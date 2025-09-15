УКР
Викрито російську шпигунку, яка передавала ворогу інформацію для підготовки терактів проти військових в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відому як гру) в Одесі. Зловмисниця передавала ворогу координати місцевих об’єктів Сил оборони, а також фотографувала номери авто, припаркованих поруч із цими будівлями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За наявними даними, ворог міг використати цю інформацію не лише для планування нових обстрілів регіону, а й для терактів щодо військових, які користувалися відповідними автомобілями.

Що про зрадницю відомо?

Як встановило розслідування, фігуранткою виявилася місцева підприємиця. У поле зору рашистів жінка потрапила через свого знайомого, який проживає в РФ і працює на російське гру.

Також читайте: Викрито російського агента в роті ударних БпЛА, він передавав ворогу дані про дронові атаки Сил оборони, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

"За даними Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, серед потенційних "цілей" агресора були підрозділи Служби безпеки та Збройних Сил України, які залучені до бойових дій на південному фронті", - йдеться у повідомленні.

Як зрадницю викрили?

Співробітники спецслужби затримали фігурантку "на гарячому", коли вона фотографувала транспорт біля оборонного об’єкта.

Під час обшуків у неї вилучено смартфон, на якому вона зберігала розвіддані та координувала свої дії з російським гру.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Читайте: Коригував удари по Костянтинівці: зрадник отримав 15 років тюрми, - СБУ

Що їй загрожує?

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Автор: 

На розмінування!
показати весь коментар
15.09.2025 13:12 Відповісти
+5
на уранові і рудники
показати весь коментар
15.09.2025 13:13 Відповісти
+5
чого в славному місті Одеса так багато овець з повернутими мізками?!
показати весь коментар
15.09.2025 13:15 Відповісти
на уранові і рудники
показати весь коментар
15.09.2025 13:13 Відповісти
на жовті води?
там все виробили ще при совєтах
руда взгалі фонить не сильно, 60мкрч
на те її й збагачують
показати весь коментар
15.09.2025 13:31 Відповісти
можна на переробку ядерних відходів, для видобутку корисних хім.елементів (наприклад, плуторій).
показати весь коментар
15.09.2025 13:53 Відповісти
На хімію в Черкаси (с)
показати весь коментар
15.09.2025 13:42 Відповісти
Без особливої користі. Може знешкодити один *********, а їх - десятки тисяч. Якби чоловік, то згідний - тоді можливо хай би пляжі розміновував. А оце ледащо - прямим ходом на кацапію. Але не традиційним способом - а з літака, на парашуті, щоб вде самі кацапи якщо не в повітрі розстріляли, то на допитах, як Рощину затлумили. І бажано якось відео з цього отримати і для таких, які в Україні ще є - крутити замість реклами на тєлємарафоні.
показати весь коментар
15.09.2025 13:19 Відповісти
Втихаря обмiняют, хоча смереки стали б в нагодi.
показати весь коментар
15.09.2025 13:21 Відповісти
Ні! Дерева не чіпайте, їм й так дістається. На ліхтарях..бубочка потім 100500 тис у їх відновлення зариє..
показати весь коментар
15.09.2025 13:24 Відповісти
2 Лiхтарi ге мають смерековоi гнучкостi, щоби лаптеунтову проб.ядь - навпiл.
показати весь коментар
15.09.2025 13:34 Відповісти
То у вас кацапська кара..то кацапи ******* чвертування.
показати весь коментар
15.09.2025 15:38 Відповісти
а що потрібно кидати своїх у полоні у рашистів ?

