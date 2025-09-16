Агент РФ, совершивший теракт, в результате которого погиб мужчина, задержан в Житомирской области, - СБУ. ФОТО

Российский агент, который 14 сентября совершил теракт на Житомирщине, задержан.

В одном из районов Коростышева взорвалось самодельное взрывное устройство, в результате чего погиб 34-летний мужчина.

Подозреваемый задержан в течение 8 часов после теракта.

"Исполнителем преступления оказался 31-летний наркозависимый житель Житомира, которого российские спецслужбисты завербовали в Телеграмм-каналах, где он искал деньги на "дозу". В обмен на обещание "быстрого заработка" фигурант согласился подготовить теракт. Для конспирации агент сначала арендовал квартиру в областном центре, а затем под видом хозяйственных закупок приобрел компоненты для изготовления СВП.

По инструкции рашистов злоумышленник изготовил взрывчатку, снарядил ее мобильным телефоном для дистанционного подрыва и замаскировал под огнетушитель. После этого фигурант заложил СВП в тайник, забросал его мусором, а координаты прислал куратору", - говорится в сообщении.

Известно, что агент установил камеру с удаленным доступом, чтобы оккупанты могли отслеживать прибытие жертвы на место запланированного теракта и активировать взрывчатку.

У задержанного изъяли смартфон с доказательствами его контактов с российской спецслужбой.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели человека).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

