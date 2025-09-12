Создали фейковые лицеи и устраивали туда "преподавателей" для бронирования от мобилизации: СБУ раскрыла схему в Киеве и Виннице. ФОТОрепортаж

В Киеве и Виннице задержаны дельцы, которые зарабатывали на фиктивном трудоустройстве военнообязанных в "липовые" учебные заведения, что давало им "бронь" от призыва.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, фигуранты зарегистрировали 8 частных лицеев, на которые получили от Киевской городской госадминистрации (КГГА) лицензии на осуществление учебного процесса.

Эти школы существовали только "на бумаге", не имели физических адресов и по факту не проводили образовательной деятельности.

"Преступная схема заключалась в том, что дельцы устраивали уклонистов со всей Украины в эти несуществующие учебные заведения на "должности преподавателей", а это гарантировало им "бронь" от призыва. Стоимость такой "услуги" составляла 3 тыс. долларов США. Дополнительно "клиенты" ежемесячно платили почти 20 тыс. грн, часть которых оседала в "карманах" организаторов сделки, остальные отдавали фиктивным директорам несуществующих школ как "зарплату", - пояснили в СБУ.

Это позволило избежать мобилизации более 200 военнообязанным.

На полученные доходы, установила СБУ, организатор схемы приобрел авто премиум-класса за 6 млн грн и элитные апартаменты в центре Киева.

Во время обысков по местам жительства фигурантов обнаружены телефоны, печати, документация и черновые записи с доказательствами преступлений.

Фото: Служба безопасности Украины

Силовики задержали организатора схемы, его бухгалтера и одного из "директоров" фейковых лицеев.

Им и еще двум сообщникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

