СБУ будет проводить мероприятия по обеспечению безопасности во Львове 16-18 сентября

Служба безопасности Украины 16-18 сентября будет проводить мероприятия по безопасности во Львове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Управление СБ Украины во Львовской области.

Речь идет о контрразведывательных (безопасностных) мероприятиях в городе.

"К мероприятиям также будут привлечены Национальная полиция, Патрульная полиция, Военная служба правопорядка в ВСУ, Государственная пограничная служба Украины и Нацгвардия. Действия правоохранителей будут охватывать всю территорию Львова.

Цель - предотвращение террористических и диверсионных проявлений, а также нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины. Меры безопасности будут происходить с учетом правового режима военного положения", - говорится в сообщении.

Во время проведения будут применять ограничения прохода и проезда по улицам города, а также проводить проверку документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка.

В то же время будет осуществляться осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

В СБУ призвали граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

