Переправлення до Молдови на підводі: на Одещині затримано чотирьох чоловіків, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Роздільнянському районі прикордонники Подільського загону затримали чотирьох місцевих жителів, які намагалися незаконно переправити до Молдови трьох чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, організатором схеми виявився адміністратор телеграм-каналу, який за свої "послуги" вимагав по 7 тис. доларів з кожного. Частину коштів він отримав авансом на криптогаманець, решту планував одержати після успішного переправлення.

За задумом, чоловіків мали спершу доправити автомобілем до прикордонного села, а далі - мотоциклами. Коли техніка зламалася, їх пересадили на підводу з сіном разом із несправними байками.

на Одещині прикордонники зупинили переправників
Фото: ДПСУ

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, транспортний засіб та кошти. Організаторам повідомлено про підозру за ст. 332 КК України, суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави у 464 тис. грн з кожного.

Щодо трьох чоловіків складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП, справи скеровано до суду. Заходи проводилися спільно зі слідчими Роздільнянського РУП ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Роздільнянської окружної прокуратури.

Держприкордонслужба ДПСУ (6396) Одеська область (3480) ухилянти (1145)
Можна з чередою а вони як пастушки - корівки заблукали і пішли на Молдову
показати весь коментар
10.09.2025 13:55 Відповісти
більш надійно - надягати на двох коров'ячу шкуру. Головне щоб у стаді все ж таки більшість корів було, а то буде зовсім палєвно виглядати.
показати весь коментар
10.09.2025 14:07 Відповісти
так им 18-22?)
показати весь коментар
10.09.2025 14:00 Відповісти
Лохів покатали на підводі за $21k
показати весь коментар
10.09.2025 14:04 Відповісти
"дай зеідіоту-какаразніцЕ шарика, так він одного зламає, а іншого - загубить.."
- ці "дельтаподібні" моцики навіть у "середнього" господаря не ламаються роками, а тут на кону $21000, за які можна придбати з десяток нової подібної техніки і ще "мільярд" залишиться "на жувАчку і тьолок" - і особливо обдаровані шнирліци усе-таки про..бали...
не дай Боже служити з такими дебілами поряд у відповідальний момент захисту України...
показати весь коментар
10.09.2025 14:11 Відповісти
Економічне бронювання. Щоправда нелегальне, тіньовий бізнес виходить. Якщо він за Бубу голосував, невже йому не стидно порушувати виборчу програму всенародних слуг
показати весь коментар
10.09.2025 14:13 Відповісти
А транспортний засіб конфіскували. Хто буде кормить лошадку?
показати весь коментар
10.09.2025 14:35 Відповісти
 
 