Разоблачен российский агент в роте ударных БПЛА, он передавал врагу данные о дронных атаках Сил обороны, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО
Служба безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины разоблачила агентурное проникновение ФСБ в подразделение беспилотных систем ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Какие данные предатель передавал врагу?
По результатам комплексных мероприятий задержан мобилизованный военнослужащий, который, проходя службу в роте ударных БпЛА на восточном фронте, шпионил для врага.
Как установило расследование, агент заблаговременно "сливал" рашистам информацию о подготовке дроновых операций ВСУ на передовой. Речь идет о времени, направлениях вылетов и ориентировочных "целях" украинских беспилотников.
Также фигурант передавал оккупантам информацию о пунктах постоянной дислокации и боевых позициях бригады, в которой проходил службу.
"По имеющимся данным, враг использовал эти разведданные для превентивных ударов по украинским операторам дронов с помощью дальнобойной артиллерии и авиабомб", - пояснили в СБУ.
Как установило расследование, в момент вражеских атак агент получал от фсб предупредительную информацию, чтобы "выйти" из зоны потенциального поражения.
Сотрудники СБУ задержали агента, когда он готовился к передаче врагу новой "порции" разведданных.
Также Служба безопасности провела мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.
Что о предателе известно?
По данным следствия, российским "кротом" оказался 26-летний житель Кропивницкого, который после мобилизации в подразделение беспилотных систем начал искать "выходы" на российских спецслужбистов в Телеграме. Впоследствии его завербовала ФСБ и предложила сотрудничество в обмен на деньги.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Что ему грозит?
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Кировоградской области под процессуальным руководством Кропивницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сколько ж этих малоросов и ублюдков..
Даже не понимают насколько они одноразовые , его б самого могло накрыть и в первый раз
І не розумію, навіщо видалили мій попередній комент? Він нікого не ображав, а тільки констатував сформований порядок речей...
Нє, сюди теж корисно.
Форс-мажор провокує масу невдоволених людей, яких у нас і так було багато.
Тому маємо вболівати і сподіватися на ефективну роботу спецслужб усіх рівнів і видів.
Цікаво, а як саме Головнокомандувач посприяв викриттю агента?