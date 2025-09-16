54% українців готові приєднатися до Сил оборони, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Понад 50% громадян готові у разі потреби приєднатися до Сил оборони і зі зброєю в руках захищати Україну.

Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, серед і чоловіків, і жінок у віці понад 18 років, які не проходять військову службу, 54% відповідали, що скоріше чи однозначно готові у разі потреби приєднатися до Сил оборони. З них 23% однозначно готові, а ще 31% скоріше готові.

"Скоріше не готові - 15%, однозначно не готові - 23% (тобто загалом не готові 38%, хоча з них тільки частина категорично відкидає таку готовність).

Для порівняння з іншими країнами – за даними Gallup (2023 рік), наприклад, у Польщі готові воювати за свою країну 45%, у США - 41%, у Німеччині - 23%, Великій Британії – 33%, у загалом країнах ЄС - 32% (хоча не всі країни були опитані) (на той же період в Україні за цим формулюванням було 62%)", - зазначили соціологи.

Серед чоловіків до 60 років більшість (60-64%) готові в разі потреби приєднатися до Сил оборони. Водночас серед українських жінок також значна частина готові у разі потреби збройно захищати Україну в складі Сил оборони.

Опитування проводилося із 2 по 14 вересня 2025 року. Всього було опитано 1023 респонденти.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1023 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. Більшість запитань, які розглядаються в цьому пресреліз, ставилися всім респондентам. При цьому в запитанні про можливі мирні плани реалізовувався експеримент і ми дізнавалися думку респондентів про один з двох випадково відібраних мирних планів (для уникнення впливу ефекту порядку відповідей). Кожний мирний план оцінили близько 500 респондентів, що дає похибку (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не більше 5,8%.

