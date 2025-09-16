СБУ проводитиме безпекові заходи у Львові 16-18 вересня

Служба безпеки України 16-18 вересня проводитиме безпекові заходи у Львові.

Йдеться про контррозвідувальні (безпекові) заходи у місті.

"До заходів також будуть залучені Національна поліція, Патрульна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ, Державна прикордонна служба України та Нацгвардія. Дії правоохоронців охоплюватимуть усю територію Львова.

Мета – запобігання терористичним та диверсійним проявам, а також нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України. Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення застосовуватимуть обмеження проходу та проїзду вулицями міста, а також проводитимуть перевірку документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.

Водночас буде здійснюватись огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

В СБУ закликали громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

