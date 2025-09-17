Коригували удари по Києву через "відеопастки": затримано агентів ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України затримала агентурну пару ФСБ, яка намагалася коригувати повітряні удари по Києву за допомогою прихованих відеокамер.
Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Зловмисники встановлювали 4G-пристрої з віддаленим доступом у багатоповерхівках та поблизу критичних об’єктів. За даними слідства, більшість камер вони монтували у квартирах на верхніх поверхах будинків у Київській та Чернігівській областях, орендуючи житло за гроші російських спецслужб. Окрім цього, "відеопастки" з’являлися біля вузлових станцій "Укрзалізниці" та магістральних колій.
Агентами виявилися 22-річний житель Полтавщини та його 19-річна дружина, які погодилися працювати на ФСБ через телеграм-канали. Вони пересувалися північними регіонами України у пошуках помешкань поблизу військових об’єктів та інфраструктури.
Контррозвідка СБУ завчасно викрила злочинців і затримала їх "на гарячому" під час встановлення камери у квартирі неподалік оборонного об’єкта. Обом повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ). Суд узяв їх під варту без права внесення застави. Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В містах бардак з цим повніший.
Я не вірю, що цейтіньовийбізнес на сотні міл'ярдів доларів, так саме доларів, немає можливості поставити на облік.
Прийміть.накінець закон про поголівнедекларування доходів і видатків!!!
Не лякайте номерами, вони вже у всіх є від народження, податкова його видає. Дивно цього не знати.
Замітили, що більшість диверсантів і кілерів яких ловлять це хлопчики до 25-ти рочків? Ох вже ці хлопчики в трусиках яких держава так береже для майбутніх виборів і для нашого майбутнього