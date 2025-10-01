Двух украинских воинов планировали подорвать во Львове под видом приглашения на "свидание", - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины предотвратила два теракта, которые российские спецслужбы пытались осуществить во Львове.

По результатам действий на опережение спасены украинские воины, которых оккупанты пытались дистанционно подорвать с помощью самодельных взрывных устройств (СВУ).





Что о подготовке теракта известно?

По данным СБУ, чтобы заманить военных на место запланированного теракта, враг реализовывал коварную тактику "приглашения на свидание".

Для этого российские спецслужбисты создали фейковые женские аккаунты в популярной соцсети, от имени которых познакомились с потенциальными "целями".

"Впоследствии двое воинов Сил обороны порознь получили "приглашение" встретиться на локациях, где были заложены взрывчатки.

Киберспециалисты СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел, нейтрализовали СВП и обезопасили украинских защитников, которых враг собирался взорвать", - говорится в сообщении.

Напомним, что летом этого года в Киеве контрразведка СБУ предотвратила аналогичное убийство воина Национальной гвардии Украины. Тогда рашисты пытались подорвать военного с помощью взрывчатки, спрятанной в скутере.

По материалам дела, российские спецслужбисты дистанционно активировали СВУ в момент прибытия военного на место подстроенного "свидания", где находился заминированный мотороллер.

"В процессе расследования был задержан 19-летний киевлянин, который закладывал взрывчатку в транспортное средство. Установлено, что оккупанты завербовали его в тематических Телеграм-каналах по поиску "легких заработков", - напомнили в СБУ.

По указанным фактам продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения всех виновных к ответственности.

Комплексные меры проводили сотрудники СБУ в г. Киеве и Киевской, Львовской областях совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

