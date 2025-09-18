УКР
Подружжя агентів РФ планувало підірвати військових у Запоріжжі, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі запобігли новому теракту проти військових, було затримано подружжя агентів РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, на замовлення окупантів вони мали закласти саморобний вибуховий пристрій біля місця перебування військових або на маршрутах їхнього пересування містом.

Подружжя намагалося підірвати військових у Запоріжжі

Задум ворога вдалося вчасно викрити та затримати терористів о 5 ранку, коли ті прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту.

Подружжя намагалося підірвати військових у Запоріжжі

"Виконавцями російського "замовлення" виявилися завербовані рф місцевий різноробочий та його дружина, яка працювала касиркою на заправці. До уваги російських спецслужбістів пара потрапила, коли шукала "легких заробітків" у Телеграм-каналах.

Відповідно до ворожих інструкцій завданням подружжя було знайти пункти найбільшого зосередження будь-яких українських військових. Виявивши одну з таких локацій, агенти погодили "ціль" з куратором та виготовили СВП. Під час закупівлі складових до вибухівки вони приховували обличчя мотошоломами для уникнення ідентифікації на камерах спостереження", - йдеться в повідомленні.

Підозрювані заховали в каністру телефонну камеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

"Відеопастку" агенти мали встановити поруч з місцем проживання українських військових, щоб відстежувати їхнє наближення до точки запланованого теракту. Рашисти планували потім дистанційно активувати СВП.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (замах на вчинення теракту за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Показово потрібно повісити зрадників і вбивць наших військових 😡
показати весь коментар
18.09.2025 10:14 Відповісти
Мерзенні потвори, такі самі, які сидять у ВР, і за час війни не спромоглися посилити кримінальну відповідальність проти таких потвор, які несуть мінімальну відповідальність за злочини проти своєї країни під час війни!
показати весь коментар
18.09.2025 10:17 Відповісти
Чи повинен діяти принцип, - На війні, як на війні , тобто око за око, зуб ща зуб -?
Коли така мерзота, як ця пара та інші йдуть на вбивство українців, то чи не повинні вони обов'язково і невідворотньо також платити своїм життям за свої дії?
Я вважаю, що повинні бути покарані на смерть.
показати весь коментар
18.09.2025 10:17 Відповісти
І знову завербоване бидло через телеграм помийки і жодних висновків не робится ,все заради рейтингу "найвеличнішого".
показати весь коментар
18.09.2025 10:19 Відповісти
А може їх чеоех Вайбер, Сигнал. Ватсап, Тік ток, Інстаграм, Фейсбук, ОдноГлазнікі чи ще якусь муйню завербували?
показати весь коментар
18.09.2025 10:26 Відповісти
 
 