Так потрібно обмінювати, - усіх своїх громадян потрібно повертати до дому які знаходтся у полоні.
Як це робив Ізраїль коли за свого одного солдата віддав більше тисячи непотрібу
показати весь коментар
15.09.2025 13:35 Відповісти
чого в славному місті Одеса так багато овець з повернутими мізками?!
показати весь коментар
15.09.2025 13:15 Відповісти
"Патамушта Адеса рускіґорат!"
показати весь коментар
15.09.2025 13:18 Відповісти
Адеса - не сруцкiгорат. Пам`ятка лаптеунтам: залiзний вiк - на територii Одещини мешкають кiмерiйцi, потiм сармати. 6 ст. до н.е.-греки-колонiсти. 4 ст. н.е - гуни. 6 ст н.е - першi слов`яни, предки украiнцiв т- тиверцi, уличi. З 6-го ст. уличi-тиверцi признали владу Галицького князiвства. 13 ст. - татари. 14 ст., пiсля битви на Синi хводах , одеськi землi - пiд Киiвським князiвством , з 1362 р Одеса-Киiв - пiд патронатом ВКЛ. 19 травня 1415 р. , на мiсцi Одеси шляхтич Коцюба Якушинський , родом з Вiнничини, заснував мiсто. Факт заснування Одеси зафiксував польський письменник Ян Длугош. В той час, на мiсцi Одеси вже iснував порт(Проф. кафедри iсторiiУкраiни Тарас Гончарук проф. нац. унiвера). 27 травня 1774 р. Катерина-2 видала указ створити на базi торгового порта вiйськовий порт. Тодi м. Кочубей ще не звалося нею Одесою, в ii указi про це немае.
Отже, перша назва Одеси - поселення Дженестра. За даними професора Фiлiпа Бруно, в документах мiста Генуя е згадка про поррт i поселення на мiсцi Одеси - Дженестра.
Друга назва Одеси, задокументована Яном Длугошем - це Коцюбiiв (Кочубей, Коцюбей).
Третя назва Одеси - Енi-Дунья, назва турецькоi фортецi 60-х рокiв 18 ст.
В 1795 роцi в документах Росiйськоi iмперii пишуть вже Одеса, за iм`ям невеликого грецького поселення поряд , пiд назвою ОДЕССОСС.
показати весь коментар
15.09.2025 14:32 Відповісти
Очепятка: З 6-го ст. уличi-тиверцi признали владу Галицького князiвства.
Вiрно: З 12-го ст. уличi-тиверцi признали владу Галицького князiвства.
показати весь коментар
15.09.2025 14:38 Відповісти
Тю, чуть не забув. На територii Одеси квiтнув Буджак(буджакська культура - трипiльце-кiмерiйцi+пiвнiчно-кавказськi германцi) - перед вторгненням Скiфiв.
показати весь коментар
15.09.2025 14:47 Відповісти
Приколы нашего городка, В историиОдессы, в период 5 000 лет до н.э. и до 17-го столетия н.э., кацапамы навiть не смердiло.
показати весь коментар
15.09.2025 14:49 Відповісти
А звiдки може смердiти кацапами бiля Одеси, якщо в 16 ст кацапи ще не признавали Киiвську(грецького обряду) вiру... "Трактат о двух Сарматиях"- Меховский: "Таким образом мы видим, что хоть Московия была отдельным государством (1517г), но религией подчинялась Митрополиту РУСИ (Львовско-киевской). Исидор, бывший киевский митрополит, по языку и образованию ученейший грек, во время папы Евгения IV прибыл поездом в сто лошадей на Флорентийский собор, и добившись унии с Римской церковью, вернулся в Русию. Но когда он прибыл миссией в Московию (Московская Церковь была подчинена Львовско-Киевской Церкви) и стал проповедовать подчинение Риму, московиты незаконно (на эту процедуру имел право только Константинопольский Собор) лишили его сана и предали смерти. Следует также обратить внимание на существенную деталь в жизни жителей Московии (1500-е годы), которая в свое время повергла в шок своей жестокостью даже татар: Пермскую (Permska) область (ареал обитания народа пермь), почитавшую идолов, князь Московский Иван, около двадцати лет тому назад принудил принять крещение по руському (Киевскому) или греческому обряду. Он поставил там владыку, то есть епископа, по имени Стефан , чтобы тот донес до них слово Божье, но дикари, по уходе князя, содрали с епископа кожу заживо и умертвили".
