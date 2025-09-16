РУС
1 456 46

75% украинцев категорически отвергают российский "мирный план" с выводом ВСУ с Донбасса, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

75% украинцев категорически отвергают последнюю версию российского "мирного плана", которая предусматривает отвод украинских войск с Донбасса.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.

Лишь 17% респондентов готовы принять такой план. При этом 65% будут считать его реализацию поражением Украины, и только 7% - успехом, а 69% ожидают, что Россия снова попытается напасть.

опрос КМИС о мирном плане РФ

В то же время 74% украинцев готовы поддержать мирный план, предложенный Украиной и Европой, который предусматривает замораживание линии фронта без юридического признания территорий, контролируемых РФ, и предоставление Украине гарантий безопасности. Лишь 30% опрошенных будут считать такой мир успехом Украины, а 18% - поражением, 44% разделили оценку между успехом и поражением.

опрос КМИС о мирном плане РФ

При этом 56% ожидают, что Россия может попытаться повторное нападение.

опрос КМИС о мирном плане РФ

По условному плану Европы и Украины, Украина получает гарантии безопасности от ЕС и США, стабильные поставки оружия и финансовую поддержку, а воздушное пространство страны закрывается от атак РФ. Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями, но официально это не признается, санкции против РФ сохраняются до установления устойчивого мира, а Украина движется к вступлению в ЕС.

Для сравнения, российский план предусматривает отмену санкций Запада, официальное признание русского языка, сокращение армии Украины, отказ от НАТО, контроль России над гарантиями безопасности, вывод украинских войск из части Донецкой области и официальное признание Крыма, Донецкой и Луганской областей частью РФ, а также сохранение контроля РФ над частями Херсонской и Запорожской областей.

Топ комментарии
+7
Подобається кацапський "мирний план"?
показать весь комментарий
16.09.2025 14:19 Ответить
+6
Бачте, паскудники ухилянти, скільки людей хочуть перемоги, а ви впираєтеся перед окопом. Фу гидота.
показать весь комментарий
16.09.2025 14:21 Ответить
+6
Просто вражає відірваність від реальності замовників цього псевдо-опитування. Мільйони біженців, мільйони ухилянтів, мобілізація через примус і сотні тисяч СЗЧ, молодь тисячами виїжджає за кордон щойно отримавши свій шанс втекти , населення в постійному страху і депресії через щоденні дроново-ракетні обстріли, по факту більшість населення не те що воювати , а навіть жити в цій країні не хочуть.
показать весь комментарий
16.09.2025 14:37 Ответить
Подобається кацапський "мирний план"?
показать весь комментарий
16.09.2025 14:19 Ответить
хмм......
а трмп пропонува, крим віддати та визнати. бамбас підвісити. херсонщину запоріжжя обговорювати.
от, дебільна крємлєчмоль, відмовилась.
показать весь комментарий
16.09.2025 14:18 Ответить
Подобається кацапський "мирний план"?
показать весь комментарий
16.09.2025 14:20 Ответить
Хочеш сказати, що воїни ЗСУ в окопах всією душею підтримують здачу без бою Краматорська, Слов'янська, Дружківка, Лиману і т.д.?
показать весь комментарий
16.09.2025 14:30 Ответить
Бачте, паскудники ухилянти, скільки людей хочуть перемоги, а ви впираєтеся перед окопом. Фу гидота.
показать весь комментарий
16.09.2025 14:21 Ответить
Тут не про перемогу, а про здачу міст Донбаса без бою. Ти за?
показать весь комментарий
16.09.2025 14:32 Ответить
Якщо здача міст Донбасу - це поразка, то протилежним є перемога. Чого ж тут тоді не про перемогу?

