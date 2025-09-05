Сливал врагу данные о дислокации учебных полигонов в Украине: военный приговорен к 15 годам тюремного заключения, - ГБР

Сосновский районный суд Черкасс приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества военнослужащего, который добровольно "сливал" агрессору данные о дислокации учебных полигонов в четырех регионах, в частности в Черкасской области. В результате вражеских атак погиб один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Следователи ГБР во взаимодействии с СБУ установили, что с ноября 2024 по май 2025 года фигурант собирал информацию и поддерживал связь через мессенджер с бывшим боевиком так называемой "днр", который сейчас служит в вооруженных силах РФ.

Он посылал сообщения с уточнением координат военного полигона и количества военнослужащих, которые на нем находятся.

Предатель поддерживал политику страны-агрессора и добровольно согласился на сотрудничество с вражескими спецслужбами.

Во время следственных действий установлено, что фигурант передал врагу координаты военных объектов в Черкасской, Житомирской, Ривненской и Донецкой областях.

В результате скоординированных ракетных ударов агрессоров погиб один военнослужащий и еще семь получили травмы различной степени тяжести. Материальный ущерб государства составляет более 1,5 миллиона гривен.

