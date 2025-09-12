УКР
Коригував удари по Костянтинівці: зрадник отримав 15 років тюрми, - СБУ

Суд призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією майна агенту ФСБ, який коригував удари російської авіації по Костянтинівці та околицях.

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Контррозвідка затримала зловмисника у травні цього року за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучили смартфон, з якого він надсилав звіти своєму куратору.

За даними слідства, російським агентом виявився 41-річний місцевий житель, безробітний та дописувач прокремлівських коментарів у телеграмі. Після дистанційного вербування він збирав координати для авіаударів по українських позиціях, складах з боєприпасами та ремонтних базах.

Для цього чоловік обходив місцевість, позначав військові об’єкти на Google Maps і випитував інформацію у знайомих.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

