1 417 16

Зняття з розшуку та виключення з військового обліку за $35 тис.: затримано військовослужбовця, який обіцяв вплинути на ТЦК. ФОТОрепортаж

Затримано та повідомлено про підозру військовослужбовцю, який за грошову винагороду обіцяв вплинути на ТЦК та СП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний організував схему отримання неправомірної вигоди за вплив на рішення службових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Йшлося про виключення громадян з військового обліку та зняття їх з розшуку.

Також читайте: На Львівщині суддя "викупив" у ТЦК двоюрідного брата за 8 тисяч доларів, – Офіс Генпрокурора

військовий хабарник
Фото: Офіс генпрокурора
військовий хабарник
Фото: Офіс генпрокурора
військовий хабарник
Фото: Офіс генпрокурора
військовий хабарник
Фото: Офіс генпрокурора

"У серпні цього року він одержав першу частину коштів у сумі 3 тис. доларів США. Під час передачі наступної частини - 32 тис. доларів США - правоохоронці затримали його у порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження проводиться перевірка та встановлення інших осіб, причетних до протизаконної схеми.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснює ГСУ Нацполіції України, оперативний супровід – ДВБ Нацполіції України

хабар (4780) військовослужбовці (4925) ТЦК та СП (791)
Топ коментарі
+8
Класика жанру: отставнічок пішов служити в глибокому тилу в ТЦК, ще й послуги свої продає. А воюють нехай токарі та комбайнери закріпачені.
показати весь коментар
08.09.2025 13:12 Відповісти
+6
35 тисяч за одного? Новина трохи по дебільному написана.
Якщо за одного то ці тцкашніки вкрай ох..їли. 35 тисяч баксів для простої людини це 10-20 років роботи
показати весь коментар
08.09.2025 12:56 Відповісти
+2
яка падлюка - брав би 10, то може й не здали б
показати весь коментар
08.09.2025 12:59 Відповісти
Никак прайс-лист не могут согласовать. Одни за штуку пытаются отмазать, другие за 35...
показати весь коментар
08.09.2025 12:54 Відповісти
Ну от - потім остаток життя буде будуватив воєнкому бунгало
показати весь коментар
08.09.2025 13:11 Відповісти
тарифи стрімко пруть вверх..інфляція???
показати весь коментар
08.09.2025 13:17 Відповісти
Впевнені, що не отримають ніякого покарання, і впевнені що людям діватись нікуди.
показати весь коментар
08.09.2025 13:20 Відповісти
Там немає простих, хто так платить.
Тємки, несплата податків
показати весь коментар
08.09.2025 13:41 Відповісти
ох и расценки)))
показати весь коментар
08.09.2025 12:59 Відповісти
на кол! обох!!
показати весь коментар
08.09.2025 13:09 Відповісти
Ще, мабуть, з "пінжаків".
А то і з "прапорюг", що вдало "крутанулись"...
показати весь коментар
08.09.2025 13:40 Відповісти
35к? Да он ахринел. Ставка 8-10-12к
показати весь коментар
08.09.2025 13:32 Відповісти
лох не мамонт лох не вимре
показати весь коментар
08.09.2025 13:33 Відповісти
Походу не отстегнул, потому и сдали. Крыс нигде не любят 😁
показати весь коментар
08.09.2025 13:34 Відповісти
Ого, ото бабло на війні підіймають.
Скільки там річний дохід американця після сплати податків?
показати весь коментар
08.09.2025 13:40 Відповісти
за $30 k випускають "свіжобусифікованого", як вроді й не ловили, але на його подальший страх та ризик. а вже за $ 35 k, ще й з бази видалять? всього за $ 5 k, прибавки до своєї "пенсії" )) широкий вибір послуг!
показати весь коментар
08.09.2025 13:45 Відповісти
 
 