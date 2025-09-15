Разоблачена российская шпионка, которая передавала врагу информацию для подготовки терактов против военных в Одессе, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности задержала еще одного агента российской военной разведки (более известную как игру) в Одессе. Злоумышленница передавала врагу координаты местных объектов Сил обороны, а также фотографировала номера авто, припаркованных рядом с этими зданиями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По имеющимся данным, враг мог использовать эту информацию не только для планирования новых обстрелов региона, но и для терактов в отношении военных, которые пользовались соответствующими автомобилями.
Что о предательнице известно?
Как установило расследование, фигуранткой оказалась местная предпринимательница. В поле зрения рашистов женщина попала через своего знакомого, который проживает в РФ и работает на российское гру.
"По данным Главного управления внутренней безопасности СБУ, среди потенциальных "целей" агрессора были подразделения Службы безопасности и Вооруженных Сил Украины, которые привлечены к боевым действиям на южном фронте", - говорится в сообщении.
Как предательницу разоблачили?
Сотрудники спецслужбы задержали фигурантку "на горячем", когда она фотографировала транспорт возле оборонного объекта.
Во время обысков у нее изъят смартфон, на котором она хранила разведданные и координировала свои действия с российским гру.
Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Что ей грозит?
Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Комплексные меры проводили под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.
там все виробили ще при совєтах
руда взгалі фонить не сильно, 60мкрч
на те її й збагачують
Так потрібно обмінювати, - усіх своїх громадян потрібно повертати до дому які знаходтся у полоні.
Як це робив Ізраїль коли за свого одного солдата віддав більше тисячи непотрібу
Ну не любиш Україну.
Не віриш укрінфо.
То почитай і подивись як поживають в місті Донецьк і Луганськ.
Зайди на гуглмапс і глянь по фото що лишилося від міст які захопили свинособаки.
Я думаю що мозок равлика більш розвинений в когнінтивному напрямку.
Мені знайомий розповідав з Дніпра - у них на роботі з'явився переселенець з Донецька у 2014му і розповідав, як все буде кльово, що скоро Дніпро теж буде у рашці - заткнувся, коли його спитали, куди він побіжить в такому випадкові, якщо втік з Донецька до Дніпра.
Лікуються лише видаленням самого органу-голови.
починайте карати без палева
герілья так герілья