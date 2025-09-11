УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11920 відвідувачів онлайн
Новини Фото Хабарники Ухилення від мобілізації
766 8

Затримано посадовця Міноборони, який за $10 тис. влаштовував чоловіків на підприємство для бронювання, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Працівник Департаменту мобілізації Міноборони у Києві за $10 тисяч влаштовував чоловіків призовного віку на підприємство, яке має право надавати бронювання від мобілізації.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що він виступав посередником у корупційній схемі. Наразі встановлюють інших учасників.

Слідчі затримали посадовця під час отримання зазначеної суми коштів від "клієнта".

Також читайте: Організовували схеми ухилення від мобілізації: по Україні затримано вісьмох ділків, - СБУ. ФОТОрепортаж

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Читайте: Переправлення до Молдови на підводі: на Одещині затримано чотирьох чоловіків, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чиновник Міноборони за хабар допомагав уникнути мобілізації
Чиновник Міноборони за хабар допомагав уникнути мобілізації
Чиновник Міноборони за хабар допомагав уникнути мобілізації
Чиновник Міноборони за хабар допомагав уникнути мобілізації

Автор: 

хабар (4784) Міноборони (7661) Нацполіція (15470) ухилянти (1147)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проти міндіча, чернишова, та грошей за будівництво інженерних споруд, це кишенькові гроші для них!!
Безкарність перших, спонукає до рецидивів інших прихвостень-бариг!
показати весь коментар
11.09.2025 10:45 Відповісти
Ну, а що тут такого особливого? Колись було вигідно продавати дипломи про закінчення навчальних закладів. Тепер "мода" змінюється і всі йдуть у ногу з часом.
показати весь коментар
11.09.2025 10:49 Відповісти
Я майже повірив що це новина про Їрмака який отого вірменського ******* із родини сєпарів в РНБО прилаштував
показати весь коментар
11.09.2025 10:49 Відповісти
Я думав, Нацполіція займається, тільки дівчатами з "онліфанс"...
показати весь коментар
11.09.2025 10:56 Відповісти
Ну то підніміть їм зарплатню, ви ж так вирішуєте проблеми з корупцією?
Суддям/прокурорам підняли, тепер вони беруть хабарі не в гривнях, а в доларах.
"Працівникам ТЦК треба значно підняти заробітну плату, - нардеп Федієнко. Він каже, що це дозволить уникати корупційних схем та скандалів."
показати весь коментар
11.09.2025 10:58 Відповісти
Державі в особі депутутів і депутамів потрібно вийти на Ньюйоркську фондову біржу і торгувати бронями. Буде один з найбільш ходових товарів.
показати весь коментар
11.09.2025 11:28 Відповісти
Нищеброд!
показати весь коментар
11.09.2025 10:58 Відповісти
Чоловік за гроші влаштував людей на роботу, що тут поганого?
показати весь коментар
11.09.2025 11:00 Відповісти
 
 