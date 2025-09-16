УКР
54% українців готові приєднатися до Сил оборони, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Скільки українців готові приєднатися до Сил оборони?

Понад 50% громадян готові у разі потреби приєднатися до Сил оборони і зі зброєю в руках захищати Україну.

Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, серед і чоловіків, і жінок у віці понад 18 років, які не проходять військову службу, 54% відповідали, що скоріше чи однозначно готові у разі потреби приєднатися до Сил оборони. З них 23% однозначно готові, а ще 31% скоріше готові.

"Скоріше не готові - 15%, однозначно не готові - 23% (тобто загалом не готові 38%, хоча з них тільки частина категорично відкидає таку готовність).

Скільки українців готові приєднатися до Сил оборони?

Для порівняння з іншими країнами – за даними Gallup (2023 рік), наприклад, у Польщі готові воювати за свою країну 45%, у США - 41%, у Німеччині - 23%, Великій Британії – 33%, у загалом країнах ЄС - 32% (хоча не всі країни були опитані) (на той же період в Україні за цим формулюванням було 62%)", - зазначили соціологи.

Серед чоловіків до 60 років більшість (60-64%) готові в разі потреби приєднатися до Сил оборони. Водночас серед українських жінок також значна частина готові у разі потреби збройно захищати Україну в складі Сил оборони.

Скільки українців готові приєднатися до Сил оборони?

Опитування проводилося із 2 по 14 вересня 2025 року. Всього було опитано 1023 респонденти.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1023 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. Більшість запитань, які розглядаються в цьому пресреліз, ставилися всім респондентам. При цьому в запитанні про можливі мирні плани реалізовувався експеримент і ми дізнавалися думку респондентів про один з двох випадково відібраних мирних планів (для уникнення впливу ефекту порядку відповідей). Кожний мирний план оцінили близько 500 респондентів, що дає похибку (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не більше 5,8%.

Читайте: 75% українців категорично відкидають російський "мирний план" із виведенням ЗСУ із Донбасу, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

А потреба ще на 4 рік війни не настала для цих рексів? Уті-путі!
Може досить вже людей смішити? Бо у вас вже з клоунадою і сцяниною людям в очі явний перебор.
показати весь коментар
16.09.2025 14:35 Відповісти
Сьогодні день проплачених опитувань від цієї гівноконтори? Грошики їм занесли?
показати весь коментар
16.09.2025 14:36 Відповісти
Формують думку і схоже не нашого суспільства (в таку діч в нас ніхто не повірить), а для Заходу. Незламно-переможна галіматня, яка має показати, що українці готові воювати хоч століття.
показати весь коментар
16.09.2025 14:39 Відповісти
Цікаво, коли вже недоумкам типу тебе дадуть якусь нову методичку. Бо ці однакові посилання на дату реєстрації від всіх вас вже піднадоїли.
показати весь коментар
16.09.2025 14:44 Відповісти
Ще одне недоробло слідкує за створенням акаунту.Ти коли регеструвався теж ботом був,чи у дегенератів завжди так, людина яка перший раз регеструється то є бот?
показати весь коментар
16.09.2025 14:47 Відповісти
Служити будуть всі!
Питання тільки одне - в чиїй армії?!
показати весь коментар
16.09.2025 14:40 Відповісти
Дурити самого себе, жити в ілюзіях, а тим більше робити це свідомо і вперто - це ознака психічного розладу.
показати весь коментар
16.09.2025 14:44 Відповісти
Сидіти на сраці рівно і сподіватися, що хтось, замість тебе, захистить тебе і твою сім'ю то і є психичний розлад. А коли ти у війську, в тебе немає часу "дурити себе самого і жити в ілюзіях". Спробуйте, рекомендую!
показати весь коментар
16.09.2025 14:52 Відповісти
Тому їдуть з країни. Щоб ніде не служити. Ви їх налякали до усрачки.
показати весь коментар
16.09.2025 15:05 Відповісти
В разі потреби? А коли буде потреба вони самі визначать? А поки будуть розказувати про "ухилянтів", сидячи на диванах?

Лицеміри це надто слабке визначення для таких людей.
показати весь коментар
16.09.2025 14:50 Відповісти
Серед мусорів опитування проводили?
показати весь коментар
16.09.2025 14:51 Відповісти
"На учет возьмусь, а воевать - шиш с маслом! " (С)
показати весь коментар
16.09.2025 14:52 Відповісти
бл.... ле вони? поповнення 90% це бусіфіковані!!!!
Кміс ви точно українців опитували???
показати весь коментар
16.09.2025 15:03 Відповісти
Всі готові а в окопах пусто.....
показати весь коментар
16.09.2025 15:04 Відповісти
Опитування з 18, а мобілізація з 25? То вони опитування в іншому всесвіті проводили?
показати весь коментар
16.09.2025 15:04 Відповісти
 
 