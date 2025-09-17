УКР
Коригували удари по Києву через "відеопастки": затримано агентів ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала агентурну пару ФСБ, яка намагалася коригувати повітряні удари по Києву за допомогою прихованих відеокамер.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

СБУ затримала агентів фсб

Зловмисники встановлювали 4G-пристрої з віддаленим доступом у багатоповерхівках та поблизу критичних об’єктів. За даними слідства, більшість камер вони монтували у квартирах на верхніх поверхах будинків у Київській та Чернігівській областях, орендуючи житло за гроші російських спецслужб. Окрім цього, "відеопастки" з’являлися біля вузлових станцій "Укрзалізниці" та магістральних колій.

Агентами виявилися 22-річний житель Полтавщини та його 19-річна дружина, які погодилися працювати на ФСБ через телеграм-канали. Вони пересувалися північними регіонами України у пошуках помешкань поблизу військових об’єктів та інфраструктури.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила злочинців і затримала їх "на гарячому" під час встановлення камери у квартирі неподалік оборонного об’єкта. Обом повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ). Суд узяв їх під варту без права внесення застави. Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Навіщо морди покидьків блюрити? Під час будь-яких воєн подібне гівно відкрито бовталося на шибеницях із пояснювальними табличками і без жодного блюру окрім синців. Таке враження, що антиукраїнська влада оберігає своїх однодумців від людського осуду.
17.09.2025 10:26 Відповісти
+9
Тепер буде нагода схуднути
17.09.2025 10:26 Відповісти
+8
17.09.2025 10:27 Відповісти
Якась ця 19-річна полтавчанка надто жирна...
17.09.2025 10:23 Відповісти
Тепер буде нагода схуднути
17.09.2025 10:26 Відповісти
17.09.2025 10:27 Відповісти
Багато сала мабуть їсть або хвора.
17.09.2025 10:28 Відповісти
На пиві з чіпсами та фастфудами бистро такими стають.
17.09.2025 10:38 Відповісти
Навіщо морди покидьків блюрити? Під час будь-яких воєн подібне гівно відкрито бовталося на шибеницях із пояснювальними табличками і без жодного блюру окрім синців. Таке враження, що антиукраїнська влада оберігає своїх однодумців від людського осуду.
17.09.2025 10:26 Відповісти
Розумію ваші почуття. Але до вироку суду ці прямоходячі - підозрювані. Покажеш пики - адвокат скористується і як мінімум затягне справу. На жаль, простих рішень не існує.
17.09.2025 10:43 Відповісти
На фото видно, що легінь цілком здоровий, всі кінцівки на місці. Але ж навіть таких цілком придатних до служби у ЗСУ завдяки Зєлєнскому не мобілізують, навіть навпаки - випускають за межі країни. Звісно, що здоровп тіло і організм, що у розквіті сил потребують не лише гарної їжі і розвчг, але й пригод на жопу, тобто адреналіну. Адреналін можна отримати на фронті, як і гроші, а альтернативою є власне от така колаборація з ворогом.
17.09.2025 10:30 Відповісти
Це б чмо навоювало..
17.09.2025 10:45 Відповісти
Не мобілізують, бо у війні дронів потрібні якісні дрони, а не піхота.
17.09.2025 11:38 Відповісти
Кацапи мабудь цього не знають. Тому займають нашу територію піхотою. Хоча у них і дрони теж є.
17.09.2025 11:44 Відповісти
У кацапів багато м'яса, вони його і використовують замість дронів. У нас же закінчилися охочі безкоштовно померти для економії для влади грошей на дрони.
17.09.2025 12:21 Відповісти
А все тому, що оренда житла йде в тіньовий спосіб. Жодного регулювання в цій сфері. Ні податків, ні реєстрації. Ринок на мільярди тіньових грошей і рай для фсбшних агентів та криміналу.
В містах бардак з цим повніший.
Я не вірю, що цейтіньовийбізнес на сотні міл'ярдів доларів, так саме доларів, немає можливості поставити на облік.
Прийміть.накінець закон про поголівнедекларування доходів і видатків!!!
17.09.2025 10:47 Відповісти
Ага. І номер кожному на руці набити або чип в холку вшивати. Іди ти нах зі своїми концлагерними радянськими обичаями
17.09.2025 11:03 Відповісти
Кацапам дуже до вподоби ті хто не сплачує полатки, бо вони підуть на ЗСУ.
Не лякайте номерами, вони вже у всіх є від народження, податкова його видає. Дивно цього не знати.
17.09.2025 13:41 Відповісти
Гєтьманцев, це ти? 😁 а тепер питання: Я придбав квартиру, сплатив всі податки і внески державі, зробив ремонт за свої кошти. Так якого дідька я повинен ще й платити податки за те що надав дах над головою безхатькам, хай і за гроші?
17.09.2025 11:09 Відповісти
Що до цього пі...раса гетьманцева, то тільки кацап може написати його прізвище з великої літери. Це прохіндей, маніпулятор, підривна для бізнесу і для економіки країни вцілому, сівкович інших до себе не брав. В нього теж дох...я домів і квартир, де він зробив ремонт і я не здивують якщо він їх здає так само як і ви, за шалені кошти не сплачуючі податків. Оренда це вид бізнесу, який як і все інше в будь якій країні цивілізованій обліковується і обкладається податком. І здавати в оренду квартиру можно тільки через ріелторі, який одразу про заключення договору про оренду і вартість.її повідомляє податкову.
17.09.2025 13:46 Відповісти
Не розумію, як в країні де йде війна можливе безробіття? Має навпаки бути закон про туніядство, щоб люди заробляли собі на життя ПРАЦЕЮ, а не підривною діяльністю!!
17.09.2025 10:50 Відповісти
Ти явно подоляцька ботка, або депутатка від зеленох шобли! 😁
17.09.2025 11:11 Відповісти
Кацап, їди додому, тут водки нет.
17.09.2025 13:39 Відповісти
Підривна діяльність - це не туніядство, совок ви наш.
17.09.2025 11:39 Відповісти
Це і тунеядство в тому числі, бо бабло хочуть всі, але щоб не працювати. Легкі гроші за зраду від фсб зараз нищать коаїну зсередини.
17.09.2025 13:38 Відповісти
ці покидьки майбутні виборці зельонського, як би їх не зловили.
17.09.2025 10:52 Відповісти
Агентами виявилися 22-річний житель Полтавщини та його 19-річна дружина...
Замітили, що більшість диверсантів і кілерів яких ловлять це хлопчики до 25-ти рочків? Ох вже ці хлопчики в трусиках яких держава так береже для майбутніх виборів і для нашого майбутнього
17.09.2025 10:59 Відповісти
Та закрийте нарешті ті телеграм канали ,на жальне доходить, їм понад усе рейтинг "найвеличнішого"
17.09.2025 11:33 Відповісти
Знову «майбутнє України»…
17.09.2025 12:30 Відповісти
За цих обставин скоєння злочину їм світить довічне. Здається замало, але краще, ніж розстріляти. Нехай, їм щодня крутять ролики про тих «дітей», хто не зрадив і живуть нормальним життям. А ці падли за пару десятків тисяч продали своє життя, щоб вони це щодня усвідомлювали і мучались від цього.
17.09.2025 13:12 Відповісти
 
 