских снарядов для ВСУ. Подозрение в этом деле получил руководитель Главного управления по производству боеприпасов и строительству фортификаций Минобороны Александр Нагорский.

Специализированная прокуратура в сфере обороны сначала инкриминировала служащему преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 114-1. А несколько позже, в августе 2024 года, к квалификации прокуратура добавила и ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть коррупционную статью. Все потому, что, по данным следствия, Нагорский в декабре 2022 года, несмотря на наличие более выгодного контракта на закупку боеприпасов от производителя - по лучшей цене и более быстрыми сроками поставки - продолжил контракт с фирмой-посредником, которая к тому же ранее уже просрочивала выполнение заказов МОУ.

Как следствие, на счета фирмы-посредника перечислили 1,5 млрд грн. А это на 130 млн грн превысило стоимость продукции по прямому контракту с производителем.

Судебная "путаница"

Судья ВАКС Екатерина Широкая закрыла дело против Нагорского, поскольку, посчитала, что прокурор направил обвинительный акт с просрочкой срока досудебного расследования на 64 дня.

Причиной стало то, что сроки досудебного расследования по этому делу продлил следственный судья Шевченковского районного суда Киева, а не следственный судья ВАКС. Ведь после того, как следователь дополнительно инкриминировал Нагорскому коррупционное преступление, дело стало подследственным именно ВАКС.

"Поэтому следователь СБУ, по логике, должен был обратиться в Антикорсуд с просьбой продлить срок досудебного расследования еще на два месяца. Тогда проблем не было бы. Однако он ошибочно обратился в местный суд общей юрисдикции, которому это дело уже было неподсудно", - говорится в сообщении.

ВАКС же признал это решение местного суда незаконным, поскольку оно было принято не "судом, установленным законом", что можно считать нарушением права на справедливый суд, гарантированного ст. 6 Европейской конвенции по правам человека.

Поэтому из-за этого продления срока расследования фактически не произошло, а обвинительный акт от прокурора поступил в суд с просрочкой на 64 дня.

Роль "правок Лозового"

Такая вопиющая ситуация возможна из-за того, что парламентарии на протяжении почти двух лет никак не могут в полной мере деактивировать безусловно вредные "поправки Лозового". Дело в том, что после их частичной отмены в декабре 2023-го, в УПК Украины все равно остался п. 10 ч. 1 ст. 284, обязывающий суд закрыть любое дело (кроме дел о насилии) из-за формального окончания сроков расследования.

Собственно этим недостатком законодательства воспользовалась защита обвиняемого чиновника Минобороны, обратившись в суд с ходатайством о закрытии производства на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины.

Решение о закрытии еще не вступило в законную силу и с портала Судебной власти Украины известно, что его очевидно еще будет обжаловать прокурор. Однако этой и других подобных ситуаций, как, например, пятого закрытия дела "Роттердам +", можно было бы избежать, отменив такую обязанность суда, предусмотренную п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины.

Дело Нагорского - это еще один негативный пример того, как суд из-за некачественного закона фактически превращается в заложника необоснованных формальных требований. Ведь упомянутое решение райсуда только формально вынесено с нарушением, однако оно содержит достаточно обоснований для продолжения расследования еще на два месяца. Однако из-за этой нелепой законодательной ошибки громкое коррупционное дело рискует быть похоронено. Поэтому пока "поправки Лозового" окончательно не уберут, подобные резонансные производства рискуют заканчиваться не приговорами, а постановлениями о закрытии.

