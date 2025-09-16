62% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно, - опрос КМИС

62% украинцев готовы выдержать войну столько, сколько потребуется. Только 18% верят, что война может завершиться в 2025 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Еще 4% респондентов отметили, что готовы терпеть около года, а 21% - что смогут выдержать полгода или несколько месяцев. Показатели практически не изменились по сравнению с июнем 2025 года.

Сколько еще времени Вы готовы терпеть войну?

В то же время только 18% украинцев ожидают, что война завершится до конца 2025 года. 27% считают, что это произойдет в 2026 году, 32% - в 2027 году и позже. Еще 23% ответили "не знаю".

В группе, которая ожидает окончания в 2026 году, этот показатель составляет 63%, среди тех, кто называет 2027 год и позже, - 74%. А среди респондентов, которые ответили "не знаю", готовность терпеть без ограничений выразили 61%.

По Вашему мнению, когда может завершиться война

