Снятие с розыска и исключение из воинского учета за $35 тыс.: задержан военнослужащий, который обещал повлиять на ТЦК. ФОТОрепортаж

Задержан и извещен о подозрении военнослужащий, который за денежное вознаграждение обещал повлиять на ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый организовал схему получения неправомерной выгоды за влияние на решения должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Речь шла об исключении граждан с воинского учета и снятии их с розыска.

Также читайте: На Львовщине судья "выкупил" у ТЦК двоюродного брата за 8 тысяч долларов, - Офис Генпрокурора

военный взяточник
Фото: Офис генпрокурора
военный взяточник
Фото: Офис генпрокурора
военный взяточник
Фото: Офис генпрокурора
военный взяточник
Фото: Офис генпрокурора

"В августе этого года он получил первую часть средств в сумме 3 тыс. долларов США. Во время передачи следующей части - 32 тыс. долларов США - правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства проводится проверка и установление других лиц, причастных к противозаконной схеме.

Досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора осуществляет ГСУ Нацполиции Украины, оперативное сопровождение - ДВБ Нацполиции Украины

взятка (6223) военнослужащие (6292) ТЦК (739)
Топ комментарии
+13
Класика жанру: отставнічок пішов служити в глибокому тилу в ТЦК, ще й послуги свої продає. А воюють нехай токарі та комбайнери закріпачені.
показать весь комментарий
08.09.2025 13:12 Ответить
+8
35 тисяч за одного? Новина трохи по дебільному написана.
Якщо за одного то ці тцкашніки вкрай ох..їли. 35 тисяч баксів для простої людини це 10-20 років роботи
показать весь комментарий
08.09.2025 12:56 Ответить
+4
яка падлюка - брав би 10, то може й не здали б
показать весь комментарий
08.09.2025 12:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Никак прайс-лист не могут согласовать. Одни за штуку пытаются отмазать, другие за 35...
показать весь комментарий
08.09.2025 12:54 Ответить
Ну от - потім остаток життя буде будуватив воєнкому бунгало
показать весь комментарий
08.09.2025 13:11 Ответить
тарифи стрімко пруть вверх..інфляція???
показать весь комментарий
08.09.2025 13:17 Ответить
Впевнені, що не отримають ніякого покарання, і впевнені що людям діватись нікуди.
показать весь комментарий
08.09.2025 13:20 Ответить
Там немає простих, хто так платить.
Тємки, несплата податків
показать весь комментарий
08.09.2025 13:41 Ответить
представляете какой оборот в тени идет? А мы по крохам просим международной помощи, когда под носом такие объемы кеша ходят
показать весь комментарий
08.09.2025 14:23 Ответить
ох и расценки)))
показать весь комментарий
08.09.2025 12:59 Ответить
на кол! обох!!
показать весь комментарий
08.09.2025 13:09 Ответить
Ще, мабуть, з "пінжаків".
А то і з "прапорюг", що вдало "крутанулись"...
показать весь комментарий
08.09.2025 13:40 Ответить
35к? Да он ахринел. Ставка 8-10-12к
показать весь комментарий
08.09.2025 13:32 Ответить
лох не мамонт лох не вимре
показать весь комментарий
08.09.2025 13:33 Ответить
Походу не отстегнул, потому и сдали. Крыс нигде не любят 😁
показать весь комментарий
08.09.2025 13:34 Ответить
Ого, ото бабло на війні підіймають.
Скільки там річний дохід американця після сплати податків?
показать весь комментарий
08.09.2025 13:40 Ответить
они нервно курят в сторонке по сравнению с тем, какие бабки сейчас начали зарабатывать некоторые близкие к процесса в Украине люди
показать весь комментарий
08.09.2025 14:24 Ответить
за $30 k випускають "свіжобусифікованого", як вроді й не ловили, але на його подальший страх та ризик. а вже за $ 35 k, ще й з бази видалять? всього за $ 5 k, прибавки до своєї "пенсії" )) широкий вибір послуг!
показать весь комментарий
08.09.2025 13:45 Ответить
Хотіли ж зелені жаби прийняти закон про лобізм. І не прийшлось би ловити старого підара
на гарячому. Заплатив би державі з тих 35 тисяч та й спав би спокійно, і клієнт спокійно ходив би з дійсною довідкою.
А так - кругом бардак - ціни різні, довідки різні, дурять та ще і нікому пожалітись.
показать весь комментарий
08.09.2025 13:50 Ответить
там 600 баксів лікар,тут 35 кусків. Вже хто на шо гаразд
показать весь комментарий
08.09.2025 14:04 Ответить
Борисова коли посадите у тюрму надовго і іншу корупційну мразоту з ТЦК, а корупціонери імені зеленьського? Майже в кожному ТЦК хабарників стільки як у сучки блох але корупціонерам з ОПУ це подобаеться.
показать весь комментарий
08.09.2025 14:25 Ответить
Як кажуть наші "друзі" кацапи "...кому война, а кому мать родна".
Зараз косовиця ... у всіх - бізнесюків, які роблять різне фуфло, а потім, після "відкату" збувають його в Мін. оборони, інші "типу будують" укріплення, хтось торгує гуманітаркою, хтось військовим майном та зброєю, а дехто відкрив для себе нішу - торгувати на страху людей.
Та що там казати, якщо в тому ж Ютуб є реклама від юридичної фірми, в якій прямим текстом рекламуються ті ж самі "послуги" ЦІЛКОМ ЛЕГАЛЬНО.
І ніхто цим не займається.
показать весь комментарий
08.09.2025 14:30 Ответить
 
 