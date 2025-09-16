РУС
62% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно, - опрос КМИС

Опрос украинцев о завершении войны

62% украинцев готовы выдержать войну столько, сколько потребуется. Только 18% верят, что война может завершиться в 2025 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Еще 4% респондентов отметили, что готовы терпеть около года, а 21% - что смогут выдержать полгода или несколько месяцев. Показатели практически не изменились по сравнению с июнем 2025 года.

Сколько еще времени Вы готовы терпеть войну?

Опрос о завершении войны

В то же время только 18% украинцев ожидают, что война завершится до конца 2025 года. 27% считают, что это произойдет в 2026 году, 32% - в 2027 году и позже. Еще 23% ответили "не знаю".

В группе, которая ожидает окончания в 2026 году, этот показатель составляет 63%, среди тех, кто называет 2027 год и позже, - 74%. А среди респондентов, которые ответили "не знаю", готовность терпеть без ограничений выразили 61%.

По Вашему мнению, когда может завершиться война

Опрос о завершении войны

Автор: 

опрос (2913) КМИС (349)
+24
Пенсіонери з західноукраїнських сел, де пролітає 1 шахед за рік, дівчатка які завжди можуть чкурнути в Польщу, закордонні патріоти, різні тилові радники, речники та інші нафронтники - ці готові "терпіти" скільки завгодно, бо ні війна, ні мобілізація їх практично не зачіпає.
16.09.2025 12:27 Ответить
+15
це напевно ті які на тилових посадах(цивільних і військових) добре себе почувають
16.09.2025 12:23 Ответить
+15
Ви військових питали ?
16.09.2025 12:24 Ответить
16.09.2025 12:19 Ответить
це напевно ті які на тилових посадах(цивільних і військових) добре себе почувають
16.09.2025 12:23 Ответить
Шановні, а хот, коли й в кого це опитував, га?!
Де реальні, а не зфабриковані резульаьти?!?
16.09.2025 12:24 Ответить
Опитування проводилось серед депутатів,меністрів,прокурорів,голів тцк та їх родин,а також нафронтовиків за кордоном.
16.09.2025 12:38 Ответить
Ви військових питали ?
16.09.2025 12:24 Ответить
Мародерів і злодіїв теж готові терпіти, і найвеличного мерзотника ?? стечемо кров'ю і програємо війну
16.09.2025 12:27 Ответить
Пенсіонери з західноукраїнських сел, де пролітає 1 шахед за рік, дівчатка які завжди можуть чкурнути в Польщу, закордонні патріоти, різні тилові радники, речники та інші нафронтники - ці готові "терпіти" скільки завгодно, бо ні війна, ні мобілізація їх практично не зачіпає.
16.09.2025 12:27 Ответить
Якщо війна закінчеться, то німці припинять приймати біженців та виплачувати соціальні пособія. Тому війна має бути вічна.
16.09.2025 12:42 Ответить
Яке б закінчення війни вас би влаштувало ? Що там у Німеччині диванні борцуни пропонують?
16.09.2025 12:52 Ответить
Ізраїль веде наступ в Газі. Зволійте пи......здувати туди. Ваша батьківщина в небезпеці.
16.09.2025 13:06 Ответить
А тридвараси які чкурнули до Трампона готові лягти під кацапів?
16.09.2025 12:49 Ответить
а куда ти дінешся ?
в рашку хочеш здатися ?
то будеш "искупать свою хохляцкую вину кровью" разом з прєдатєлєм раззєї царьовим.

не віриш ?
спитай в соловйова.

.
16.09.2025 13:40 Ответить
Терпіти війну на дивані легше ніж в окопі.
16.09.2025 12:28 Ответить
У сишией вже нарили окопів? На кордоні з Мексикою?
16.09.2025 12:53 Ответить
А який вибір? Дивитися як кацапи вбивають батьків щоб не платити пенсії, гвалтують жінок щоб народжували "гарматне мясо" для "переможців", знищують чоловіче населення, а зломлених засилають в Сибір на вічне рабство? Так це вже було, є і буде всюди куди входить ********* своїм чоботом. Мої родичі пережили окупацію в Києві під час Другої світової. Те що вони розповідали про німців-окупантів навіть порівнювати не можна з тим що творять кацапські алкодегенерати-шовіністи зараз. Ну от я, наприклад, вже старий воювати і "терплю війну на дивані". Ти думаєш легко жити в воюючій країні "диванному населенню"? Ти дуже помиляєшся. Ми всі "три Д" - доношуємо, доїдаємо, доживаємо, але допомагаємо тим хто вбиває окупантів.
16.09.2025 12:53 Ответить
Скільки потрібно для чого? Ось ці от 62% альтернативно обдарованих хоч віддаляють це?
16.09.2025 12:28 Ответить
скільки потрібно, бо інакше - вб'ють кацапи як того коня, в потилицю

