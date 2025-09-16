РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10365 посетителей онлайн
Новости
1 145 23

СБУ будет проводить мероприятия по обеспечению безопасности во Львове 16-18 сентября

СБУ будет проводить масштабные проверки во Львове. Что известно?

Служба безопасности Украины 16-18 сентября будет проводить мероприятия по безопасности во Львове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Управление СБ Украины во Львовской области.

Речь идет о контрразведывательных (безопасностных) мероприятиях в городе.

"К мероприятиям также будут привлечены Национальная полиция, Патрульная полиция, Военная служба правопорядка в ВСУ, Государственная пограничная служба Украины и Нацгвардия. Действия правоохранителей будут охватывать всю территорию Львова.

Цель - предотвращение террористических и диверсионных проявлений, а также нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины. Меры безопасности будут происходить с учетом правового режима военного положения", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Двое подростков пытались взорвать жилье украинского защитника во Львове: их завербовала РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во время проведения будут применять ограничения прохода и проезда по улицам города, а также проводить проверку документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка.

В то же время будет осуществляться осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

В СБУ призвали граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

Читайте: Подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения: 60 суток под стражей без права освобождения под залог

СБУ будет проводить масштабные проверки во Львове. Что известно?

Автор: 

Львов (4638) СБУ (20416)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Шось далеченько від лінії фронту
показать весь комментарий
16.09.2025 09:39 Ответить
+8
Які операції? Єдина причина конкретно цієї "операції" - катастрофічна недостача людей на фронті.
показать весь комментарий
16.09.2025 09:51 Ответить
+6
Як зрозуміти,що Україна близька до Перемоги? Це ,коли РЕЧІ ПОЧНУТЬ НАЗИВАТИ СВОЇМИ ІМЕНАМИ замість використання брехливого СОВКОВОГО НОВОЯЗУ.
А доки будуть бусики підтримки Конституційності та Балаклави Дотримання Законності - то ніяких перемох не буде . Совок не може перемогти сам себе.
Хоч навряд чи перемога взагалі буде - тактика биття головою об бетонну стіну, (замість пошуку дверей поруч) з вірою ,що єдине,що заважає її розбити - недостатня патріотичність - навряд чи допоможе
показать весь комментарий
16.09.2025 09:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шось далеченько від лінії фронту
показать весь комментарий
16.09.2025 09:39 Ответить
Від ОПи і Конче Заспи теж далеченько.
показать весь комментарий
16.09.2025 09:45 Ответить
Треба було багато років тому проводити безпекови заходи, коли керівництво країни починало продаж озброення країни, що привело до втрати територій, населення і так далі по списку, а зараз з ухилянтами героїчно ведуть боротьбу (((:
показать весь комментарий
16.09.2025 09:41 Ответить
Не треба було вибирати у 2010 Я, а у 2019 З.
показать весь комментарий
16.09.2025 09:59 Ответить
Взагалі ніколи (!) не треба обирати собі ярмо шию.
показать весь комментарий
16.09.2025 10:02 Ответить
А за кого ти голосував у 2010 та 2019?
показать весь комментарий
16.09.2025 10:05 Ответить
В 2010 голосував , як лох за Ющенка, а в 2019 за Балашова.
Голосувати за будь кого - це натуральне лоховство і опускалово. Дуже шкодую , що брав в цьому опускалові участь.
показать весь комментарий
16.09.2025 10:11 Ответить
Жесть...
показать весь комментарий
16.09.2025 10:16 Ответить
Не можу збагнути,що це??? Піар,дурість,тупість,чи все разам. Такі операції проводять без оголошення Невже всі спецслужби це не розуміють Таке відчуття.що країна перетворюється в лігу сміха і 95 квартал..
показать весь комментарий
16.09.2025 09:47 Ответить
Які операції? Єдина причина конкретно цієї "операції" - катастрофічна недостача людей на фронті.
показать весь комментарий
16.09.2025 09:51 Ответить
Ще є кого розстрілювати у Львові?
показать весь комментарий
16.09.2025 09:52 Ответить
Як зрозуміти,що Україна близька до Перемоги? Це ,коли РЕЧІ ПОЧНУТЬ НАЗИВАТИ СВОЇМИ ІМЕНАМИ замість використання брехливого СОВКОВОГО НОВОЯЗУ.
А доки будуть бусики підтримки Конституційності та Балаклави Дотримання Законності - то ніяких перемох не буде . Совок не може перемогти сам себе.
Хоч навряд чи перемога взагалі буде - тактика биття головою об бетонну стіну, (замість пошуку дверей поруч) з вірою ,що єдине,що заважає її розбити - недостатня патріотичність - навряд чи допоможе
показать весь комментарий
16.09.2025 09:53 Ответить
Чим гірше діла на сході ,тим ближче до західнх кордонів безпекові заходи.
показать весь комментарий
16.09.2025 09:54 Ответить
Чому не в Куп'янську? Там і дрг валом і сепарів вистачає.
показать весь комментарий
16.09.2025 09:54 Ответить
Ото ви не розумієте - в оголошенні написано - БЕЗПЕКОВІ заходи СБУ. Їх проводять там де силовикам БЕЗПЕЧНО ... А в Куп'янську небезпечно і стріляють..
показать весь комментарий
16.09.2025 10:09 Ответить
супер новина, СБУ заздалегіть попереджують о можливих неприємностях кацапських агентів, щоб вони діяли обережніше, чи я шось нетак зрозумів?🤔
показать весь комментарий
16.09.2025 10:01 Ответить
Все ви зрозуміли правильно. А ви ,що хотіли,що б вони написали правду?

- Проводимо хапальні заходи для дотримання планів з бусифікації,які з гори нам спускає банда зелених профнепридатних дегенератів. Для цього кладемо великий чоловічий орган на залишки законності та конституції.
Але оскільки нам бабло дають західні партньори - нам потрібно робити вигляд ми 3,1єдєц ,як дотримуємося прав чєловєків і демократії
показать весь комментарий
16.09.2025 10:16 Ответить
Який сенс кацапським агентам щось робити в центрі Львова? Куди ефективніше буде закладати вибухівку у вагони з снарядами на якомусь підприємстві Укроборонпрому...
Очевидно, що більшість працівників так званої СБУ є профнепридатними. Але в той же час заброньованими вгодованими чоловіками призовного віку, на яких ми з вами витрачаємо наші податки.
показать весь комментарий
16.09.2025 10:03 Ответить
Добре, що не у Варшаві чи на Мальдивах.
показать весь комментарий
16.09.2025 10:23 Ответить
Хай фейсбук прочитають де кацапські висери, подивляться хто ставить лайки..а там просто піздець..вчителі, викладачі ліцеїв та вишів..навіть місце проживання кончені пізди не приховують..і працюють в освіті
показать весь комментарий
16.09.2025 10:34 Ответить
СБУ проводитиме безпекові заходи у Львові 16-18 вересня Джерело: https://censor.net/ua/n3574295

Не будемо виходити з квартир три дні - ворожі агенти
показать весь комментарий
16.09.2025 11:41 Ответить
 
 