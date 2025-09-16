УКР
62% українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно, - опитування КМІС

Опитування українців щодо завершення війни

62% українців готові витримати війну стільки, скільки буде потрібно. Лише 18% вірять, що війна може завершитися у 2025 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Ще 4% респондентів зазначили, що готові терпіти близько року, а 21% – що зможуть витримати пів року чи кілька місяців. Показники практично не змінилися проти червня 2025 року.

Скільки ще часу Ви готові терпіти війну?

Опитування щодо завершення війни

Водночас лише 18% українців очікують, що війна завершиться до кінця 2025 року. 27% вважають, що це станеться у 2026 році, 32% – у 2027 році й пізніше. Ще 23% відповіли "не знаю".

У групі, яка очікує закінчення у 2026 році, цей показник становить 63%, серед тих, хто називає 2027 рік і пізніше, – 74%. А серед респондентів, які відповіли "не знаю", готовність терпіти без обмежень висловили 61%.

На Вашу думку, коли може завершитися війна

Опитування щодо завершення війни

Пенсіонери з західноукраїнських сел, де пролітає 1 шахед за рік, дівчатка які завжди можуть чкурнути в Польщу, закордонні патріоти, різні тилові радники, речники та інші нафронтники - ці готові "терпіти" скільки завгодно, бо ні війна, ні мобілізація їх практично не зачіпає.
показати весь коментар
16.09.2025 12:27 Відповісти
це напевно ті які на тилових посадах(цивільних і військових) добре себе почувають
показати весь коментар
16.09.2025 12:23 Відповісти
насправді прихід до влади Оманської Гниди одна з причин війни

пуйло зрозуміло що кращого шансу не буде.
показати весь коментар
16.09.2025 12:35 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2025 12:19 Відповісти
це напевно ті які на тилових посадах(цивільних і військових) добре себе почувають
показати весь коментар
16.09.2025 12:23 Відповісти
Шановні, а хот, коли й в кого це опитував, га?!
Де реальні, а не зфабриковані резульаьти?!?
показати весь коментар
16.09.2025 12:24 Відповісти
Опитування проводилось серед депутатів,меністрів,прокурорів,голів тцк та їх родин,а також нафронтовиків за кордоном.
показати весь коментар
16.09.2025 12:38 Відповісти
Ви військових питали ?
показати весь коментар
16.09.2025 12:24 Відповісти
Мародерів і злодіїв теж готові терпіти, і найвеличного мерзотника ?? стечемо кров'ю і програємо війну
показати весь коментар
16.09.2025 12:27 Відповісти
Пенсіонери з західноукраїнських сел, де пролітає 1 шахед за рік, дівчатка які завжди можуть чкурнути в Польщу, закордонні патріоти, різні тилові радники, речники та інші нафронтники - ці готові "терпіти" скільки завгодно, бо ні війна, ні мобілізація їх практично не зачіпає.
показати весь коментар
16.09.2025 12:27 Відповісти
Якщо війна закінчеться, то німці припинять приймати біженців та виплачувати соціальні пособія. Тому війна має бути вічна.
показати весь коментар
16.09.2025 12:42 Відповісти
Яке б закінчення війни вас би влаштувало ? Що там у Німеччині диванні борцуни пропонують?
показати весь коментар
16.09.2025 12:52 Відповісти
Ізраїль веде наступ в Газі. Зволійте пи......здувати туди. Ваша батьківщина в небезпеці.
показати весь коментар
16.09.2025 13:06 Відповісти
А тридвараси які чкурнули до Трампона готові лягти під кацапів?
показати весь коментар
16.09.2025 12:49 Відповісти
Терпіти війну на дивані легше ніж в окопі.
показати весь коментар
16.09.2025 12:28 Відповісти
У сишией вже нарили окопів? На кордоні з Мексикою?
показати весь коментар
16.09.2025 12:53 Відповісти
А який вибір? Дивитися як кацапи вбивають батьків щоб не платити пенсії, гвалтують жінок щоб народжували "гарматне мясо" для "переможців", знищують чоловіче населення, а зломлених засилають в Сибір на вічне рабство? Так це вже було, є і буде всюди куди входить ********* своїм чоботом. Мої родичі пережили окупацію в Києві під час Другої світової. Те що вони розповідали про німців-окупантів навіть порівнювати не можна з тим що творять кацапські алкодегенерати-шовіністи зараз. Ну от я, наприклад, вже старий воювати і "терплю війну на дивані". Ти думаєш легко жити в воюючій країні "диванному населенню"? Ти дуже помиляєшся. Ми всі "три Д" - доношуємо, доїдаємо, доживаємо, але допомагаємо тим хто вбиває окупантів.
показати весь коментар
16.09.2025 12:53 Відповісти
Скільки потрібно для чого? Ось ці от 62% альтернативно обдарованих хоч віддаляють це?
показати весь коментар
16.09.2025 12:28 Відповісти
Дивне якесь запитання. Що означає «готові терпіти». Припустимо, що людина готова терпіти рік, а далі що?
показати весь коментар
16.09.2025 12:29 Відповісти
А далі-тебе випердолять з Німеччини, і будеш шукати новий прихисток...
показати весь коментар
16.09.2025 12:55 Відповісти
"62% українців готові витримати війну стільки, скільки буде потрібно."

