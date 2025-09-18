Супружеская пара агентов РФ планировали подорвать военных в Запорожье, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Запорожье предотвратили новый теракт против военных, была задержана супружеская пара агентов РФ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Так, по заказу оккупантов они должны были заложить самодельное взрывное устройство возле места пребывания военных или на маршрутах их передвижения по городу.
Замысел врага удалось вовремя разоблачить и задержать террористов в 5 утра, когда те направлялись со взрывчаткой к месту запланированного теракта.
"Исполнителями российского "заказа" оказались завербованные рф местный разнорабочий и его жена, которая работала кассиршей на заправке. Во внимание российских спецслужбистов пара попала, когда искала "легких заработков" в Телеграмм-каналах.
Согласно вражеским инструкциям задачей супружеской пары было найти пункты наибольшего сосредоточения любых украинских военных. Обнаружив одну из таких локаций, агенты согласовали "цель" с куратором и изготовили СВУ. При закупке составляющих к взрывчатке они скрывали лица мотошлемами во избежание идентификации на камерах наблюдения", - говорится в сообщении.
Подозреваемые спрятали в канистру телефонную камеру с удаленным доступом для российских спецслужбистов.
"Видеоловушку" агенты должны были установить рядом с местом жительства украинских военных, чтобы отслеживать их приближение к точке запланированного теракта. Рашисты планировали потом дистанционно активировать СВУ.
Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (покушение на совершение теракта по предварительному сговору группой лиц).
Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Коли така мерзота, як ця пара та інші йдуть на вбивство українців, то чи не повинні вони обов'язково і невідворотньо також платити своїм життям за свої дії?
Я вважаю, що повинні бути покарані на смерть.