54% украинцев готовы присоединиться к Силам обороны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Более 50% граждан готовы, в случае необходимости, присоединиться к Силам обороны и с оружием в руках защищать Украину.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, среди и мужчин, и женщин в возрасте старше 18 лет, которые не проходят военную службу, 54% отвечали, что скорее или однозначно готовы, в случае необходимости, присоединиться к Силам обороны. Из них 23% - однозначно готовы, а еще 31% - скорее готовы.

"Скорее не готовы - 15%, однозначно не готовы - 23% (то есть, в целом, не готовы - 38%, хотя из них только часть категорически отвергает такую готовность).

Для сравнения с другими странами - по данным Gallup (2023 год), например, в Польше готовы воевать за свою страну 45%, в США - 41%, в Германии - 23%, Великобритании - 33%, в целом странах ЕС - 32% (хотя не все страны были опрошены) (на тот же период в Украине по этой формулировке было 62%)", - отметили социологи.

Среди мужчин до 60 лет большинство (60-64%) готовы, в случае необходимости. присоединиться к Силам обороны. В то же время, среди украинских женщин также значительная часть готовы, в случае необходимости, вооруженно защищать Украину в составе Сил обороны.

Опрос проводился со 2 по 14 сентября 2025 года. Всего было опрошено 1023 респондента.

Формально, при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 1023 респондента (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%. Большинство вопросов, которые рассматриваются в этом пресс-релизе, задавались всем респондентам. При этом в вопросе о возможных мирных планах реализовывался эксперимент, и мы узнавали мнение респондентов об одном из двух случайно отобранных мирных планов (во избежание влияния эффекта порядка ответов). Каждый мирный план оценили около 500 респондентов, что дает погрешность (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не более 5,8%.

