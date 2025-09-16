УКР
76% українців вірять у перемогу за належної підтримки Заходу, - опитування КМІС

Абсолютна більшість українців (76%) вірять у перемогу у війні за умови, що Україна отримає достатню підтримку від Заходу у вигляді санкцій, зброї та фінансів.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.

Водночас 15% респондентів вважають, що навіть за таких умов перемогти неможливо, а 9% не змогли визначитися з відповіддю.

Для порівняння, у вересні 2024 року 81% українців вважали перемогу можливою за належної допомоги, а 14% - навпаки, не вірили в успіх. Соціологи підкреслюють, що нинішні показники майже не відрізняються від результатів річної давнини, а отже рівень віри у перемогу залишається стабільним.

Опитування проводилося серед 1023 повнолітніх громадян України, які проживають на підконтрольних уряду територіях. Статистична похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 4,1%.

опитування (2040) перемога (492) КМІС (353) війна в Україні (6164)
Топ коментарі
+9
Лооол. Бачу, 73% ідіотів не тільки не вимерли, а ще й розплодилися.
показати весь коментар
16.09.2025 13:44 Відповісти
+6
Здебільшого вірять лежачі на дивані....
показати весь коментар
16.09.2025 13:40 Відповісти
+3
Бачимо навіть ріст
показати весь коментар
16.09.2025 13:44 Відповісти
Ключове слово - "належної підтримки".
Але в реальності дадуть просто крихти зброї, трошки фінансування в кредит і введуть якісь напів-сміхотворні санкції.
Після чого скажуть - ну ми зробили те що ви просили, воюйте далі.
16.09.2025 13:35 Відповісти
16.09.2025 13:35 Відповісти
Здебільшого вірять лежачі на дивані....
16.09.2025 13:40 Відповісти
16.09.2025 13:40 Відповісти
цифра добре корелює із боневтіківськима 73%
16.09.2025 13:43 Відповісти
16.09.2025 13:43 Відповісти
Бачимо навіть ріст
16.09.2025 13:44 Відповісти
16.09.2025 13:44 Відповісти
3% - зрадники, які переметнулися на "Світоч" і "Міленіум".
16.09.2025 13:51 Відповісти
16.09.2025 13:51 Відповісти
Лооол. Бачу, 73% ідіотів не тільки не вимерли, а ще й розплодилися.
16.09.2025 13:44 Відповісти
16.09.2025 13:44 Відповісти
Цікаво, а скільки з цієї "абсолютноі більшості (76%)" самі на фронті чи маніакально туди прагнуть
16.09.2025 13:55 Відповісти
16.09.2025 13:55 Відповісти
Вангую, що жоден. Бо з фронту такої херні не видадуть - там реальність бачуть на власні очі.
16.09.2025 13:56 Відповісти
16.09.2025 13:56 Відповісти
Ахаха, а ось і представник 73-76%🤣.
16.09.2025 14:35 Відповісти
16.09.2025 14:35 Відповісти
Зебіл порвався.
16.09.2025 14:41 Відповісти
16.09.2025 14:41 Відповісти
...це, якщо, при призиденті зеленському?
16.09.2025 13:50 Відповісти
16.09.2025 13:50 Відповісти
Потужно. Незламно.
16.09.2025 13:52 Відповісти
16.09.2025 13:52 Відповісти
Є один дуже простий нюанс. От якби в Німеччині 1 травня 1945 року провели опитування "чи вірите ви в перемогу?", то 99,9% опитаних би вірили. Але якби 1 червня 1945 року союзники провели опитування серед німців "чи вірили ви в перемогу 1 травня 1945 року", результати були б зовсім інші)
16.09.2025 13:55 Відповісти
16.09.2025 13:55 Відповісти
Завжди українці мріють про щось нездійсненне.
16.09.2025 13:57 Відповісти
16.09.2025 13:57 Відповісти
А скільки з 76% вірять у те, що "належна допомога" буде? А точніше: скільки ще років має тривати війна, щоб вони зрозуміли, що жодної "належної" допомоги не буде?
16.09.2025 13:59 Відповісти
16.09.2025 13:59 Відповісти
Вірити в щось після слова "якщо" досить проблематично.Чи вірите ви коли дадуть?Вірю.А коли не дадуть?Не вірю.А коли дадуть половину?Вірю,але з трудом.А коли спочатку не дадуть,а потім дадуть?Ну то значить спочатку не вірю,а потім вірю...А коли спочатку дадуть а вже потім не дадуть?Знаєте,ідіть нахрєн з таким опитуванням...
16.09.2025 14:02 Відповісти
16.09.2025 14:02 Відповісти
Якщо до зброї додати уряд порятунку то я б теж повірив, а так як є зараз то печалька
16.09.2025 14:04 Відповісти
16.09.2025 14:04 Відповісти
Да хай же пишуть 146%. Коли косплеять опитування як на московії
16.09.2025 15:16 Відповісти
16.09.2025 15:16 Відповісти
 
 