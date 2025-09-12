РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8439 посетителей онлайн
Новости Уклонение от мобилизации
1 949 10

Создали фейковые лицеи и устраивали туда "преподавателей" для бронирования от мобилизации: СБУ раскрыла схему в Киеве и Виннице. ФОТОрепортаж

В Киеве и Виннице задержаны дельцы, которые зарабатывали на фиктивном трудоустройстве военнообязанных в "липовые" учебные заведения, что давало им "бронь" от призыва.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, фигуранты зарегистрировали 8 частных лицеев, на которые получили от Киевской городской госадминистрации (КГГА) лицензии на осуществление учебного процесса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подделка медсправок: на Сумщине разоблачена схема уклонения от мобилизации, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Эти школы существовали только "на бумаге", не имели физических адресов и по факту не проводили образовательной деятельности.

"Преступная схема заключалась в том, что дельцы устраивали уклонистов со всей Украины в эти несуществующие учебные заведения на "должности преподавателей", а это гарантировало им "бронь" от призыва. Стоимость такой "услуги" составляла 3 тыс. долларов США. Дополнительно "клиенты" ежемесячно платили почти 20 тыс. грн, часть которых оседала в "карманах" организаторов сделки, остальные отдавали фиктивным директорам несуществующих школ как "зарплату", - пояснили в СБУ.

Это позволило избежать мобилизации более 200 военнообязанным.

На полученные доходы, установила СБУ, организатор схемы приобрел авто премиум-класса за 6 млн грн и элитные апартаменты в центре Киева.

Также смотрите: Задержан чиновник Минобороны, который за $10 тыс. устраивал мужчин на предприятие для бронирования, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Во время обысков по местам жительства фигурантов обнаружены телефоны, печати, документация и черновые записи с доказательствами преступлений.

Липовые лицеи для уклонения от мобилизации. СБУ разоблачила схему
Фото: Служба безопасности Украины
Липовые лицеи для уклонения от мобилизации. СБУ разоблачила схему
Фото: Служба безопасности Украины

Силовики задержали организатора схемы, его бухгалтера и одного из "директоров" фейковых лицеев.

Им и еще двум сообщникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Снятие с розыска и исключение из воинского учета за $35 тыс.: задержан военнослужащий, который обещал повлиять на ТЦК. ФОТОрепортаж

Липовые лицеи для уклонения от мобилизации. СБУ разоблачила схему
Фото: Служба безопасности Украины
Липовые лицеи для уклонения от мобилизации. СБУ разоблачила схему
Фото: Служба безопасности Украины
Липовые лицеи для уклонения от мобилизации. СБУ разоблачила схему
Фото: Служба безопасности Украины
Липовые лицеи для уклонения от мобилизации. СБУ разоблачила схему
Фото: Служба безопасности Украины
Липовые лицеи для уклонения от мобилизации. СБУ разоблачила схему
Фото: Служба безопасности Украины

Автор: 

Винница (749) Винницкая область (1096) Киев (26116) СБУ (20406) уклонисты (1085) Винницкий район (42)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Корупцію у владі коли будуть викривати?
показать весь комментарий
12.09.2025 15:47 Ответить
+2
Тімур Ткаченко вже приготував одеяло для СІЗО ? Чи ставленники Зеленського недоторкані ?
показать весь комментарий
12.09.2025 15:52 Ответить
+2
ви ні панімаіті-ета другоє...
показать весь комментарий
12.09.2025 16:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Діловари - шустрі 0днако!
показать весь комментарий
12.09.2025 15:43 Ответить
В Запоріжжі 3 тисячи лівих АСПІРАНТІВ закалапуцалі!
І шо? Три дні погомоніли і все як і раніше...
показать весь комментарий
12.09.2025 15:44 Ответить
забайтився?
показать весь комментарий
12.09.2025 16:17 Ответить
поясніть мені!!!!!!
яким чином сбу має відношення до аферизму?
сбу продовжує заковувати себе все глибше і глибше!
фейкові справи кожного дня! кожну годину!
ааааа......
нарешті, я допер!
буржуї почали трусити таможню!
показать весь комментарий
12.09.2025 15:46 Ответить
Корупцію у владі коли будуть викривати?
показать весь комментарий
12.09.2025 15:47 Ответить
ви ні панімаіті-ета другоє...
показать весь комментарий
12.09.2025 16:11 Ответить
Тімур Ткаченко вже приготував одеяло для СІЗО ? Чи ставленники Зеленського недоторкані ?
показать весь комментарий
12.09.2025 15:52 Ответить
Якраз майже готовий батальйон.
Організатора - комбатом, 200 ухилянтів у піхоту - і на фронт
показать весь комментарий
12.09.2025 16:32 Ответить
Сразу видно много заработали. Такой ковер купили и телефон кнопочный.
показать весь комментарий
12.09.2025 16:57 Ответить
якщо цією справою займається СБУ значить гришики йдуть повз ОП - непорядок - запрєтіть і посадіть
показать весь комментарий
12.09.2025 17:34 Ответить
 
 