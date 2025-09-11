Затримано посадовця Міноборони, який за $10 тис. влаштовував чоловіків на підприємство для бронювання, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Працівник Департаменту мобілізації Міноборони у Києві за $10 тисяч влаштовував чоловіків призовного віку на підприємство, яке має право надавати бронювання від мобілізації.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що він виступав посередником у корупційній схемі. Наразі встановлюють інших учасників.

Слідчі затримали посадовця під час отримання зазначеної суми коштів від "клієнта".

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