показати весь коментар
15.09.2025 15:08 Відповісти
це не шпигунка - це звичайна ватніца, яка чекає, щоб путін їй ввьол
показати весь коментар
15.09.2025 13:16 Відповісти
Одне лише сприяє іншому.
показати весь коментар
15.09.2025 13:21 Відповісти
Так він їй вже ввьол, у макітру, ту, що на шиї. Тіки не через хавало, а через вуха.😊
показати весь коментар
15.09.2025 13:22 Відповісти
Запінити всі дірки суці!
показати весь коментар
15.09.2025 13:19 Відповісти
Там багато "понаєхавшіх". В 70-і туди перли віськові зі всього союзу
показати весь коментар
15.09.2025 13:20 Відповісти
Ну добре.
Ну не любиш Україну.
Не віриш укрінфо.
То почитай і подивись як поживають в місті Донецьк і Луганськ.
Зайди на гуглмапс і глянь по фото що лишилося від міст які захопили свинособаки.
Я думаю що мозок равлика більш розвинений в когнінтивному напрямку.
показати весь коментар
15.09.2025 13:22 Відповісти
Вони невіликовні.
Мені знайомий розповідав з Дніпра - у них на роботі з'явився переселенець з Донецька у 2014му і розповідав, як все буде кльово, що скоро Дніпро теж буде у рашці - заткнувся, коли його спитали, куди він побіжить в такому випадкові, якщо втік з Донецька до Дніпра.
показати весь коментар
15.09.2025 13:37 Відповісти
парашизм головного мозку.
Лікуються лише видаленням самого органу-голови.
показати весь коментар
15.09.2025 14:08 Відповісти
В Одесі такого біосміття тьма тьмуща
показати весь коментар
15.09.2025 13:24 Відповісти
О-о!!! Так , ждуни чекають кацапiв, щоби тi дали iм автомата i вони будут розстрiлювати бiндеравцав (хто не святкуе 9 травня). Не бояться про це в голос кричати. Там з трухи тре розпочинати... Карл, слышишь, еще не начали, а уже 30 лет - за спиной.
показати весь коментар
15.09.2025 13:30 Відповісти
а чого ви сситесь?
починайте карати без палева
герілья так герілья
показати весь коментар
15.09.2025 13:33 Відповісти
Геник??? не пались , бо i правда згориш.
показати весь коментар
15.09.2025 13:36 Відповісти
В чегевару мать... Слава богу на Шевченко обригаловку-кацапське логово з iнвалiдкою перейменували... с.икотно?
показати весь коментар
15.09.2025 13:38 Відповісти
Це ту, що біля ДК Політеха?
показати весь коментар
15.09.2025 14:51 Відповісти
То-то так, пане.
показати весь коментар
15.09.2025 15:10 Відповісти
ніт Одесі ватникі потроху виїзжають ...або здихають ...бо справжні одесіти це перлина півдня України ...і ******* вони і вишеньку українську і бичка в борщі ...вони патріоти і нізащо не проміняють любов до Одеси ,на зад* оченців за поребником , і багато з них розуміють що 🤡 їх підставив !!!...
показати весь коментар
15.09.2025 13:43 Відповісти
Смайлик то Юлька?
показати весь коментар
15.09.2025 14:42 Відповісти
аж два рази 🤡 вгадав ...🤡 то комуніст зеленський ...
показати весь коментар
15.09.2025 14:49 Відповісти
Розуміють, не переймайтесь,)
показати весь коментар
15.09.2025 14:48 Відповісти
"Я ні а чьом ні жалєю", скаже вона слідчому...
показати весь коментар
15.09.2025 14:27 Відповісти
дайте вгадаю - "завдання" отримувала через телеграм? ЯКІ ще потрібні аргументи для закриття на території України телеграмів та тік токів????????????
показати весь коментар
15.09.2025 14:43 Відповісти
Під час війни шпигунів розстрілюють.
показати весь коментар
15.09.2025 15:04 Відповісти
 
 