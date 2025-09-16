62% українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно, - опитування КМІС
62% українців готові витримати війну стільки, скільки буде потрібно. Лише 18% вірять, що війна може завершитися у 2025 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Ще 4% респондентів зазначили, що готові терпіти близько року, а 21% – що зможуть витримати пів року чи кілька місяців. Показники практично не змінилися проти червня 2025 року.
Скільки ще часу Ви готові терпіти війну?
Водночас лише 18% українців очікують, що війна завершиться до кінця 2025 року. 27% вважають, що це станеться у 2026 році, 32% – у 2027 році й пізніше. Ще 23% відповіли "не знаю".
У групі, яка очікує закінчення у 2026 році, цей показник становить 63%, серед тих, хто називає 2027 рік і пізніше, – 74%. А серед респондентів, які відповіли "не знаю", готовність терпіти без обмежень висловили 61%.
На Вашу думку, коли може завершитися війна
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Де реальні, а не зфабриковані резульаьти?!?
А хто це рахував ? Я ніколи не чув від свїх рідних чи знайомих про якісь опитування під час цієї війни ... мабуть в ОПі серед своїх опитують і несуть ЛІДОРУ такі результати , щоб ЛІДОР продовжував цю нескінчену війну і свою та його владного ЗЕшмурдяка нескінчену владу?!
А насправді ці 62% підтримки війни там само де й Потужні Фламінгі, Пекло , Паляниці ....!
пуйло зрозуміло що кращого шансу не буде.
види брехні: брехня,
нахабна брехня і
статистика»
- "Ти куди так рано?"
- "Ну мені ж треба ще поприбирати стружку, поскладати заготовки й таке інше"
- "Ні, це неправильно, я от починаю збиратися рівно о 18.00"
- "А шо тобі збиратися - рот закрив і пішов"
Хочеш не хочеш , але будеш терпіти .! Бо іншого виходу немає .
- путін ні разу не зменшував вимоги
- путін виставив умови зникнення українців із карти світу - там не лише території але і мова віра і все підряд - по факту - "станьте бурятами або помріть"
Ця статистика справжня . Якби народ був неготовий терпіти війну - зараз були б мітинги під ВР і на Банковій , з вимогами миру за будь яку ціну .
Але нічого цього немає і близько , а скавчання ботви в соцмережах , у багатьох випадках ще й проплаченої , це не показник .