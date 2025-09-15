УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10043 відвідувача онлайн
Новини Шпигунство на користь РФ
6 110 32

Викрито російського агента в роті ударних БпЛА, він передавав ворогу дані про дронові атаки Сил оборони, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Служба безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрила агентурне проникнення ФСБ до підрозділу безпілотних систем ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Які дані зрадник передавав ворогу?

За результатами комплексних заходів затримано мобілізованого військовослужбовця, який, проходячи службу в роті ударних БпЛА на східному фронті, шпигував для ворога.

мобілізований зрадник
Фото: Служба безпеки

Як встановило розслідування, агент завчасно "зливав" рашистам інформацію про підготовку дронових операцій ЗСУ на передовій. Йдеться про час, напрямки вильотів та орієнтовні "цілі" українських безпілотників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передавав РФ дані про оборону Сумщини та Дніпропетровщини: СБУ затримала агента ФСБ. ФОТОрепортаж

Також фігурант передавав окупантам інформацію про пункти постійної дислокації та бойові позиції бригади, в якій проходив службу.

"За наявними даними, ворог використовував ці розвіддані для превентивних ударів по українських дронарях за допомогою далекобійної артилерії та авіабомб", - пояснили в СБУ.

Як встановило розслідування, в момент ворожих атак агент отримував від фсб попереджувальну інформацію, щоб "вийти" із зони потенційного ураження.

Співробітники СБУ затримали агента, коли він готувався до передачі ворогу нової "порції" розвідданих.

Також Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Що про зрадника відомо?

За даними слідства, російським "кротом" виявився 26-річний мешканець Кропивницького, який після мобілізації до підрозділу безпілотних систем почав шукати "виходи" на російських спецслужбістів у Телеграмі. Згодом його завербувала ФСБ і запропонувала співпрацю в обмін на гроші.

Також читайте: Зливав ворогу дані про дислокацію навчальних полігонів в Україні: військового засуджено до 15 років ув’язнення, - ДБР

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Що йому загрожує?

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Автор: 

