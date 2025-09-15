Разоблачена российская шпионка, которая передавала врагу информацию для подготовки терактов против военных в Одессе, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности задержала еще одного агента российской военной разведки (более известную как игру) в Одессе. Злоумышленница передавала врагу координаты местных объектов Сил обороны, а также фотографировала номера авто, припаркованных рядом с этими зданиями.

По имеющимся данным, враг мог использовать эту информацию не только для планирования новых обстрелов региона, но и для терактов в отношении военных, которые пользовались соответствующими автомобилями.

Что о предательнице известно?

Как установило расследование, фигуранткой оказалась местная предпринимательница. В поле зрения рашистов женщина попала через своего знакомого, который проживает в РФ и работает на российское гру.

"По данным Главного управления внутренней безопасности СБУ, среди потенциальных "целей" агрессора были подразделения Службы безопасности и Вооруженных Сил Украины, которые привлечены к боевым действиям на южном фронте", - говорится в сообщении.

Как предательницу разоблачили?

Сотрудники спецслужбы задержали фигурантку "на горячем", когда она фотографировала транспорт возле оборонного объекта.

Во время обысков у нее изъят смартфон, на котором она хранила разведданные и координировала свои действия с российским гру.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Что ей грозит?

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные меры проводили под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.