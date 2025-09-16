75% украинцев категорически отвергают российский "мирный план" с выводом ВСУ с Донбасса, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

75% украинцев категорически отвергают последнюю версию российского "мирного плана", которая предусматривает отвод украинских войск с Донбасса.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.

Лишь 17% респондентов готовы принять такой план. При этом 65% будут считать его реализацию поражением Украины, и только 7% - успехом, а 69% ожидают, что Россия снова попытается напасть.

В то же время 74% украинцев готовы поддержать мирный план, предложенный Украиной и Европой, который предусматривает замораживание линии фронта без юридического признания территорий, контролируемых РФ, и предоставление Украине гарантий безопасности. Лишь 30% опрошенных будут считать такой мир успехом Украины, а 18% - поражением, 44% разделили оценку между успехом и поражением.

При этом 56% ожидают, что Россия может попытаться повторное нападение.

По условному плану Европы и Украины, Украина получает гарантии безопасности от ЕС и США, стабильные поставки оружия и финансовую поддержку, а воздушное пространство страны закрывается от атак РФ. Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями, но официально это не признается, санкции против РФ сохраняются до установления устойчивого мира, а Украина движется к вступлению в ЕС.

Для сравнения, российский план предусматривает отмену санкций Запада, официальное признание русского языка, сокращение армии Украины, отказ от НАТО, контроль России над гарантиями безопасности, вывод украинских войск из части Донецкой области и официальное признание Крыма, Донецкой и Луганской областей частью РФ, а также сохранение контроля РФ над частями Херсонской и Запорожской областей.

