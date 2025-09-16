СБУ будет проводить мероприятия по обеспечению безопасности во Львове 16-18 сентября
Служба безопасности Украины 16-18 сентября будет проводить мероприятия по безопасности во Львове.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Управление СБ Украины во Львовской области.
Речь идет о контрразведывательных (безопасностных) мероприятиях в городе.
"К мероприятиям также будут привлечены Национальная полиция, Патрульная полиция, Военная служба правопорядка в ВСУ, Государственная пограничная служба Украины и Нацгвардия. Действия правоохранителей будут охватывать всю территорию Львова.
Цель - предотвращение террористических и диверсионных проявлений, а также нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины. Меры безопасности будут происходить с учетом правового режима военного положения", - говорится в сообщении.
Во время проведения будут применять ограничения прохода и проезда по улицам города, а также проводить проверку документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка.
В то же время будет осуществляться осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.
В СБУ призвали граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.
Голосувати за будь кого - це натуральне лоховство і опускалово. Дуже шкодую , що брав в цьому опускалові участь.
А доки будуть бусики підтримки Конституційності та Балаклави Дотримання Законності - то ніяких перемох не буде . Совок не може перемогти сам себе.
Хоч навряд чи перемога взагалі буде - тактика биття головою об бетонну стіну, (замість пошуку дверей поруч) з вірою ,що єдине,що заважає її розбити - недостатня патріотичність - навряд чи допоможе
- Проводимо хапальні заходи для дотримання планів з бусифікації,які з гори нам спускає банда зелених профнепридатних дегенератів. Для цього кладемо великий чоловічий орган на залишки законності та конституції.
Але оскільки нам бабло дають західні партньори - нам потрібно робити вигляд ми 3,1єдєц ,як дотримуємося прав чєловєків і демократії
Очевидно, що більшість працівників так званої СБУ є профнепридатними. Але в той же час заброньованими вгодованими чоловіками призовного віку, на яких ми з вами витрачаємо наші податки.
Не будемо виходити з квартир три дні - ворожі агенти