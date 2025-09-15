РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10312 посетителей онлайн
Новости Фото Шпионаж в пользу РФ
2 532 26

Разоблачена российская шпионка, которая передавала врагу информацию для подготовки терактов против военных в Одессе, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности задержала еще одного агента российской военной разведки (более известную как игру) в Одессе. Злоумышленница передавала врагу координаты местных объектов Сил обороны, а также фотографировала номера авто, припаркованных рядом с этими зданиями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По имеющимся данным, враг мог использовать эту информацию не только для планирования новых обстрелов региона, но и для терактов в отношении военных, которые пользовались соответствующими автомобилями.

Что о предательнице известно?

Как установило расследование, фигуранткой оказалась местная предпринимательница. В поле зрения рашистов женщина попала через своего знакомого, который проживает в РФ и работает на российское гру.

Также читайте: Разоблачен российский агент в роте ударных БпЛА, он передавал врагу данные о дроновых атаках Сил обороны, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Предательница из Одессы
Предательница из Одессы
Предательница из Одессы
Предательница из Одессы
Предательница из Одессы

"По данным Главного управления внутренней безопасности СБУ, среди потенциальных "целей" агрессора были подразделения Службы безопасности и Вооруженных Сил Украины, которые привлечены к боевым действиям на южном фронте", - говорится в сообщении.

Как предательницу разоблачили?

Сотрудники спецслужбы задержали фигурантку "на горячем", когда она фотографировала транспорт возле оборонного объекта.

Во время обысков у нее изъят смартфон, на котором она хранила разведданные и координировала свои действия с российским гру.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Читайте: Корректировал удары по Константиновке: предатель получил 15 лет тюрьмы, - СБУ

Что ей грозит?

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные меры проводили под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Автор: 

Одесса (8021) Одесская область (3819) СБУ (20413) шпионаж (1447) Одесский район (280)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
На розмінування!
показать весь комментарий
15.09.2025 13:12 Ответить
+3
на уранові і рудники
показать весь комментарий
15.09.2025 13:13 Ответить
+3
"Патамушта Адеса рускіґорат!"
показать весь комментарий
15.09.2025 13:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На розмінування!
показать весь комментарий
15.09.2025 13:12 Ответить
на уранові і рудники
показать весь комментарий
15.09.2025 13:13 Ответить
на жовті води?
там все виробили ще при совєтах
руда взгалі фонить не сильно, 60мкрч
на те її й збагачують
показать весь комментарий
15.09.2025 13:31 Ответить
можна на переробку ядерних відходів, для видобутку корисних хім.елементів (наприклад, плуторій).
показать весь комментарий
15.09.2025 13:53 Ответить
На хімію в Черкаси (с)
показать весь комментарий
15.09.2025 13:42 Ответить
Без особливої користі. Може знешкодити один *********, а їх - десятки тисяч. Якби чоловік, то згідний - тоді можливо хай би пляжі розміновував. А оце ледащо - прямим ходом на кацапію. Але не традиційним способом - а з літака, на парашуті, щоб вде самі кацапи якщо не в повітрі розстріляли, то на допитах, як Рощину затлумили. І бажано якось відео з цього отримати і для таких, які в Україні ще є - крутити замість реклами на тєлємарафоні.
показать весь комментарий
15.09.2025 13:19 Ответить
Втихаря обмiняют, хоча смереки стали б в нагодi.
показать весь комментарий
15.09.2025 13:21 Ответить
Ні! Дерева не чіпайте, їм й так дістається. На ліхтарях..бубочка потім 100500 тис у їх відновлення зариє..
показать весь комментарий
15.09.2025 13:24 Ответить
2 Лiхтарi ге мають смерековоi гнучкостi, щоби лаптеунтову проб.ядь - навпiл.
показать весь комментарий
15.09.2025 13:34 Ответить
а що потрібно кидати своїх у полоні у рашистів ?

Так потрібно обмінювати, - усіх своїх громадян потрібно повертати до дому які знаходтся у полоні.
Як це робив Ізраїль коли за свого одного солдата віддав більше тисячи непотрібу
показать весь комментарий
15.09.2025 13:35 Ответить
чого в славному місті Одеса так багато овець з повернутими мізками?!
показать весь комментарий
15.09.2025 13:15 Ответить
"Патамушта Адеса рускіґорат!"
показать весь комментарий
15.09.2025 13:18 Ответить
це не шпигунка - це звичайна ватніца, яка чекає, щоб путін їй ввьол
показать весь комментарий
15.09.2025 13:16 Ответить
Одне лише сприяє іншому.
показать весь комментарий
15.09.2025 13:21 Ответить
Так він їй вже ввьол, у макітру, ту, що на шиї. Тіки не через хавало, а через вуха.😊
показать весь комментарий
15.09.2025 13:22 Ответить
Запінити всі дірки суці!
показать весь комментарий
15.09.2025 13:19 Ответить
Там багато "понаєхавшіх". В 70-і туди перли віськові зі всього союзу
показать весь комментарий
15.09.2025 13:20 Ответить
Ну добре.
Ну не любиш Україну.
Не віриш укрінфо.
То почитай і подивись як поживають в місті Донецьк і Луганськ.
Зайди на гуглмапс і глянь по фото що лишилося від міст які захопили свинособаки.
Я думаю що мозок равлика більш розвинений в когнінтивному напрямку.
показать весь комментарий
15.09.2025 13:22 Ответить
Вони невіликовні.
Мені знайомий розповідав з Дніпра - у них на роботі з'явився переселенець з Донецька у 2014му і розповідав, як все буде кльово, що скоро Дніпро теж буде у рашці - заткнувся, коли його спитали, куди він побіжить в такому випадкові, якщо втік з Донецька до Дніпра.
показать весь комментарий
15.09.2025 13:37 Ответить
парашизм головного мозку.
Лікуються лише видаленням самого органу-голови.
показать весь комментарий
15.09.2025 14:08 Ответить
В Одесі такого біосміття тьма тьмуща
показать весь комментарий
15.09.2025 13:24 Ответить
О-о!!! Так , ждуни чекають кацапiв, щоби тi дали iм автомата i вони будут розстрiлювати бiндеравцав (хто не святкуе 9 травня). Не бояться про це в голос кричати. Там з трухи тре розпочинати... Карл, слышишь, еще не начали, а уже 30 лет - за спиной.
показать весь комментарий
15.09.2025 13:30 Ответить
а чого ви сситесь?
починайте карати без палева
герілья так герілья
показать весь комментарий
15.09.2025 13:33 Ответить
Геник??? не пались , бо i правда згориш.
показать весь комментарий
15.09.2025 13:36 Ответить
В чегевару мать... Слава богу на Шевченко обригаловку-кацапське логово з iнвалiдкою перейменували... с.икотно?
показать весь комментарий
15.09.2025 13:38 Ответить
ніт Одесі ватникі потроху виїзжають ...або здихають ...бо справжні одесіти це перлина півдня України ...і ******* вони і вишеньку українську і бичка в борщі ...вони патріоти і нізащо не проміняють любов до Одеси ,на зад* оченців за поребником , і багато з них розуміють що 🤡 їх підставив !!!...
показать весь комментарий
15.09.2025 13:43 Ответить
 
 