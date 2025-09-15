РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9276 посетителей онлайн
Новости Шпионаж в пользу РФ
7 374 34

Разоблачен российский агент в роте ударных БПЛА, он передавал врагу данные о дронных атаках Сил обороны, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Служба безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины разоблачила агентурное проникновение ФСБ в подразделение беспилотных систем ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Какие данные предатель передавал врагу?

По результатам комплексных мероприятий задержан мобилизованный военнослужащий, который, проходя службу в роте ударных БпЛА на восточном фронте, шпионил для врага.

мобилизованный предатель
Фото: Служба безопасности

Как установило расследование, агент заблаговременно "сливал" рашистам информацию о подготовке дроновых операций ВСУ на передовой. Речь идет о времени, направлениях вылетов и ориентировочных "целях" украинских беспилотников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передавал РФ данные об обороне Сумщины и Днепропетровщины: СБУ задержала агента ФСБ. ФОТОрепортаж

Также фигурант передавал оккупантам информацию о пунктах постоянной дислокации и боевых позициях бригады, в которой проходил службу.

"По имеющимся данным, враг использовал эти разведданные для превентивных ударов по украинским операторам дронов с помощью дальнобойной артиллерии и авиабомб", - пояснили в СБУ.

Как установило расследование, в момент вражеских атак агент получал от фсб предупредительную информацию, чтобы "выйти" из зоны потенциального поражения.

Сотрудники СБУ задержали агента, когда он готовился к передаче врагу новой "порции" разведданных.

Также Служба безопасности провела мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Что о предателе известно?

По данным следствия, российским "кротом" оказался 26-летний житель Кропивницкого, который после мобилизации в подразделение беспилотных систем начал искать "выходы" на российских спецслужбистов в Телеграме. Впоследствии его завербовала ФСБ и предложила сотрудничество в обмен на деньги.

Также читайте: Сливал врагу данные о дислокации учебных полигонов в Украине: военный приговорен к 15 годам заключения, - ГБР

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Что ему грозит?

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Кировоградской области под процессуальным руководством Кропивницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Автор: 

СБУ (20413) шпионаж (1447) государственная измена (1626)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Козлятина.
Сколько ж этих малоросов и ублюдков..
показать весь комментарий
15.09.2025 10:17 Ответить
+12
А хто розхєрачив вагони з ************, знайшли диверсанта?
показать весь комментарий
15.09.2025 10:20 Ответить
+12
Декілька діб тому призначили зама Умерова, його "папа и мама" працюють легально у лугандоні і мають курячі аусвайси, но питання ось а чому - призначинець має топ посаду, входить до складу РНБУ, та держ.таємниці. Завтра йому дзвінок і говорять - папаші відрізаємо яйця, або інформація, як ви думаєте що він зробить? Це звернення особисто Піздюка, звиняйте Т9, до малюка, усі перевірки до призначення в рекомендації дає ця контора. Ой про що я, у мого міністра Умерова такаж історія і бізнес у Криму і велика родина.
показать весь комментарий
15.09.2025 10:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стерилiзацiя
показать весь комментарий
15.09.2025 10:16 Ответить
Багато клопоту; на розмінування територій, котрі його нові "побратими" засрали.
показать весь комментарий
15.09.2025 10:22 Ответить
Козлятина.
Сколько ж этих малоросов и ублюдков..
показать весь комментарий
15.09.2025 10:17 Ответить
Дуже багато і найбільше їх в процентному відношенні в Офісі Президента.
показать весь комментарий
15.09.2025 10:50 Ответить
73%
показать весь комментарий
15.09.2025 11:19 Ответить
А хто розхєрачив вагони з ************, знайшли диверсанта?
показать весь комментарий
15.09.2025 10:20 Ответить
Конченые существа, совдеперы...
Даже не понимают насколько они одноразовые , его б самого могло накрыть и в первый раз
показать весь комментарий
15.09.2025 10:26 Ответить
імбецил
показать весь комментарий
15.09.2025 10:27 Ответить
Цікаво, коди відбудеться декомунізація кіровоградської області? Назву області, де згадується такий собі кацап-уомуніст-сталінець кіров з великої літери і писати ганьба. Невже навіть на четвертому рлці повномасштабного вторгнення не на часі? От те чмо продажне мабудь і є патріотом тої кацапл-комуністичної назви.
показать весь комментарий
15.09.2025 10:29 Ответить
Після війни. Потрібно вносити зміни у Конституцію.
показать весь комментарий
15.09.2025 11:09 Ответить
Напевне треба продумати, як це зробити вже. Як співав один мультяшний персонаж у відомому мультфільмі студвї Київнаукфільм: "Як ви яхту назвете- так вона і попливе". Кіровоградська область дає таким от наснагу.
показать весь комментарий
15.09.2025 11:13 Ответить
Старці потихеньку відходять. А місцями і не потихеньку. Молодняк таким не переймається. Мабуть.
показать весь комментарий
15.09.2025 11:20 Ответить
А "херой" даної публікації, 26 років от роду переймається, чи ні?
показать весь комментарий
15.09.2025 12:07 Ответить
Не погоджуюсь, таким засранцям є багато роботи, а саме виносити 200-х та поранених, рити окопи, підносити боєзапас і так далі. Безумовно, що , коли беруть на відповідальні посади, то потрібно дивитись, чим дихає людина, перевіряти соц мережі і так далі і діло перевіряти компетентними осібами . Але влада наша прогнивша, бо прийшла з найвеличнішим -гнилота і вата разом із представниками партії регіонів- молоді регіони. Я не дивуюсь, чому в центральних та в західних регіонах вигребають всіх підряд по мобілізації, а чим південніше та східніше України, то там не має такої ситуації. Нам же не кажуть по регіонах, кількість СЗЧ, дизертирів і так далі.
показать весь комментарий
15.09.2025 10:44 Ответить
Я мала на увазі не про "замало роботи", а про те, що фронт - не тільки не місце виправлення злочинців, а й найнебезпечніша у зв'язку із зберіганням військової таємниці зона. І покидьки, злочинці, ждуни - це слабка ланка і солодка цукерка для ворожих спецслужб. І не має значення, що робить на фронті ця істота - носить 200-тих чи друкує розпорядження. Він - посібник ворога, ходяча GPS та бомба уповільненої дії. Злодій повинен бути в тюрмі, а не на нулі!

