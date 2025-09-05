Зливав ворогу дані про дислокацію навчальних полігонів в Україні: військового засуджено до 15 років ув’язнення, - ДБР

Соснівський районний суд Черкас присудив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна військовослужбовцю, який добровільно "зливав" агресору дані про дислокацію навчальних полігонів у чотирьох регіонах, зокрема на Черкащині. Унаслідок ворожих атак загинув один український військовий.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Слідчі ДБР у взаємодії з СБУ встановили, що з листопада 2024 по травень 2025 року фігурант збирав інформацію та підтримував зв’язок через месенджер із колишнім бойовиком так званої "днр", який нині служить у збройних силах РФ.

Він надсилав повідомлення з уточненням координат військового полігону та кількості військовослужбовців, які на ньому перебувають.

Зрадник підтримував політику країни-агресора та добровільно погодився на співпрацю з ворожими спецслужбами.

Під час слідчих дій встановлено, що фігурант передав ворогу координати військових об'єктів у Черкаській, Житомирській, Рівненській та Донецькій областях.

Унаслідок скоординованих ракетних ударів агресорів загинув один військовослужбовець та ще сім зазнали травм різного ступеня тяжкості. Матеріальні збитки держави становлять на суму понад 1,5 мільйона гривень.

