РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9844 посетителя онлайн
Новости Опрос о войне КМИС
885 31

76% украинцев верят в победу при надлежащей поддержке Запада, - опрос КМИС

Абсолютное большинство украинцев (76%) верят в победу в войне при условии, что Украина получит достаточную поддержку от Запада в виде санкций, оружия и финансов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.

опрос кмис о победе

В то же время 15% респондентов считают, что даже при таких условиях победить невозможно, а 9% не смогли определиться с ответом.

Для сравнения, в сентябре 2024 года 81% украинцев считали победу возможной при должной помощи, а 14% - наоборот, не верили в успех. Социологи подчеркивают, что нынешние показатели почти не отличаются от результатов годичной давности, а значит уровень веры в победу остается стабильным.

Опрос проводился среди 1023 совершеннолетних граждан Украины, проживающих на подконтрольных правительству территориях. Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 4,1%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 62% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно, - опрос КМИС

Автор: 

опрос (2913) победа (594) КМИС (349) война в Украине (6119)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Лооол. Бачу, 73% ідіотів не тільки не вимерли, а ще й розплодилися.
показать весь комментарий
16.09.2025 13:44 Ответить
+6
Здебільшого вірять лежачі на дивані....
показать весь комментарий
16.09.2025 13:40 Ответить
+3
Бачимо навіть ріст
показать весь комментарий
16.09.2025 13:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ключове слово - "належної підтримки".
Але в реальності дадуть просто крихти зброї, трошки фінансування в кредит і введуть якісь напів-сміхотворні санкції.
Після чого скажуть - ну ми зробили те що ви просили, воюйте далі.
показать весь комментарий
16.09.2025 13:35 Ответить
Здебільшого вірять лежачі на дивані....
показать весь комментарий
16.09.2025 13:40 Ответить
Яка падлюка насрала тобі в голову?
показать весь комментарий
16.09.2025 15:42 Ответить
цифра добре корелює із боневтіківськима 73%
показать весь комментарий
16.09.2025 13:43 Ответить
Бачимо навіть ріст
показать весь комментарий
16.09.2025 13:44 Ответить
3% - зрадники, які переметнулися на "Світоч" і "Міленіум".
показать весь комментарий
16.09.2025 13:51 Ответить
Лооол. Бачу, 73% ідіотів не тільки не вимерли, а ще й розплодилися.
показать весь комментарий
16.09.2025 13:44 Ответить
Цікаво, а скільки з цієї "абсолютноі більшості (76%)" самі на фронті чи маніакально туди прагнуть
показать весь комментарий
16.09.2025 13:55 Ответить
Вангую, що жоден. Бо з фронту такої херні не видадуть - там реальність бачуть на власні очі.
показать весь комментарий
16.09.2025 13:56 Ответить
Ахаха, а ось і представник 73-76%🤣.
показать весь комментарий
16.09.2025 14:35 Ответить
Зебіл порвався.
показать весь комментарий
16.09.2025 14:41 Ответить
Яка падлюка насрала тобі в голову?
показать весь комментарий
16.09.2025 15:44 Ответить
...це, якщо, при призиденті зеленському?
показать весь комментарий
16.09.2025 13:50 Ответить
Потужно. Незламно.
показать весь комментарий
16.09.2025 13:52 Ответить
Є один дуже простий нюанс. От якби в Німеччині 1 травня 1945 року провели опитування "чи вірите ви в перемогу?", то 99,9% опитаних би вірили. Але якби 1 червня 1945 року союзники провели опитування серед німців "чи вірили ви в перемогу 1 травня 1945 року", результати були б зовсім інші)
показать весь комментарий
16.09.2025 13:55 Ответить
Завжди українці мріють про щось нездійсненне.
показать весь комментарий
16.09.2025 13:57 Ответить
А скільки з 76% вірять у те, що "належна допомога" буде? А точніше: скільки ще років має тривати війна, щоб вони зрозуміли, що жодної "належної" допомоги не буде?
показать весь комментарий
16.09.2025 13:59 Ответить
Вірити в щось після слова "якщо" досить проблематично.Чи вірите ви коли дадуть?Вірю.А коли не дадуть?Не вірю.А коли дадуть половину?Вірю,але з трудом.А коли спочатку не дадуть,а потім дадуть?Ну то значить спочатку не вірю,а потім вірю...А коли спочатку дадуть а вже потім не дадуть?Знаєте,ідіть нахрєн з таким опитуванням...
показать весь комментарий
16.09.2025 14:02 Ответить
Якщо до зброї додати уряд порятунку то я б теж повірив, а так як є зараз то печалька
показать весь комментарий
16.09.2025 14:04 Ответить
Да хай же пишуть 146%. Коли косплеять опитування як на московії
показать весь комментарий
16.09.2025 15:16 Ответить
Ніколи не думав що на форумі ЦН стільки прикацапленої мразоти.
показать весь комментарий
16.09.2025 15:46 Ответить
 
 