.
16.09.2025 13:45 Ответить
Дивне якесь запитання. Що означає «готові терпіти». Припустимо, що людина готова терпіти рік, а далі що?
16.09.2025 12:29 Ответить
А далі-тебе випердолять з Німеччини, і будеш шукати новий прихисток...
16.09.2025 12:55 Ответить
"62% українців готові витримати війну стільки, скільки буде потрібно."

А хто це рахував ? Я ніколи не чув від свїх рідних чи знайомих про якісь опитування під час цієї війни ... мабуть в ОПі серед своїх опитують і несуть ЛІДОРУ такі результати , щоб ЛІДОР продовжував цю нескінчену війну і свою та його владного ЗЕшмурдяка нескінчену владу?!

А насправді ці 62% підтримки війни там само де й Потужні Фламінгі, Пекло , Паляниці ....!
16.09.2025 12:30 Ответить
то йди здавайся кацапам

показать весь комментарий
16.09.2025 13:46 Ответить
І тут ЗЄ зрозумів, що з війною йому реально фортануло.
16.09.2025 12:30 Ответить
насправді прихід до влади Оманської Гниди одна з причин війни

пуйло зрозуміло що кращого шансу не буде.
16.09.2025 12:35 Ответить
Марк Твен казав, що є три

види брехні: брехня,

нахабна брехня і

статистика»
16.09.2025 12:30 Ответить
Потрібно було додати - де вони готові терпіти - в окопі чи суміщаючи посаду комбата і депутата в київській міськраді ? В Краматорську під обстрілами чи з чашечкою лате в кав'ярні Львова ?
16.09.2025 12:35 Ответить
Совєцький анекдот. Зміна на заводі до 18.00. Дивиться парторг - роботяга в 17.50 вже верстат зупинив. Підходить:
- "Ти куди так рано?"
- "Ну мені ж треба ще поприбирати стружку, поскладати заготовки й таке інше"
- "Ні, це неправильно, я от починаю збиратися рівно о 18.00"
- "А шо тобі збиратися - рот закрив і пішов"
16.09.2025 12:42 Ответить
Таки "так"! Зєлєнскій-прєзідєнт це джекпот для ***** і смерть для українців.
16.09.2025 13:00 Ответить
Зе - це вишенька на тортику всього того, що відбувалося в країні з 1991 року.
16.09.2025 13:48 Ответить
Війна буде йти до повного розвалу рашки. А це може зайняти і 100 років, як середновічна столітня війна між Францією та Англією.
16.09.2025 12:37 Ответить
Ваша головна батьківщина в небезпеці. Ви потрібні там, нема чого в Німеччині з ізраїльським паспортом сидіти.
16.09.2025 13:11 Ответить
Статистика цілком правдива - візьміть моб резерв, додайте цивільних з прифронтових територій. Їх разом виявиться відносно небагато. А всі решта точно готові терпіти, чом би й ні. А оскільки меншість в демократії підкорюється більшості, то все окей, запаси незламності тут ще на десятиліття.
16.09.2025 12:38 Ответить
От навіщо таку херню нести
16.09.2025 12:41 Ответить
я не готовий терпіти, АЛЕ НІХТО МЕНЕ НЕ ПИТАЄ І ІНШОГО ВИХОДУ НЕМА....на жаль. Путіну чхати хто там що хоче
16.09.2025 12:43 Ответить
тому що як нападуть на США чи Польщу чи Францію - буде там само. Ніхто не скаже - нуууу розходимся ворог виграв а ми пішли плакатись. будь-яка держава перетворюється в монстра коли їй вигідно
16.09.2025 12:58 Ответить
ти стояв на Майдані?
ти вистояв право бути Вільною людиною ?

капцапські боти зовсім подуріли !

.
16.09.2025 13:50 Ответить
кацапе, що тобі наснилося, "крєйсєр Аврора" української революції ?

людина, яка була на Майдані ніколи не буде скавчати про капітуляцію.

показать весь комментарий
16.09.2025 14:37 Ответить
От тому і така статистика .
Хочеш не хочеш , але будеш терпіти .! Бо іншого виходу немає .
16.09.2025 12:49 Ответить
а він є? Який?

