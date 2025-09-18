Подружжя агентів РФ планувало підірвати військових у Запоріжжі, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі запобігли новому теракту проти військових, було затримано подружжя агентів РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, на замовлення окупантів вони мали закласти саморобний вибуховий пристрій біля місця перебування військових або на маршрутах їхнього пересування містом.

Задум ворога вдалося вчасно викрити та затримати терористів о 5 ранку, коли ті прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту.

"Виконавцями російського "замовлення" виявилися завербовані рф місцевий різноробочий та його дружина, яка працювала касиркою на заправці. До уваги російських спецслужбістів пара потрапила, коли шукала "легких заробітків" у Телеграм-каналах.

Відповідно до ворожих інструкцій завданням подружжя було знайти пункти найбільшого зосередження будь-яких українських військових. Виявивши одну з таких локацій, агенти погодили "ціль" з куратором та виготовили СВП. Під час закупівлі складових до вибухівки вони приховували обличчя мотошоломами для уникнення ідентифікації на камерах спостереження", - йдеться в повідомленні.

Підозрювані заховали в каністру телефонну камеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

"Відеопастку" агенти мали встановити поруч з місцем проживання українських військових, щоб відстежувати їхнє наближення до точки запланованого теракту. Рашисти планували потім дистанційно активувати СВП.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (замах на вчинення теракту за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

