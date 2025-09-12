Корректировал удары по Константиновке: предатель получил 15 лет тюрьмы, - СБУ

Суд назначил 15 лет заключения с конфискацией имущества агенту ФСБ, который корректировал удары российской авиации по Константиновке и окрестностям.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Контрразведка задержала злоумышленника в мае этого года по месту жительства. Во время обысков у него изъяли смартфон, с которого он отправлял отчеты своему куратору.

По данным следствия, российским агентом оказался 41-летний местный житель, безработный и автор прокремлевских комментариев в телеграме. После дистанционной вербовки он собирал координаты для авиаударов по украинским позициям, складам с боеприпасами и ремонтным базам.

Для этого мужчина обходил местность, обозначал военные объекты на Google Maps и выспрашивал информацию у знакомых.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Расследование проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

