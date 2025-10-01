РУС
3 006 9

Двух украинских воинов планировали подорвать во Львове под видом приглашения на "свидание", - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины предотвратила два теракта, которые российские спецслужбы пытались осуществить во Львове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По результатам действий на опережение спасены украинские воины, которых оккупанты пытались дистанционно подорвать с помощью самодельных взрывных устройств (СВУ).

теракт во Львове
теракт во Львове

Что о подготовке теракта известно?

По данным СБУ, чтобы заманить военных на место запланированного теракта, враг реализовывал коварную тактику "приглашения на свидание".

Для этого российские спецслужбисты создали фейковые женские аккаунты в популярной соцсети, от имени которых познакомились с потенциальными "целями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супруги агентов РФ планировали взорвать военных в Запорожье, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Впоследствии двое воинов Сил обороны порознь получили "приглашение" встретиться на локациях, где были заложены взрывчатки.

Киберспециалисты СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел, нейтрализовали СВП и обезопасили украинских защитников, которых враг собирался взорвать", - говорится в сообщении.

Напомним, что летом этого года в Киеве контрразведка СБУ предотвратила аналогичное убийство воина Национальной гвардии Украины. Тогда рашисты пытались подорвать военного с помощью взрывчатки, спрятанной в скутере.

По материалам дела, российские спецслужбисты дистанционно активировали СВУ в момент прибытия военного на место подстроенного "свидания", где находился заминированный мотороллер.

"В процессе расследования был задержан 19-летний киевлянин, который закладывал взрывчатку в транспортное средство. Установлено, что оккупанты завербовали его в тематических Телеграм-каналах по поиску "легких заработков", - напомнили в СБУ.

Также читайте: Агента РФ, совершившего теракт, в результате которого погиб мужчина, задержали на Житомирщине, - СБУ. ФОТО

По указанным фактам продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения всех виновных к ответственности.

Комплексные меры проводили сотрудники СБУ в г. Киеве и Киевской, Львовской областях совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Автор: 

ІнформГігієна мала бути в головах осіб щодо таких фсбшних приманок для дурнів!!! Куди ноги, туди й члЄН кпрс….
показать весь комментарий
01.10.2025 13:36 Ответить
при кпрс і в срср с...су не було взагалі!!!
показать весь комментарий
01.10.2025 13:41 Ответить
Тоді виходить тебе нема, одна тінь.
показать весь комментарий
01.10.2025 15:10 Ответить
Для військових потрібно, крім психологів, офіційно вводити будинки ... розвантаження, щоб не шукали "на сідниці пригод"...
показать весь комментарий
01.10.2025 13:38 Ответить
вагони там будуть розвантажувати?)
показать весь комментарий
01.10.2025 13:41 Ответить
Вагіни...
показать весь комментарий
01.10.2025 13:43 Ответить
так що мова має значення ?
показать весь комментарий
01.10.2025 13:38 Ответить
а то і 2 літра!
показать весь комментарий
01.10.2025 13:42 Ответить
 
 