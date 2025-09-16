62% українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно, - опитування КМІС

62% українців готові витримати війну стільки, скільки буде потрібно. Лише 18% вірять, що війна може завершитися у 2025 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Ще 4% респондентів зазначили, що готові терпіти близько року, а 21% – що зможуть витримати пів року чи кілька місяців. Показники практично не змінилися проти червня 2025 року.

Скільки ще часу Ви готові терпіти війну?

Водночас лише 18% українців очікують, що війна завершиться до кінця 2025 року. 27% вважають, що це станеться у 2026 році, 32% – у 2027 році й пізніше. Ще 23% відповіли "не знаю".

У групі, яка очікує закінчення у 2026 році, цей показник становить 63%, серед тих, хто називає 2027 рік і пізніше, – 74%. А серед респондентів, які відповіли "не знаю", готовність терпіти без обмежень висловили 61%.

На Вашу думку, коли може завершитися війна

