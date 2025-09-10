Переправка в Молдову на подводе: в Одесской области задержаны четыре мужчины, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
В Раздельнянском районе пограничники Подольского отряда задержали четырех местных жителей, которые пытались незаконно переправить в Молдову трех мужчин призывного возраста.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, организатором схемы оказался администратор телеграм-канала, который за свои "услуги" требовал по 7 тыс. долларов с каждого. Часть средств он получил авансом на криптокошелек, остальные планировал получить после успешной переправки.
По замыслу, мужчин должны были сначала доставить автомобилем в приграничное село, а дальше - мотоциклами. Когда техника сломалась, их пересадили на подводу с сеном вместе с неисправными байками.
Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, транспортное средство и средства. Организаторам сообщено о подозрении по ст. 332 УК Украины, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в 464 тыс. грн с каждого.
В отношении трех мужчин составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП, дела направлены в суд. Меры проводились совместно со следователями Раздельнянского РУП ГУНП в Одесской области под процессуальным руководством Раздельнянской окружной прокуратуры.
