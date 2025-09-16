76% украинцев верят в победу при надлежащей поддержке Запада, - опрос КМИС

Абсолютное большинство украинцев (76%) верят в победу в войне при условии, что Украина получит достаточную поддержку от Запада в виде санкций, оружия и финансов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.

В то же время 15% респондентов считают, что даже при таких условиях победить невозможно, а 9% не смогли определиться с ответом.

Для сравнения, в сентябре 2024 года 81% украинцев считали победу возможной при должной помощи, а 14% - наоборот, не верили в успех. Социологи подчеркивают, что нынешние показатели почти не отличаются от результатов годичной давности, а значит уровень веры в победу остается стабильным.

Опрос проводился среди 1023 совершеннолетних граждан Украины, проживающих на подконтрольных правительству территориях. Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 4,1%.