- путін ні разу не зменшував вимоги
- путін виставив умови зникнення українців із карти світу - там не лише території але і мова віра і все підряд - по факту - "станьте бурятами або помріть"
16.09.2025 12:56 Ответить
Ну так я ж і кажу що - іншого виходу немає . Від українців нічого не залежить . Війну може припинити лише ***** .
Ця статистика справжня . Якби народ був неготовий терпіти війну - зараз були б мітинги під ВР і на Банковій , з вимогами миру за будь яку ціну .
Але нічого цього немає і близько , а скавчання ботви в соцмережах , у багатьох випадках ще й проплаченої , це не показник .
16.09.2025 13:04 Ответить
"дьошево, Хоботов !"

показать весь комментарий
16.09.2025 13:52 Ответить
"ще дешевше !!!"

показать весь комментарий
16.09.2025 14:38 Ответить
а есть из чего выбирать??? )
16.09.2025 12:44 Ответить
В поданому кабміном до ВР проекті бюджету на 2026рік не передбачено підвищення грощового забезпечення війсськовим.
16.09.2025 12:48 Ответить
Кто такую куету запускает какой опрос ? Те кто в буфете кулуарах с Колей котлетой ?
16.09.2025 12:51 Ответить
Скумбрія мабуть проснулася
16.09.2025 12:54 Ответить
їбать новина! Це які українці готові терпіти? які на Троєщині пиво бухають біля канала? а в нас курви ви запитали, скільки ми будемо тут терпіти?!!!
16.09.2025 12:53 Ответить
ТепьЄж на Манхеттені вже вривається ?
16.09.2025 13:00 Ответить
ТерпЬЄж..
16.09.2025 13:01 Ответить
дві третини на вєтці це кацапські "не-терпіли"

дурне опитування, як і його обговорення !

йде війна !
війна на виживання.
крапка, дискусії закінчились, розходимось

.
16.09.2025 13:56 Ответить
В опросі брали участь ті 8 мільйонів, що сидять за кордоном?
16.09.2025 12:54 Ответить
Це мабуть ті 20 командирів, мусорів, тцк, і інших пил які безбожно крадуть в тилу на війні на допомозі? Будуть терпіти і перти в 100 кілограмове пузо чергову порцію омарів.. єдині хто страждає від війни це простий народ і солдат в окопі , інші в шаленому плюсі.
16.09.2025 13:05 Ответить
Терпіти будемо до остаточного знищення мордору! Слава Україні!!!
16.09.2025 13:05 Ответить
Все эти опросы создаются и проводятся в Офисе Президента на Банковой. Веры им 0!
16.09.2025 13:06 Ответить
В статистиці є наступні одиниці виміру: 1)брехня; 2)брехня, яку на вуха не натягнеш; 3)пи......здьож; а є ще статистика.
16.09.2025 13:09 Ответить
За продолжение войны выступают в основном пенсионеры, те кто за границей живет, бронированные, ТЦКшники, мусора и бабы, которые смотрят Телемарафон!
16.09.2025 13:13 Ответить
точно
16.09.2025 13:19 Ответить
Читаю коменти і не второпаю - чи ви всі хочете капітулювати, чи що?
16.09.2025 13:19 Ответить
Треба зробити референдум - всі хто хоче і гососують за, зобовязують себе піти на фронт.
16.09.2025 13:21 Ответить
а тих хто проти - в рашку, на м'ясний фарш

підходить ?

.
16.09.2025 14:41 Ответить
Ні, я нікого на фарш відправляти не буду. А ви один їз тих, хто хоче воювати чужими руками і відправляти інших на фарш. Ви себе самі видали і вашу лукаву і гнилу душу я добре бачу.
16.09.2025 14:57 Ответить
яке дурацьке запитання. А якщо ніхто не буде терпіти, то війна скінчится?
16.09.2025 13:39 Ответить
Опитування в жОПі було, серед "особ прібліжьонних к імпєратору"? Які за 4 роки цю війнув очі не побачили, зате бабла на ній наварили? Чи біженців у ситих Європах питали?
16.09.2025 13:52 Ответить
А ще треба прийняти закон, що кожен хто голосує за того, чи іншого кандидата в президенти зобовязує себе воювати за нього від час воєнного стану.
16.09.2025 13:57 Ответить
А умови цього терпіння озвучені ?
16.09.2025 14:12 Ответить
 
 