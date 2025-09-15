Викрито російську шпигунку, яка передавала ворогу інформацію для підготовки терактів проти військових в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відому як гру) в Одесі. Зловмисниця передавала ворогу координати місцевих об’єктів Сил оборони, а також фотографувала номери авто, припаркованих поруч із цими будівлями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За наявними даними, ворог міг використати цю інформацію не лише для планування нових обстрілів регіону, а й для терактів щодо військових, які користувалися відповідними автомобілями.

Що про зрадницю відомо?

Як встановило розслідування, фігуранткою виявилася місцева підприємиця. У поле зору рашистів жінка потрапила через свого знайомого, який проживає в РФ і працює на російське гру.

"За даними Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, серед потенційних "цілей" агресора були підрозділи Служби безпеки та Збройних Сил України, які залучені до бойових дій на південному фронті", - йдеться у повідомленні.

Як зрадницю викрили?

Співробітники спецслужби затримали фігурантку "на гарячому", коли вона фотографувала транспорт біля оборонного об’єкта.

Під час обшуків у неї вилучено смартфон, на якому вона зберігала розвіддані та координувала свої дії з російським гру.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Що їй загрожує?

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.