Новини
СБУ проводитиме безпекові заходи у Львові 16-18 вересня

СБУ проводитиме масштабні перевірки у Львові. Що відомо?

Служба безпеки України 16-18 вересня проводитиме безпекові заходи у Львові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Управління СБ України у Львівській області.

Йдеться про контррозвідувальні (безпекові) заходи у місті.

"До заходів також будуть залучені Національна поліція, Патрульна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ, Державна прикордонна служба України та Нацгвардія. Дії правоохоронців охоплюватимуть усю територію Львова.

Мета – запобігання терористичним та диверсійним проявам, а також нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України. Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення застосовуватимуть обмеження проходу та проїзду вулицями міста, а також проводитимуть перевірку документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.

Водночас буде здійснюватись огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

В СБУ закликали громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Топ коментарі
+6
Шось далеченько від лінії фронту
16.09.2025 09:39 Відповісти
+6
Які операції? Єдина причина конкретно цієї "операції" - катастрофічна недостача людей на фронті.
16.09.2025 09:51 Відповісти
+5
Як зрозуміти,що Україна близька до Перемоги? Це ,коли РЕЧІ ПОЧНУТЬ НАЗИВАТИ СВОЇМИ ІМЕНАМИ замість використання брехливого СОВКОВОГО НОВОЯЗУ.
А доки будуть бусики підтримки Конституційності та Балаклави Дотримання Законності - то ніяких перемох не буде . Совок не може перемогти сам себе.
Хоч навряд чи перемога взагалі буде - тактика биття головою об бетонну стіну, (замість пошуку дверей поруч) з вірою ,що єдине,що заважає її розбити - недостатня патріотичність - навряд чи допоможе
16.09.2025 09:53 Відповісти
Шось далеченько від лінії фронту
16.09.2025 09:39 Відповісти
Від ОПи і Конче Заспи теж далеченько.
16.09.2025 09:45 Відповісти
Треба було багато років тому проводити безпекови заходи, коли керівництво країни починало продаж озброення країни, що привело до втрати територій, населення і так далі по списку, а зараз з ухилянтами героїчно ведуть боротьбу (((:
16.09.2025 09:41 Відповісти
Не треба було вибирати у 2010 Я, а у 2019 З.
16.09.2025 09:59 Відповісти
Взагалі ніколи (!) не треба обирати собі ярмо шию.
16.09.2025 10:02 Відповісти
А за кого ти голосував у 2010 та 2019?
16.09.2025 10:05 Відповісти
В 2010 голосував , як лох за Ющенка, а в 2019 за Балашова.
Голосувати за будь кого - це натуральне лоховство і опускалово. Дуже шкодую , що брав в цьому опускалові участь.
16.09.2025 10:11 Відповісти
Жесть...
16.09.2025 10:16 Відповісти
Не можу збагнути,що це??? Піар,дурість,тупість,чи все разам. Такі операції проводять без оголошення Невже всі спецслужби це не розуміють Таке відчуття.що країна перетворюється в лігу сміха і 95 квартал..
16.09.2025 09:47 Відповісти
Які операції? Єдина причина конкретно цієї "операції" - катастрофічна недостача людей на фронті.
16.09.2025 09:51 Відповісти
Ще є кого розстрілювати у Львові?
16.09.2025 09:52 Відповісти
Як зрозуміти,що Україна близька до Перемоги? Це ,коли РЕЧІ ПОЧНУТЬ НАЗИВАТИ СВОЇМИ ІМЕНАМИ замість використання брехливого СОВКОВОГО НОВОЯЗУ.
А доки будуть бусики підтримки Конституційності та Балаклави Дотримання Законності - то ніяких перемох не буде . Совок не може перемогти сам себе.
Хоч навряд чи перемога взагалі буде - тактика биття головою об бетонну стіну, (замість пошуку дверей поруч) з вірою ,що єдине,що заважає її розбити - недостатня патріотичність - навряд чи допоможе
16.09.2025 09:53 Відповісти
Чим гірше діла на сході ,тим ближче до західнх кордонів безпекові заходи.
16.09.2025 09:54 Відповісти
Чому не в Куп'янську? Там і дрг валом і сепарів вистачає.
16.09.2025 09:54 Відповісти
Ото ви не розумієте - в оголошенні написано - БЕЗПЕКОВІ заходи СБУ. Їх проводять там де силовикам БЕЗПЕЧНО ... А в Куп'янську небезпечно і стріляють..
16.09.2025 10:09 Відповісти
супер новина, СБУ заздалегіть попереджують о можливих неприємностях кацапських агентів, щоб вони діяли обережніше, чи я шось нетак зрозумів?🤔
16.09.2025 10:01 Відповісти
Все ви зрозуміли правильно. А ви ,що хотіли,що б вони написали правду?

- Проводимо хапальні заходи для дотримання планів з бусифікації,які з гори нам спускає банда зелених профнепридатних дегенератів. Для цього кладемо великий чоловічий орган на залишки законності та конституції.
Але оскільки нам бабло дають західні партньори - нам потрібно робити вигляд ми 3,1єдєц ,як дотримуємося прав чєловєків і демократії
16.09.2025 10:16 Відповісти
Який сенс кацапським агентам щось робити в центрі Львова? Куди ефективніше буде закладати вибухівку у вагони з снарядами на якомусь підприємстві Укроборонпрому...
Очевидно, що більшість працівників так званої СБУ є профнепридатними. Але в той же час заброньованими вгодованими чоловіками призовного віку, на яких ми з вами витрачаємо наші податки.
16.09.2025 10:03 Відповісти
Добре, що не у Варшаві чи на Мальдивах.
16.09.2025 10:23 Відповісти
Хай фейсбук прочитають де кацапські висери, подивляться хто ставить лайки..а там просто піздець..вчителі, викладачі ліцеїв та вишів..навіть місце проживання кончені пізди не приховують..і працюють в освіті
16.09.2025 10:34 Відповісти
 
 