Коригували удари по Києву через "відеопастки": затримано агентів ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала агентурну пару ФСБ, яка намагалася коригувати повітряні удари по Києву за допомогою прихованих відеокамер.

Зловмисники встановлювали 4G-пристрої з віддаленим доступом у багатоповерхівках та поблизу критичних об’єктів. За даними слідства, більшість камер вони монтували у квартирах на верхніх поверхах будинків у Київській та Чернігівській областях, орендуючи житло за гроші російських спецслужб. Окрім цього, "відеопастки" з’являлися біля вузлових станцій "Укрзалізниці" та магістральних колій.

Агентами виявилися 22-річний житель Полтавщини та його 19-річна дружина, які погодилися працювати на ФСБ через телеграм-канали. Вони пересувалися північними регіонами України у пошуках помешкань поблизу військових об’єктів та інфраструктури.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила злочинців і затримала їх "на гарячому" під час встановлення камери у квартирі неподалік оборонного об’єкта. Обом повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ). Суд узяв їх під варту без права внесення застави. Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

