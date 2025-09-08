Снятие с розыска и исключение из воинского учета за $35 тыс.: задержан военнослужащий, который обещал повлиять на ТЦК. ФОТОрепортаж
Задержан и извещен о подозрении военнослужащий, который за денежное вознаграждение обещал повлиять на ТЦК и СП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, подозреваемый организовал схему получения неправомерной выгоды за влияние на решения должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Речь шла об исключении граждан с воинского учета и снятии их с розыска.
"В августе этого года он получил первую часть средств в сумме 3 тыс. долларов США. Во время передачи следующей части - 32 тыс. долларов США - правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства проводится проверка и установление других лиц, причастных к противозаконной схеме.
Досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора осуществляет ГСУ Нацполиции Украины, оперативное сопровождение - ДВБ Нацполиции Украины
Якщо за одного то ці тцкашніки вкрай ох..їли. 35 тисяч баксів для простої людини це 10-20 років роботи
Тємки, несплата податків
А то і з "прапорюг", що вдало "крутанулись"...
Скільки там річний дохід американця після сплати податків?
на гарячому. Заплатив би державі з тих 35 тисяч та й спав би спокійно, і клієнт спокійно ходив би з дійсною довідкою.
А так - кругом бардак - ціни різні, довідки різні, дурять та ще і нікому пожалітись.
Зараз косовиця ... у всіх - бізнесюків, які роблять різне фуфло, а потім, після "відкату" збувають його в Мін. оборони, інші "типу будують" укріплення, хтось торгує гуманітаркою, хтось військовим майном та зброєю, а дехто відкрив для себе нішу - торгувати на страху людей.
Та що там казати, якщо в тому ж Ютуб є реклама від юридичної фірми, в якій прямим текстом рекламуються ті ж самі "послуги" ЦІЛКОМ ЛЕГАЛЬНО.
І ніхто цим не займається.