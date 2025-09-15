Викрито російську шпигунку, яка передавала ворогу інформацію для підготовки терактів проти військових в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відому як гру) в Одесі. Зловмисниця передавала ворогу координати місцевих об’єктів Сил оборони, а також фотографувала номери авто, припаркованих поруч із цими будівлями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За наявними даними, ворог міг використати цю інформацію не лише для планування нових обстрілів регіону, а й для терактів щодо військових, які користувалися відповідними автомобілями.
Що про зрадницю відомо?
Як встановило розслідування, фігуранткою виявилася місцева підприємиця. У поле зору рашистів жінка потрапила через свого знайомого, який проживає в РФ і працює на російське гру.
"За даними Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, серед потенційних "цілей" агресора були підрозділи Служби безпеки та Збройних Сил України, які залучені до бойових дій на південному фронті", - йдеться у повідомленні.
Як зрадницю викрили?
Співробітники спецслужби затримали фігурантку "на гарячому", коли вона фотографувала транспорт біля оборонного об’єкта.
Під час обшуків у неї вилучено смартфон, на якому вона зберігала розвіддані та координувала свої дії з російським гру.
Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Що їй загрожує?
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.
там все виробили ще при совєтах
руда взгалі фонить не сильно, 60мкрч
на те її й збагачують
Так потрібно обмінювати, - усіх своїх громадян потрібно повертати до дому які знаходтся у полоні.
Як це робив Ізраїль коли за свого одного солдата віддав більше тисячи непотрібу
Отже, перша назва Одеси - поселення Дженестра. За даними професора Фiлiпа Бруно, в документах мiста Генуя е згадка про поррт i поселення на мiсцi Одеси - Дженестра.
Друга назва Одеси, задокументована Яном Длугошем - це Коцюбiiв (Кочубей, Коцюбей).
Третя назва Одеси - Енi-Дунья, назва турецькоi фортецi 60-х рокiв 18 ст.
В 1795 роцi в документах Росiйськоi iмперii пишуть вже Одеса, за iм`ям невеликого грецького поселення поряд , пiд назвою ОДЕССОСС.
Вiрно: З 12-го ст. уличi-тиверцi признали владу Галицького князiвства.
Ну не любиш Україну.
Не віриш укрінфо.
То почитай і подивись як поживають в місті Донецьк і Луганськ.
Зайди на гуглмапс і глянь по фото що лишилося від міст які захопили свинособаки.
Я думаю що мозок равлика більш розвинений в когнінтивному напрямку.
Мені знайомий розповідав з Дніпра - у них на роботі з'явився переселенець з Донецька у 2014му і розповідав, як все буде кльово, що скоро Дніпро теж буде у рашці - заткнувся, коли його спитали, куди він побіжить в такому випадкові, якщо втік з Донецька до Дніпра.
Лікуються лише видаленням самого органу-голови.
починайте карати без палева
герілья так герілья