Викрито російського агента в роті ударних БпЛА, він передавав ворогу дані про дронові атаки Сил оборони, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Служба безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрила агентурне проникнення ФСБ до підрозділу безпілотних систем ЗСУ.

Які дані зрадник передавав ворогу?

За результатами комплексних заходів затримано мобілізованого військовослужбовця, який, проходячи службу в роті ударних БпЛА на східному фронті, шпигував для ворога.

Як встановило розслідування, агент завчасно "зливав" рашистам інформацію про підготовку дронових операцій ЗСУ на передовій. Йдеться про час, напрямки вильотів та орієнтовні "цілі" українських безпілотників.

Також фігурант передавав окупантам інформацію про пункти постійної дислокації та бойові позиції бригади, в якій проходив службу.

"За наявними даними, ворог використовував ці розвіддані для превентивних ударів по українських дронарях за допомогою далекобійної артилерії та авіабомб", - пояснили в СБУ.

Як встановило розслідування, в момент ворожих атак агент отримував від фсб попереджувальну інформацію, щоб "вийти" із зони потенційного ураження.

Співробітники СБУ затримали агента, коли він готувався до передачі ворогу нової "порції" розвідданих.

Також Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Що про зрадника відомо?

За даними слідства, російським "кротом" виявився 26-річний мешканець Кропивницького, який після мобілізації до підрозділу безпілотних систем почав шукати "виходи" на російських спецслужбістів у Телеграмі. Згодом його завербувала ФСБ і запропонувала співпрацю в обмін на гроші.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Що йому загрожує?

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.