75% украинцев категорически отвергают российский "мирный план" с выводом ВСУ с Донбасса, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
75% украинцев категорически отвергают последнюю версию российского "мирного плана", которая предусматривает отвод украинских войск с Донбасса.
Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.
Лишь 17% респондентов готовы принять такой план. При этом 65% будут считать его реализацию поражением Украины, и только 7% - успехом, а 69% ожидают, что Россия снова попытается напасть.
В то же время 74% украинцев готовы поддержать мирный план, предложенный Украиной и Европой, который предусматривает замораживание линии фронта без юридического признания территорий, контролируемых РФ, и предоставление Украине гарантий безопасности. Лишь 30% опрошенных будут считать такой мир успехом Украины, а 18% - поражением, 44% разделили оценку между успехом и поражением.
При этом 56% ожидают, что Россия может попытаться повторное нападение.
По условному плану Европы и Украины, Украина получает гарантии безопасности от ЕС и США, стабильные поставки оружия и финансовую поддержку, а воздушное пространство страны закрывается от атак РФ. Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями, но официально это не признается, санкции против РФ сохраняются до установления устойчивого мира, а Украина движется к вступлению в ЕС.
Для сравнения, российский план предусматривает отмену санкций Запада, официальное признание русского языка, сокращение армии Украины, отказ от НАТО, контроль России над гарантиями безопасности, вывод украинских войск из части Донецкой области и официальное признание Крыма, Донецкой и Луганской областей частью РФ, а также сохранение контроля РФ над частями Херсонской и Запорожской областей.
а трмп пропонува, крим віддати та визнати. бамбас підвісити. херсонщину запоріжжя обговорювати.
от, дебільна крємлєчмоль, відмовилась.
P.S. Категорично проти.
Де результат? Де черги до ТЦК добровольців? Чому з такими богатирями в нас ще фронти просідають? Чому кацапи просуваються кожен день? Чому в ППО людей не вистачає?
Супермени-патріоти - ви де?
Чи це просто галімий піздьож від пропагандонів, який не має з реальністю абсолютно нічого спільного?
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
В'єтнамці?
Написати з дивану ще пару переможних коментарів про поганих ухилянтів?