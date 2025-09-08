Снятие с розыска и исключение из воинского учета за $35 тыс.: задержан военнослужащий, который обещал повлиять на ТЦК. ФОТОрепортаж

Задержан и извещен о подозрении военнослужащий, который за денежное вознаграждение обещал повлиять на ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый организовал схему получения неправомерной выгоды за влияние на решения должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Речь шла об исключении граждан с воинского учета и снятии их с розыска.

Фото: Офис генпрокурора

"В августе этого года он получил первую часть средств в сумме 3 тыс. долларов США. Во время передачи следующей части - 32 тыс. долларов США - правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства проводится проверка и установление других лиц, причастных к противозаконной схеме.

Досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора осуществляет ГСУ Нацполиции Украины, оперативное сопровождение - ДВБ Нацполиции Украины