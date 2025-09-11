РУС
1 112 8

Задержан чиновник Минобороны, который за $10 тыс. устраивал мужчин на предприятие для бронирования, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Работник Департамента мобилизации Минобороны в Киеве за $10 тысяч устраивал мужчин призывного возраста на предприятие, которое имеет право предоставлять бронирование от мобилизации.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что он выступал посредником в коррупционной схеме. Сейчас устанавливаются другие участники.

Следователи задержали чиновника во время получения указанной суммы средств от "клиента".

Также читайте: Организовывали схемы уклонения от мобилизации: по Украине задержаны восемь дельцов, - СБУ. ФОТОрепортаж

В данное время ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере, совершенном по предварительному сговору группой лиц, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Читайте: Переправка в Молдову на подводе: в Одесской области задержаны четверо мужчин, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Чиновник Минобороны за взятку помогал избежать мобилизации
Проти міндіча, чернишова, та грошей за будівництво інженерних споруд, це кишенькові гроші для них!!
Безкарність перших, спонукає до рецидивів інших прихвостень-бариг!
11.09.2025 10:45 Ответить
Ну, а що тут такого особливого? Колись було вигідно продавати дипломи про закінчення навчальних закладів. Тепер "мода" змінюється і всі йдуть у ногу з часом.
11.09.2025 10:49 Ответить
Я майже повірив що це новина про Їрмака який отого вірменського ******* із родини сєпарів в РНБО прилаштував
11.09.2025 10:49 Ответить
Я думав, Нацполіція займається, тільки дівчатами з "онліфанс"...
11.09.2025 10:56 Ответить
Ну то підніміть їм зарплатню, ви ж так вирішуєте проблеми з корупцією?
Суддям/прокурорам підняли, тепер вони беруть хабарі не в гривнях, а в доларах.
"Працівникам ТЦК треба значно підняти заробітну плату, - нардеп Федієнко. Він каже, що це дозволить уникати корупційних схем та скандалів."
11.09.2025 10:58 Ответить
Державі в особі депутутів і депутамів потрібно вийти на Ньюйоркську фондову біржу і торгувати бронями. Буде один з найбільш ходових товарів.
11.09.2025 11:28 Ответить
Нищеброд!
11.09.2025 10:58 Ответить
Чоловік за гроші влаштував людей на роботу, що тут поганого?
11.09.2025 11:00 Ответить
 
 