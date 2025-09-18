РУС
Супружеская пара агентов РФ планировали подорвать военных в Запорожье, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Запорожье предотвратили новый теракт против военных, была задержана супружеская пара агентов РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по заказу оккупантов они должны были заложить самодельное взрывное устройство возле места пребывания военных или на маршрутах их передвижения по городу.

Супруги пытались взорвать военных в Запорожье

Читайте: Задержаны трое поджигателей, которые выполняли заказ РФ в Харькове и на Буковине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Замысел врага удалось вовремя разоблачить и задержать террористов в 5 утра, когда те направлялись со взрывчаткой к месту запланированного теракта.

"Исполнителями российского "заказа" оказались завербованные рф местный разнорабочий и его жена, которая работала кассиршей на заправке. Во внимание российских спецслужбистов пара попала, когда искала "легких заработков" в Телеграмм-каналах.

Согласно вражеским инструкциям задачей супружеской пары было найти пункты наибольшего сосредоточения любых украинских военных. Обнаружив одну из таких локаций, агенты согласовали "цель" с куратором и изготовили СВУ. При закупке составляющих к взрывчатке они скрывали лица мотошлемами во избежание идентификации на камерах наблюдения", - говорится в сообщении.

Подозреваемые спрятали в канистру телефонную камеру с удаленным доступом для российских спецслужбистов.

Читайте также: Корректировали удары по Киеву через "видеоловушки": задержаны агенты ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Видеоловушку" агенты должны были установить рядом с местом жительства украинских военных, чтобы отслеживать их приближение к точке запланированного теракта. Рашисты планировали потом дистанционно активировать СВУ.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (покушение на совершение теракта по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генерала Росгвардии Спиридонова, который командовал разгоном мирных протестов во время оккупации Херсона, заочно приговорили к 15 годам, - СБУ

Автор: 

Запорожье (2764) СБУ (20424) теракт (2355)
Показово потрібно повісити зрадників і вбивць наших військових 😡
18.09.2025 10:14 Ответить
Мерзенні потвори, такі самі, які сидять у ВР, і за час війни не спромоглися посилити кримінальну відповідальність проти таких потвор, які несуть мінімальну відповідальність за злочини проти своєї країни під час війни!
18.09.2025 10:17 Ответить
Чи повинен діяти принцип, - На війні, як на війні , тобто око за око, зуб ща зуб -?
Коли така мерзота, як ця пара та інші йдуть на вбивство українців, то чи не повинні вони обов'язково і невідворотньо також платити своїм життям за свої дії?
Я вважаю, що повинні бути покарані на смерть.
18.09.2025 10:17 Ответить
І знову завербоване бидло через телеграм помийки і жодних висновків не робится ,все заради рейтингу "найвеличнішого".
18.09.2025 10:19 Ответить
А може їх чеоех Вайбер, Сигнал. Ватсап, Тік ток, Інстаграм, Фейсбук, ОдноГлазнікі чи ще якусь муйню завербували?
18.09.2025 10:26 Ответить
Ну які 12 років зрадникам і терористам??? Кацапи на 27 років зазудили нашого захисника!
18.09.2025 11:09 Ответить
 
 