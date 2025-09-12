РУС
Новости Осуждение корректировщика
Корректировал удары по Константиновке: предатель получил 15 лет тюрьмы, - СБУ

СБУ задержала шестерых поджигателей Что известно

Суд назначил 15 лет заключения с конфискацией имущества агенту ФСБ, который корректировал удары российской авиации по Константиновке и окрестностям.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Контрразведка задержала злоумышленника в мае этого года по месту жительства. Во время обысков у него изъяли смартфон, с которого он отправлял отчеты своему куратору.

По данным следствия, российским агентом оказался 41-летний местный житель, безработный и автор прокремлевских комментариев в телеграме. После дистанционной вербовки он собирал координаты для авиаударов по украинским позициям, складам с боеприпасами и ремонтным базам.

Для этого мужчина обходил местность, обозначал военные объекты на Google Maps и выспрашивал информацию у знакомых.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Расследование проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Создали фейковые лицеи и устраивали туда "преподавателей" для бронирования от мобилизации: СБУ разоблачила схему в Киеве и Виннице. ФОТОрепортаж

СБУ (20406) Донецкая область (10746) корректировщик (118) Краматорский район (680) Константиновка (1921)
щоб він подох за гратами, коли держава не може покарати зло
12.09.2025 17:32 Ответить
 
 