І не розумію, навіщо видалили мій попередній комент? Він нікого не ображав, а тільки констатував сформований порядок речей...
показать весь комментарий
15.09.2025 13:13 Ответить
При затримані не чинив опору? - а міг би і був би застрелений
показать весь комментарий
15.09.2025 10:38 Ответить
Декілька діб тому призначили зама Умерова, його "папа и мама" працюють легально у лугандоні і мають курячі аусвайси, но питання ось а чому - призначинець має топ посаду, входить до складу РНБУ, та держ.таємниці. Завтра йому дзвінок і говорять - папаші відрізаємо яйця, або інформація, як ви думаєте що він зробить? Це звернення особисто Піздюка, звиняйте Т9, до малюка, усі перевірки до призначення в рекомендації дає ця контора. Ой про що я, у мого міністра Умерова такаж історія і бізнес у Криму і велика родина.
показать весь комментарий
15.09.2025 10:39 Ответить
То може з нас роблять дурнів, на словах одне , а на ділі хлопці прийшли дерибанити державу та знищувати цвіт нації! Вчора читав в фейсбуці коментарі поляків, вони негативно ставляться до українців, навіть дивуються, чому вони мають помагати Україні, коли до них втікають мужики, а за рахунок держави ще й пацанятів випкскають. І я дивуюсь, наш найвеличніший має сам перемогти росіянію, чи старими дідами, які від розриву снаряда, отримують розрив серця!
показать весь комментарий
15.09.2025 10:52 Ответить
Думка сцикливих поляків, які самі є заробітчанами в ЄС, дуже цінна для нас
показать весь комментарий
15.09.2025 12:53 Ответить
Якщо інфа достовірна, пишіть заяву у ДБР, а не сюди.
Нє, сюди теж корисно.
показать весь комментарий
15.09.2025 11:11 Ответить
Це жах скільки в нашій країні зрадників. І зрадниками потрібно вважати не тільки тих хто передає інформацію ворогу а і тому хто допомагає нашому ворогу заробляти. Знайомі хлопці на СТО розказували що робили ремонт китайської Чері, зняли обшивку а на весь потолок надпис "Лукойл". Тобто китайські авто зроблені з прокатного металу для виробництва бочок. І цей метал або постачає Сосія в Китай, або Китай постачає цей метал на Сосію, і на свої автозаводи.
показать весь комментарий
15.09.2025 11:05 Ответить
Китай не виробляє мабуть авто на тер. РФ. Завозить.
показать весь комментарий
15.09.2025 11:12 Ответить
Сумно, але під час війни такі явища неминучі - історія усіх попередніх воєн показує.
Форс-мажор провокує масу невдоволених людей, яких у нас і так було багато.
Тому маємо вболівати і сподіватися на ефективну роботу спецслужб усіх рівнів і видів.
показать весь комментарий
15.09.2025 11:18 Ответить
людина за мир, а ви його цькуєте... таких треба на розмінування посилати
показать весь комментарий
15.09.2025 11:19 Ответить
Бусярьте, бусярьте більше! 😁
показать весь комментарий
15.09.2025 11:27 Ответить
.. і все той же " телеграм " .. але це військові просять не відключати , так сказав " козирь "..!!
показать весь комментарий
15.09.2025 11:30 Ответить
А Я чогось подумала, що цей виродок повинен бути з Кривого Рогу, а не з Кропивницького...
показать весь комментарий
15.09.2025 11:38 Ответить
Служба безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрила агентурне проникнення ФСБ до підрозділу безпілотних систем ЗСУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3574092

Цікаво, а як саме Головнокомандувач посприяв викриттю агента?
показать весь комментарий
15.09.2025 11:50 Ответить
Вам розповісти як викривають прихованих агентів? Є способи. Залучення Головнокомандуючого свідчить, що агент діяв на дуже високому рівні. І, до речі, в останні дні були повідомлення про загибель декількох операторів з СБС. Причому, досвідчених операторів.
показать весь комментарий
15.09.2025 12:18 Ответить
Всю його сім'ю потрібно перевірити. Хтосб жеж його такого мерзотника виховав українофобом...
показать весь комментарий
15.09.2025 11:56 Ответить
 
 