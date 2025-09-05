РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9141 посетитель онлайн
Новости Приговоры за государственную измену Шпионаж в пользу РФ
455 1

Сливал врагу данные о дислокации учебных полигонов в Украине: военный приговорен к 15 годам тюремного заключения, - ГБР

Военнослужащий сливал врагу данные о дислокации учебных полигонов

Сосновский районный суд Черкасс приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества военнослужащего, который добровольно "сливал" агрессору данные о дислокации учебных полигонов в четырех регионах, в частности в Черкасской области. В результате вражеских атак погиб один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Следователи ГБР во взаимодействии с СБУ установили, что с ноября 2024 по май 2025 года фигурант собирал информацию и поддерживал связь через мессенджер с бывшим боевиком так называемой "днр", который сейчас служит в вооруженных силах РФ.

Он посылал сообщения с уточнением координат военного полигона и количества военнослужащих, которые на нем находятся.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Расстрелял полицейских и двух женщин в Донецкой области: нацгвардейца приговорили к пожизненному заключению, - ГБР

Предатель поддерживал политику страны-агрессора и добровольно согласился на сотрудничество с вражескими спецслужбами.

Во время следственных действий установлено, что фигурант передал врагу координаты военных объектов в Черкасской, Житомирской, Ривненской и Донецкой областях.

В результате скоординированных ракетных ударов агрессоров погиб один военнослужащий и еще семь получили травмы различной степени тяжести. Материальный ущерб государства составляет более 1,5 миллиона гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны российские агенты, которые готовили вражеские удары по Киеву и Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

приговор (1273) шпионаж (1445) ГБР (3194) Черкасская область (119)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если установлено что по наводкам были погибшие и раненые, то для таких 15 лет мало
показать весь комментарий
05.09.2025 16:33 Ответить
 
 