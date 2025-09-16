76% українців вірять у перемогу за належної підтримки Заходу, - опитування КМІС

Абсолютна більшість українців (76%) вірять у перемогу у війні за умови, що Україна отримає достатню підтримку від Заходу у вигляді санкцій, зброї та фінансів.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.

Водночас 15% респондентів вважають, що навіть за таких умов перемогти неможливо, а 9% не змогли визначитися з відповіддю.

Для порівняння, у вересні 2024 року 81% українців вважали перемогу можливою за належної допомоги, а 14% - навпаки, не вірили в успіх. Соціологи підкреслюють, що нинішні показники майже не відрізняються від результатів річної давнини, а отже рівень віри у перемогу залишається стабільним.

Опитування проводилося серед 1023 повнолітніх громадян України, які проживають на підконтрольних уряду територіях. Статистична похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 4,1%.