P.S. Категорично проти.
показать весь комментарий
16.09.2025 14:44 Ответить
Просто офігіти - по цим опитуванням, в нас просто нація рексів, які рвуться у бій, виганяти окупантів, жодних поступок, жодних компромісів, усі як один вірять у перемогу і...
Де результат? Де черги до ТЦК добровольців? Чому з такими богатирями в нас ще фронти просідають? Чому кацапи просуваються кожен день? Чому в ППО людей не вистачає?
Супермени-патріоти - ви де?
Чи це просто галімий піздьож від пропагандонів, який не має з реальністю абсолютно нічого спільного?
показать весь комментарий
16.09.2025 14:22 Ответить
Подобається кацапський "мирний план"?
показать весь комментарий
16.09.2025 14:26 Ответить
О привіт Гарі. То чому не особисто не виборюєш нам перемогу, або хоча б мир на наших умовах? Можеш прямо відповісти, без образ?
показать весь комментарий
16.09.2025 14:43 Ответить
Що з людьми не так,не розумію. Просте ж питання. Подобаються кацапські хотєлкі? Так чи ні? У відповідь починається якась "вода", тупі питання та ідіотські поради. Тьфу.
показать весь комментарий
16.09.2025 15:26 Ответить
Ні, не подобається. Якщо він не подобається вам особисто - ви знаєте, що треба робити.
показать весь комментарий
16.09.2025 14:37 Ответить
Невже дати вам парабєллум?
показать весь комментарий
16.09.2025 14:43 Ответить
Для чого? Не треба за мене переживати. Якщо вам щось не подобається, зробіть краще!
показать весь комментарий
16.09.2025 14:54 Ответить
Порад не потребую.
показать весь комментарий
16.09.2025 15:27 Ответить
По цим опитуванням у нас просто більшість адекватів, що розуміють, що кацапський "мирний план" - це не мир, а просто чергова спроба кацапів нас обдурити, щоб одразу після того добити. Бо все, що кацапи обіцяють в обмін на те, що ми залишимо укріплені позиції - тимчасове перемир'я у Запорізькій і Херсонській областях і не більше того.
показать весь комментарий
16.09.2025 14:32 Ответить
А фукс пропонує капітулювати, знишити нашу армію, подарувати кацапам Запоріжжя і Херсон і чекати, що кацапи уперше в історії будуть виконувати домовленності?
показать весь комментарий
16.09.2025 14:33 Ответить
ЗЛО має бути покаране
показать весь комментарий
16.09.2025 14:25 Ответить
продам диван майже новий
показать весь комментарий
16.09.2025 14:35 Ответить
Всі наші проблеми (або ж їх переважна більшість) саме від інфантильного сприйняття дійсності. Мені особисто може багато чого в житті хотітися або не хотітися. Щоб отримати бажане, потрібно досить тяжко працювати, а інколи й того буває не досить. Поряд з питанням - чого б хотіли, треба обов'язково ставити наслідок хотіння або не хотіння. От тоді це буде по дорослому. Не подобаються якісь умови - готовий тяжко працювати, можливо навіть віддавши життя (своє, дітей, онуків) для здобуття кращих умов. Оце позиція. А хочу- не хочу - це дитячий садочок.
показать весь комментарий
16.09.2025 14:29 Ответить
Вся проблема в тому, що пуйлу глибока насрати, на думку українців..., навіть якщо б вони погодились віддати віддати донбасс, запоріжжя, херсон,... миру не буде... його влаштує лише ось так, або продовження війни...
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
показать весь комментарий
16.09.2025 14:29 Ответить
Ото лаптів набігло!
В'єтнамці?
показать весь комментарий
16.09.2025 14:30 Ответить
Просто вражає відірваність від реальності замовників цього псевдо-опитування. Мільйони біженців, мільйони ухилянтів, мобілізація через примус і сотні тисяч СЗЧ, молодь тисячами виїжджає за кордон щойно отримавши свій шанс втекти , населення в постійному страху і депресії через щоденні дроново-ракетні обстріли, по факту більшість населення не те що воювати , а навіть жити в цій країні не хочуть.
показать весь комментарий
16.09.2025 14:37 Ответить
Але більшість все ще адекватна і розуміє, що кацапський план - гірший за нинішні реалії, набагато гірший.
показать весь комментарий
16.09.2025 14:39 Ответить
І що вони збираються з цим зробити?
Написати з дивану ще пару переможних коментарів про поганих ухилянтів?
показать весь комментарий
16.09.2025 15:36 Ответить
Допомогати силам оборони як хто може. Хтось - особисто на фронті, хто у ППО, хто - у виробництві чи проектуванні зброї, хто хоча б донатами.
показать весь комментарий
16.09.2025 15:38 Ответить
Отак виглядає провладне іпсо з маніпулятивними опитуваннями сферичних коней та розових поней. Можно до вікіпедії вносити як приклад.
показать весь комментарий
16.09.2025 15:02 Ответить
Я навіть більше скажу: люба поступка росії зараз - це Світова Війна завтра. І тут мав би бути Куча - "це жбуло вже". Але люди не вчать історію
показать весь комментарий
16.09.2025 15:14 Ответить
кацапи з вашою гнилою душою нас Украинцев непоняти - треба будет пойдем все и Украину не сдадим . методички меняйте ато фубли не получите
показать весь комментарий
16.09.2025 15:19 Ответить
 
 