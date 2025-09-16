УКР
70% українців вважають конкуренцію між держорганами негативною для розвитку країни, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Українці розповіли про рівень довіри до державних органів

Понад 70% українців вважають, що конкуренція або протистояння між державними структурами шкодять розвитку країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування Active Group.

Так, 43,6% вважають вплив конкуренції між органами скоріше негативним, 27,1% - дуже негативним.

Лише 18,7% вважають таке явище позитивом.

"Найбільшою довірою серед державних структур користуються Збройні сили України – 52,3% опитаних зазначили саме їх. На другому місці – Служба безпеки України (36,5%), а третє займає Головне управління розвідки Міноборони (34,2%)", - йдеться в дослідженні.

Рівень довіри до антикорупційних органів також є помітним: 20,4% респондентів довіряють НАБУ, 13,0% – Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Водночас 24,1% українців не довіряють жодній структурі.

Третина українців (33,1%) вважає, що конкуренція або протистояння між ними є очевидним, ще 19,5% погоджуються з цим частково. Водночас 30% респондентів переконані, що такої конкуренції або немає, або вона малопомітна.

Дослідження проводилося за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology". Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 800 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 3,5%. Період збору даних: 13 вересня 2025 року.

єрмачина продовжує навалювати......
мабуть, буржуї прямо вказали на вихід?
оце трипіхання?, ну, до чого, це?
всьо!
міндіч вас створив, міндіч вас і поховав!
вже поховав!
коломойський живуче падло......
показати весь коментар
16.09.2025 15:23 Відповісти
Якесь дивне питання.Конкуренція між правоохоронними органами -це дуже добре.Дійсно,виглядає на те що оп готує ліквідацію або підпорядкування антикоруп та правоохор органів під одну людину.Тобто під єрмака
показати весь коментар
16.09.2025 15:25 Відповісти
І хто ж це терор СБУ проти НАБУ придумав назвати "конкуренцією"?
показати весь коментар
16.09.2025 15:30 Відповісти
Тільки завдяки конкуренції ми бачимо справжнє обличчя влади. Цим опитування олігархічна влада прогріває заборону НАБУ, що перешкоджає олігархам грабувати народ, намагаючись боротися з корупцією.
показати весь коментар
16.09.2025 15:32 Відповісти
Знову якесь проплачене опитування для мудрого наріду: «конкуренція» замість «переслідування за розслідування злочинів друганів Зєлі». А от у кацапів це називається «боротьба між башнями кремля».
показати весь коментар
16.09.2025 15:45 Відповісти
це не конкуренція,а війна "на смерть" за корито
показати весь коментар
16.09.2025 15:54 Відповісти
Як зручно намагання влади зеленського знищити антикорупційну систему сховали за терміном "конкуренція між силовиими органами". Це НАБУ та СБУ конкурують за що?
показати весь коментар
16.09.2025 16:56 Відповісти
 
 