А хто це рахував ? Я ніколи не чув від свїх рідних чи знайомих про якісь опитування під час цієї війни ... мабуть в ОПі серед своїх опитують і несуть ЛІДОРУ такі результати , щоб ЛІДОР продовжував цю нескінчену війну і свою та його владного ЗЕшмурдяка нескінчену владу?!

А насправді ці 62% підтримки війни там само де й Потужні Фламінгі, Пекло , Паляниці ....!
показати весь коментар
16.09.2025 12:30 Відповісти
І тут ЗЄ зрозумів, що з війною йому реально фортануло.
показати весь коментар
16.09.2025 12:30 Відповісти
насправді прихід до влади Оманської Гниди одна з причин війни

пуйло зрозуміло що кращого шансу не буде.
показати весь коментар
16.09.2025 12:35 Відповісти
Марк Твен казав, що є три

види брехні: брехня,

нахабна брехня і

статистика»
показати весь коментар
16.09.2025 12:30 Відповісти
Такі опитування слід проводити лише серед військових, але тих що на бойових посадах і серед потенційних мобілізованих, яких тут називають ухилянтами. Заброньованих, непридатних чоловіків, а також жінок та категорію 60+ не потрібно запитувати
показати весь коментар
16.09.2025 12:35 Відповісти
Потрібно було додати - де вони готові терпіти - в окопі чи суміщаючи посаду комбата і депутата в київській міськраді ? В Краматорську під обстрілами чи з чашечкою лате в кав'ярні Львова ?
показати весь коментар
16.09.2025 12:35 Відповісти
Совєцький анекдот. Зміна на заводі до 18.00. Дивиться парторг - роботяга в 17.50 вже верстат зупинив. Підходить:
- "Ти куди так рано?"
- "Ну мені ж треба ще поприбирати стружку, поскладати заготовки й таке інше"
- "Ні, це неправильно, я от починаю збиратися рівно о 18.00"
- "А шо тобі збиратися - рот закрив і пішов"
показати весь коментар
16.09.2025 12:42 Відповісти
Таки "так"! Зєлєнскій-прєзідєнт це джекпот для ***** і смерть для українців.
показати весь коментар
16.09.2025 13:00 Відповісти
Війна буде йти до повного розвалу рашки. А це може зайняти і 100 років, як середновічна столітня війна між Францією та Англією.
показати весь коментар
16.09.2025 12:37 Відповісти
Так в нас вже 300 років йде війна проти кацапів
показати весь коментар
16.09.2025 12:40 Відповісти
Ваша головна батьківщина в небезпеці. Ви потрібні там, нема чого в Німеччині з ізраїльським паспортом сидіти.
показати весь коментар
16.09.2025 13:11 Відповісти
Статистика цілком правдива - візьміть моб резерв, додайте цивільних з прифронтових територій. Їх разом виявиться відносно небагато. А всі решта точно готові терпіти, чом би й ні. А оскільки меншість в демократії підкорюється більшості, то все окей, запаси незламності тут ще на десятиліття.
показати весь коментар
16.09.2025 12:38 Відповісти
От навіщо таку херню нести
показати весь коментар
16.09.2025 12:41 Відповісти
я не готовий терпіти, АЛЕ НІХТО МЕНЕ НЕ ПИТАЄ І ІНШОГО ВИХОДУ НЕМА....на жаль. Путіну чхати хто там що хоче
показати весь коментар
16.09.2025 12:43 Відповісти
А чому путін напавши, а Зеленський закривши кордон мають вирішувати долю вільної людини, яка стояла на майдані за свободу і вистояла право не жити під репресіями держави і мати можливість виїхати в будь яку країну світу
показати весь коментар
16.09.2025 12:48 Відповісти
тому що як нападуть на США чи Польщу чи Францію - буде там само. Ніхто не скаже - нуууу розходимся ворог виграв а ми пішли плакатись. будь-яка держава перетворюється в монстра коли їй вигідно
показати весь коментар
16.09.2025 12:58 Відповісти
Польща і Франція злились за місяць у Другій Світовій. І це ще в ті часи, коли люди біду знали як говориться. Сьогодні вони взагалі навіть не думають про якийсь збройний спротив агресорам - тільки дипломатія та санкції
показати весь коментар
16.09.2025 13:21 Відповісти
От тому і така статистика .
Хочеш не хочеш , але будеш терпіти .! Бо іншого виходу немає .
показати весь коментар
16.09.2025 12:49 Відповісти
а він є? Який?

