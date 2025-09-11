Затримано посадовця Міноборони, який за $10 тис. влаштовував чоловіків на підприємство для бронювання, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Працівник Департаменту мобілізації Міноборони у Києві за $10 тисяч влаштовував чоловіків призовного віку на підприємство, яке має право надавати бронювання від мобілізації.
Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Встановлено, що він виступав посередником у корупційній схемі. Наразі встановлюють інших учасників.
Слідчі затримали посадовця під час отримання зазначеної суми коштів від "клієнта".
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Безкарність перших, спонукає до рецидивів інших прихвостень-бариг!
Суддям/прокурорам підняли, тепер вони беруть хабарі не в гривнях, а в доларах.
"Працівникам ТЦК треба значно підняти заробітну плату, - нардеп Федієнко. Він каже, що це дозволить уникати корупційних схем та скандалів."