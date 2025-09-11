Задержан чиновник Минобороны, который за $10 тыс. устраивал мужчин на предприятие для бронирования, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Работник Департамента мобилизации Минобороны в Киеве за $10 тысяч устраивал мужчин призывного возраста на предприятие, которое имеет право предоставлять бронирование от мобилизации.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Установлено, что он выступал посредником в коррупционной схеме. Сейчас устанавливаются другие участники.
Следователи задержали чиновника во время получения указанной суммы средств от "клиента".
В данное время ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере, совершенном по предварительному сговору группой лиц, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
Безкарність перших, спонукає до рецидивів інших прихвостень-бариг!
Суддям/прокурорам підняли, тепер вони беруть хабарі не в гривнях, а в доларах.
"Працівникам ТЦК треба значно підняти заробітну плату, - нардеп Федієнко. Він каже, що це дозволить уникати корупційних схем та скандалів."