- путін ні разу не зменшував вимоги
- путін виставив умови зникнення українців із карти світу - там не лише території але і мова віра і все підряд - по факту - "станьте бурятами або помріть"
показати весь коментар
16.09.2025 12:56 Відповісти
Ну так я ж і кажу що - іншого виходу немає . Від українців нічого не залежить . Війну може припинити лише ***** .
Ця статистика справжня . Якби народ був неготовий терпіти війну - зараз були б мітинги під ВР і на Банковій , з вимогами миру за будь яку ціну .
Але нічого цього немає і близько , а скавчання ботви в соцмережах , у багатьох випадках ще й проплаченої , це не показник .
показати весь коментар
16.09.2025 13:04 Відповісти
а есть из чего выбирать??? )
показати весь коментар
16.09.2025 12:44 Відповісти
В поданому кабміном до ВР проекті бюджету на 2026рік не передбачено підвищення грощового забезпечення війсськовим.
показати весь коментар
16.09.2025 12:48 Відповісти
Кто такую куету запускает какой опрос ? Те кто в буфете кулуарах с Колей котлетой ?
показати весь коментар
16.09.2025 12:51 Відповісти
Скумбрія мабуть проснулася
показати весь коментар
16.09.2025 12:54 Відповісти
їбать новина! Це які українці готові терпіти? які на Троєщині пиво бухають біля канала? а в нас курви ви запитали, скільки ми будемо тут терпіти?!!!
показати весь коментар
16.09.2025 12:53 Відповісти
ТепьЄж на Манхеттені вже вривається ?
показати весь коментар
16.09.2025 13:00 Відповісти
ТерпЬЄж..
показати весь коментар
16.09.2025 13:01 Відповісти
В опросі брали участь ті 8 мільйонів, що сидять за кордоном?
показати весь коментар
16.09.2025 12:54 Відповісти
Це мабуть ті 20 командирів, мусорів, тцк, і інших пил які безбожно крадуть в тилу на війні на допомозі? Будуть терпіти і перти в 100 кілограмове пузо чергову порцію омарів.. єдині хто страждає від війни це простий народ і солдат в окопі , інші в шаленому плюсі.
показати весь коментар
16.09.2025 13:05 Відповісти
Терпіти будемо до остаточного знищення мордору! Слава Україні!!!
показати весь коментар
16.09.2025 13:05 Відповісти
Все эти опросы создаются и проводятся в Офисе Президента на Банковой. Веры им 0!
показати весь коментар
16.09.2025 13:06 Відповісти
В статистиці є наступні одиниці виміру: 1)брехня; 2)брехня, яку на вуха не натягнеш; 3)пи......здьож; а є ще статистика.
показати весь коментар
16.09.2025 13:09 Відповісти
За продолжение войны выступают в основном пенсионеры, те кто за границей живет, бронированные, ТЦКшники, мусора и бабы, которые смотрят Телемарафон!
показати весь коментар
16.09.2025 13:13 Відповісти
точно
показати весь коментар
16.09.2025 13:19 Відповісти
Читаю коменти і не второпаю - чи ви всі хочете капітулювати, чи що?
показати весь коментар
16.09.2025 13:19 Відповісти
Треба зробити референдум - всі хто хоче і гососують за, зобовязують себе піти на фронт.
показати весь коментар
16.09.2025 13:21 Відповісти
 
 