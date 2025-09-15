Разоблачен российский агент в роте ударных БПЛА, он передавал врагу данные о дронных атаках Сил обороны, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Служба безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины разоблачила агентурное проникновение ФСБ в подразделение беспилотных систем ВСУ.

Какие данные предатель передавал врагу?

По результатам комплексных мероприятий задержан мобилизованный военнослужащий, который, проходя службу в роте ударных БпЛА на восточном фронте, шпионил для врага.

Как установило расследование, агент заблаговременно "сливал" рашистам информацию о подготовке дроновых операций ВСУ на передовой. Речь идет о времени, направлениях вылетов и ориентировочных "целях" украинских беспилотников.

Также фигурант передавал оккупантам информацию о пунктах постоянной дислокации и боевых позициях бригады, в которой проходил службу.

"По имеющимся данным, враг использовал эти разведданные для превентивных ударов по украинским операторам дронов с помощью дальнобойной артиллерии и авиабомб", - пояснили в СБУ.

Как установило расследование, в момент вражеских атак агент получал от фсб предупредительную информацию, чтобы "выйти" из зоны потенциального поражения.

Сотрудники СБУ задержали агента, когда он готовился к передаче врагу новой "порции" разведданных.

Также Служба безопасности провела мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Что о предателе известно?

По данным следствия, российским "кротом" оказался 26-летний житель Кропивницкого, который после мобилизации в подразделение беспилотных систем начал искать "выходы" на российских спецслужбистов в Телеграме. Впоследствии его завербовала ФСБ и предложила сотрудничество в обмен на деньги.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Что ему грозит?

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Кировоградской области под процессуальным руководством Кропивницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.