СБУ проводитиме безпекові заходи у Львові 16-18 вересня
Служба безпеки України 16-18 вересня проводитиме безпекові заходи у Львові.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Управління СБ України у Львівській області.
Йдеться про контррозвідувальні (безпекові) заходи у місті.
"До заходів також будуть залучені Національна поліція, Патрульна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ, Державна прикордонна служба України та Нацгвардія. Дії правоохоронців охоплюватимуть усю територію Львова.
Мета – запобігання терористичним та диверсійним проявам, а також нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України. Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану", - йдеться в повідомленні.
Під час проведення застосовуватимуть обмеження проходу та проїзду вулицями міста, а також проводитимуть перевірку документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.
Водночас буде здійснюватись огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.
В СБУ закликали громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.
Голосувати за будь кого - це натуральне лоховство і опускалово. Дуже шкодую , що брав в цьому опускалові участь.
А доки будуть бусики підтримки Конституційності та Балаклави Дотримання Законності - то ніяких перемох не буде . Совок не може перемогти сам себе.
Хоч навряд чи перемога взагалі буде - тактика биття головою об бетонну стіну, (замість пошуку дверей поруч) з вірою ,що єдине,що заважає її розбити - недостатня патріотичність - навряд чи допоможе
- Проводимо хапальні заходи для дотримання планів з бусифікації,які з гори нам спускає банда зелених профнепридатних дегенератів. Для цього кладемо великий чоловічий орган на залишки законності та конституції.
Але оскільки нам бабло дають західні партньори - нам потрібно робити вигляд ми 3,1єдєц ,як дотримуємося прав чєловєків і демократії
Очевидно, що більшість працівників так званої СБУ є профнепридатними. Але в той же час заброньованими вгодованими чоловіками призовного віку, на яких ми з вами витрачаємо наші податки.