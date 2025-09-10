Переправлення до Молдови на підводі: на Одещині затримано чотирьох чоловіків, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Роздільнянському районі прикордонники Подільського загону затримали чотирьох місцевих жителів, які намагалися незаконно переправити до Молдови трьох чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, організатором схеми виявився адміністратор телеграм-каналу, який за свої "послуги" вимагав по 7 тис. доларів з кожного. Частину коштів він отримав авансом на криптогаманець, решту планував одержати після успішного переправлення.

За задумом, чоловіків мали спершу доправити автомобілем до прикордонного села, а далі - мотоциклами. Коли техніка зламалася, їх пересадили на підводу з сіном разом із несправними байками.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, транспортний засіб та кошти. Організаторам повідомлено про підозру за ст. 332 КК України, суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави у 464 тис. грн з кожного.

Щодо трьох чоловіків складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП, справи скеровано до суду. Заходи проводилися спільно зі слідчими Роздільнянського РУП ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Роздільнянської окружної прокуратури.