СБУ (13358) шпигунство (1051) державна зрада (1773)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Козлятина.
Сколько ж этих малоросов и ублюдков..
показати весь коментар
15.09.2025 10:17 Відповісти
+10
Декілька діб тому призначили зама Умерова, його "папа и мама" працюють легально у лугандоні і мають курячі аусвайси, но питання ось а чому - призначинець має топ посаду, входить до складу РНБУ, та держ.таємниці. Завтра йому дзвінок і говорять - папаші відрізаємо яйця, або інформація, як ви думаєте що він зробить? Це звернення особисто Піздюка, звиняйте Т9, до малюка, усі перевірки до призначення в рекомендації дає ця контора. Ой про що я, у мого міністра Умерова такаж історія і бізнес у Криму і велика родина.
показати весь коментар
15.09.2025 10:39 Відповісти
+8
А хто розхєрачив вагони з ************, знайшли диверсанта?
показати весь коментар
15.09.2025 10:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стерилiзацiя
показати весь коментар
15.09.2025 10:16 Відповісти
Багато клопоту; на розмінування територій, котрі його нові "побратими" засрали.
показати весь коментар
15.09.2025 10:22 Відповісти
Козлятина.
Сколько ж этих малоросов и ублюдков..
показати весь коментар
15.09.2025 10:17 Відповісти
Дуже багато і найбільше їх в процентному відношенні в Офісі Президента.
показати весь коментар
15.09.2025 10:50 Відповісти
73%
показати весь коментар
15.09.2025 11:19 Відповісти
А хто розхєрачив вагони з ************, знайшли диверсанта?
показати весь коментар
15.09.2025 10:20 Відповісти
Конченые существа, совдеперы...
Даже не понимают насколько они одноразовые , его б самого могло накрыть и в первый раз
показати весь коментар
15.09.2025 10:26 Відповісти
імбецил
показати весь коментар
15.09.2025 10:27 Відповісти
Цікаво, коди відбудеться декомунізація кіровоградської області? Назву області, де згадується такий собі кацап-уомуніст-сталінець кіров з великої літери і писати ганьба. Невже навіть на четвертому рлці повномасштабного вторгнення не на часі? От те чмо продажне мабудь і є патріотом тої кацапл-комуністичної назви.
показати весь коментар
15.09.2025 10:29 Відповісти
Після війни. Потрібно вносити зміни у Конституцію.
показати весь коментар
15.09.2025 11:09 Відповісти
Напевне треба продумати, як це зробити вже. Як співав один мультяшний персонаж у відомому мультфільмі студвї Київнаукфільм: "Як ви яхту назвете- так вона і попливе". Кіровоградська область дає таким от наснагу.
показати весь коментар
15.09.2025 11:13 Відповісти
Старці потихеньку відходять. А місцями і не потихеньку. Молодняк таким не переймається. Мабуть.
показати весь коментар
15.09.2025 11:20 Відповісти
А "херой" даної публікації, 26 років от роду переймається, чи ні?
показати весь коментар
15.09.2025 12:07 Відповісти
Не погоджуюсь, таким засранцям є багато роботи, а саме виносити 200-х та поранених, рити окопи, підносити боєзапас і так далі. Безумовно, що , коли беруть на відповідальні посади, то потрібно дивитись, чим дихає людина, перевіряти соц мережі і так далі і діло перевіряти компетентними осібами . Але влада наша прогнивша, бо прийшла з найвеличнішим -гнилота і вата разом із представниками партії регіонів- молоді регіони. Я не дивуюсь, чому в центральних та в західних регіонах вигребають всіх підряд по мобілізації, а чим південніше та східніше України, то там не має такої ситуації. Нам же не кажуть по регіонах, кількість СЗЧ, дизертирів і так далі.
показати весь коментар
15.09.2025 10:44 Відповісти
При затримані не чинив опору? - а міг би і був би застрелений
показати весь коментар
15.09.2025 10:38 Відповісти
Декілька діб тому призначили зама Умерова, його "папа и мама" працюють легально у лугандоні і мають курячі аусвайси, но питання ось а чому - призначинець має топ посаду, входить до складу РНБУ, та держ.таємниці. Завтра йому дзвінок і говорять - папаші відрізаємо яйця, або інформація, як ви думаєте що він зробить? Це звернення особисто Піздюка, звиняйте Т9, до малюка, усі перевірки до призначення в рекомендації дає ця контора. Ой про що я, у мого міністра Умерова такаж історія і бізнес у Криму і велика родина.
показати весь коментар
15.09.2025 10:39 Відповісти
То може з нас роблять дурнів, на словах одне , а на ділі хлопці прийшли дерибанити державу та знищувати цвіт нації! Вчора читав в фейсбуці коментарі поляків, вони негативно ставляться до українців, навіть дивуються, чому вони мають помагати Україні, коли до них втікають мужики, а за рахунок держави ще й пацанятів випкскають. І я дивуюсь, наш найвеличніший має сам перемогти росіянію, чи старими дідами, які від розриву снаряда, отримують розрив серця!
показати весь коментар
15.09.2025 10:52 Відповісти
Якщо інфа достовірна, пишіть заяву у ДБР, а не сюди.
Нє, сюди теж корисно.
показати весь коментар
15.09.2025 11:11 Відповісти
Це жах скільки в нашій країні зрадників. І зрадниками потрібно вважати не тільки тих хто передає інформацію ворогу а і тому хто допомагає нашому ворогу заробляти. Знайомі хлопці на СТО розказували що робили ремонт китайської Чері, зняли обшивку а на весь потолок надпис "Лукойл". Тобто китайські авто зроблені з прокатного металу для виробництва бочок. І цей метал або постачає Сосія в Китай, або Китай постачає цей метал на Сосію, і на свої автозаводи.
показати весь коментар
15.09.2025 11:05 Відповісти
Китай не виробляє мабуть авто на тер. РФ. Завозить.
показати весь коментар
15.09.2025 11:12 Відповісти
Сумно, але під час війни такі явища неминучі - історія усіх попередніх воєн показує.
Форс-мажор провокує масу невдоволених людей, яких у нас і так було багато.
Тому маємо вболівати і сподіватися на ефективну роботу спецслужб усіх рівнів і видів.
показати весь коментар
15.09.2025 11:18 Відповісти
людина за мир, а ви його цькуєте... таких треба на розмінування посилати
показати весь коментар
15.09.2025 11:19 Відповісти
Бусярьте, бусярьте більше! 😁
показати весь коментар
15.09.2025 11:27 Відповісти
.. і все той же " телеграм " .. але це військові просять не відключати , так сказав " козирь "..!!
показати весь коментар
15.09.2025 11:30 Відповісти
А Я чогось подумала, що цей виродок повинен бути з Кривого Рогу, а не з Кропивницького...
показати весь коментар
15.09.2025 11:38 Відповісти
Служба безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрила агентурне проникнення ФСБ до підрозділу безпілотних систем ЗСУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3574092

Цікаво, а як саме Головнокомандувач посприяв викриттю агента?
показати весь коментар
15.09.2025 11:50 Відповісти
Вам розповісти як викривають прихованих агентів? Є способи. Залучення Головнокомандуючого свідчить, що агент діяв на дуже високому рівні. І, до речі, в останні дні були повідомлення про загибель декількох операторів з СБС. Причому, досвідчених операторів.
показати весь коментар
15.09.2025 12:18 Відповісти
Всю його сім'ю потрібно перевірити. Хтосб жеж його такого мерзотника виховав українофобом...
показати весь коментар
15.09.2025 11:56 Відповісти
 
 