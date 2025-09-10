РУС
820 9

Переправка в Молдову на подводе: в Одесской области задержаны четыре мужчины, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

В Раздельнянском районе пограничники Подольского отряда задержали четырех местных жителей, которые пытались незаконно переправить в Молдову трех мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, организатором схемы оказался администратор телеграм-канала, который за свои "услуги" требовал по 7 тыс. долларов с каждого. Часть средств он получил авансом на криптокошелек, остальные планировал получить после успешной переправки.

По замыслу, мужчин должны были сначала доставить автомобилем в приграничное село, а дальше - мотоциклами. Когда техника сломалась, их пересадили на подводу с сеном вместе с неисправными байками.

в Одесской области пограничники остановили перевозчиков
Фото: ГПСУ

Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, транспортное средство и средства. Организаторам сообщено о подозрении по ст. 332 УК Украины, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в 464 тыс. грн с каждого.

В отношении трех мужчин составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП, дела направлены в суд. Меры проводились совместно со следователями Раздельнянского РУП ГУНП в Одесской области под процессуальным руководством Раздельнянской окружной прокуратуры.

Можна з чередою а вони як пастушки - корівки заблукали і пішли на Молдову
10.09.2025 13:55 Ответить
більш надійно - надягати на двох коров'ячу шкуру. Головне щоб у стаді все ж таки більшість корів було, а то буде зовсім палєвно виглядати.
10.09.2025 14:07 Ответить
так им 18-22?)
10.09.2025 14:00 Ответить
Лохів покатали на підводі за $21k
10.09.2025 14:04 Ответить
"дай зеідіоту-какаразніцЕ шарика, так він одного зламає, а іншого - загубить.."
- ці "дельтаподібні" моцики навіть у "середнього" господаря не ламаються роками, а тут на кону $21000, за які можна придбати з десяток нової подібної техніки і ще "мільярд" залишиться "на жувАчку і тьолок" - і особливо обдаровані шнирліци усе-таки про..бали...
не дай Боже служити з такими дебілами поряд у відповідальний момент захисту України...
10.09.2025 14:11 Ответить
Економічне бронювання. Щоправда нелегальне, тіньовий бізнес виходить. Якщо він за Бубу голосував, невже йому не стидно порушувати виборчу програму всенародних слуг
10.09.2025 14:13 Ответить
А транспортний засіб конфіскували. Хто буде кормить лошадку?
