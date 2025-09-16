62% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно, - опрос КМИС
62% украинцев готовы выдержать войну столько, сколько потребуется. Только 18% верят, что война может завершиться в 2025 году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Еще 4% респондентов отметили, что готовы терпеть около года, а 21% - что смогут выдержать полгода или несколько месяцев. Показатели практически не изменились по сравнению с июнем 2025 года.
Сколько еще времени Вы готовы терпеть войну?
В то же время только 18% украинцев ожидают, что война завершится до конца 2025 года. 27% считают, что это произойдет в 2026 году, 32% - в 2027 году и позже. Еще 23% ответили "не знаю".
В группе, которая ожидает окончания в 2026 году, этот показатель составляет 63%, среди тех, кто называет 2027 год и позже, - 74%. А среди респондентов, которые ответили "не знаю", готовность терпеть без ограничений выразили 61%.
По Вашему мнению, когда может завершиться война
Де реальні, а не зфабриковані резульаьти?!?
в рашку хочеш здатися ?
то будеш "искупать свою хохляцкую вину кровью" разом з прєдатєлєм раззєї царьовим.
не віриш ?
спитай в соловйова.
.
.
А хто це рахував ? Я ніколи не чув від свїх рідних чи знайомих про якісь опитування під час цієї війни ... мабуть в ОПі серед своїх опитують і несуть ЛІДОРУ такі результати , щоб ЛІДОР продовжував цю нескінчену війну і свою та його владного ЗЕшмурдяка нескінчену владу?!
А насправді ці 62% підтримки війни там само де й Потужні Фламінгі, Пекло , Паляниці ....!
.
пуйло зрозуміло що кращого шансу не буде.
види брехні: брехня,
нахабна брехня і
статистика»
- "Ти куди так рано?"
- "Ну мені ж треба ще поприбирати стружку, поскладати заготовки й таке інше"
- "Ні, це неправильно, я от починаю збиратися рівно о 18.00"
- "А шо тобі збиратися - рот закрив і пішов"
ти вистояв право бути Вільною людиною ?
капцапські боти зовсім подуріли !
.
людина, яка була на Майдані ніколи не буде скавчати про капітуляцію.
таблеток випий
Хочеш не хочеш , але будеш терпіти .! Бо іншого виходу немає .
- путін ні разу не зменшував вимоги
- путін виставив умови зникнення українців із карти світу - там не лише території але і мова віра і все підряд - по факту - "станьте бурятами або помріть"
Ця статистика справжня . Якби народ був неготовий терпіти війну - зараз були б мітинги під ВР і на Банковій , з вимогами миру за будь яку ціну .
Але нічого цього немає і близько , а скавчання ботви в соцмережах , у багатьох випадках ще й проплаченої , це не показник .
.
.
дурне опитування, як і його обговорення !
йде війна !
війна на виживання.
крапка, дискусії закінчились, розходимось
.
підходить ?
.