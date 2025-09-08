Зняття з розшуку та виключення з військового обліку за $35 тис.: затримано військовослужбовця, який обіцяв вплинути на ТЦК. ФОТОрепортаж

Затримано та повідомлено про підозру військовослужбовцю, який за грошову винагороду обіцяв вплинути на ТЦК та СП.

За даними слідства, підозрюваний організував схему отримання неправомірної вигоди за вплив на рішення службових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Йшлося про виключення громадян з військового обліку та зняття їх з розшуку.

Фото: Офіс генпрокурора

"У серпні цього року він одержав першу частину коштів у сумі 3 тис. доларів США. Під час передачі наступної частини - 32 тис. доларів США - правоохоронці затримали його у порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження проводиться перевірка та встановлення інших осіб, причетних до протизаконної схеми.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснює ГСУ Нацполіції України, оперативний супровід – ДВБ Нацполіції України