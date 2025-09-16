УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9901 відвідувач онлайн
Новини Мирний план Опитування про війну в Україні
1 350 44

75% українців категорично відкидають російський "мирний план" із виведенням ЗСУ із Донбасу, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

75% українців категорично відкидають останню версію російського "мирного плану", яка передбачає відведення українських військ із Донбасу.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.

Лише 17% респондентів готові прийняти такий план. При цьому 65% вважатимуть його реалізацію поразкою України, і лише 7% - успіхом, а 69% очікують, що Росія знову спробує напасти.

опитування КМІС про мирний план РФ

Водночас 74% українців готові підтримати мирний план, запропонований Україною та Європою, який передбачає заморожування лінії фронту без юридичного визнання територій, контрольованих РФ, і надання Україні гарантій безпеки. Лише 30% опитаних вважатимуть такий мир успіхом України, а 18% - поразкою, 44% розділили оцінку між успіхом і поразкою. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 76% українців вірять у перемогу за належної підтримки Заходу, - опитування КМІС

опитування КМІС про мирний план РФ

При цьому 56% очікують, що Росія може спробувати повторний напад.

опитування КМІС про мирний план РФ

За умовним планом Європи та України, Україна отримує гарантії безпеки від ЄС і США, стабільне постачання зброї та фінансову підтримку, а повітряний простір країни закривається від атак РФ. Росія зберігає контроль над окупованими територіями, але офіційно це не визнається, санкції проти РФ зберігаються до встановлення сталого миру, а Україна рухається до вступу до ЄС.

Для порівняння, російський план передбачає скасування санкцій Заходу, офіційне визнання російської мови, скорочення армії України, відмову від НАТО, контроль Росії над гарантіями безпеки, виведення українських військ із частини Донецької області та офіційне визнання Криму, Донецької та Луганської областей частиною РФ, а також збереження контролю РФ над частинами Херсонської і Запорізької областей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 62% українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно, - опитування КМІС

Автор: 

опитування (2040) Донбас (22365) КМІС (353)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Подобається кацапський "мирний план"?
показати весь коментар
16.09.2025 14:19 Відповісти
+6
Бачте, паскудники ухилянти, скільки людей хочуть перемоги, а ви впираєтеся перед окопом. Фу гидота.
показати весь коментар
16.09.2025 14:21 Відповісти
+5
Подобається кацапський "мирний план"?
показати весь коментар
16.09.2025 14:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подобається кацапський "мирний план"?
показати весь коментар
16.09.2025 14:19 Відповісти
хмм......
а трмп пропонува, крим віддати та визнати. бамбас підвісити. херсонщину запоріжжя обговорювати.
от, дебільна крємлєчмоль, відмовилась.
показати весь коментар
16.09.2025 14:18 Відповісти
Подобається кацапський "мирний план"?
показати весь коментар
16.09.2025 14:20 Відповісти
Хочеш сказати, що воїни ЗСУ в окопах всією душею підтримують здачу без бою Краматорська, Слов'янська, Дружківка, Лиману і т.д.?
показати весь коментар
16.09.2025 14:30 Відповісти
Бачте, паскудники ухилянти, скільки людей хочуть перемоги, а ви впираєтеся перед окопом. Фу гидота.
показати весь коментар
16.09.2025 14:21 Відповісти
Тут не про перемогу, а про здачу міст Донбаса без бою. Ти за?
показати весь коментар
16.09.2025 14:32 Відповісти
Якщо здача міст Донбасу - це поразка, то протилежним є перемога. Чого ж тут тоді не про перемогу?

P.S. Категорично проти.
показати весь коментар
16.09.2025 14:44 Відповісти
Просто офігіти - по цим опитуванням, в нас просто нація рексів, які рвуться у бій, виганяти окупантів, жодних поступок, жодних компромісів, усі як один вірять у перемогу і...
Де результат? Де черги до ТЦК добровольців? Чому з такими богатирями в нас ще фронти просідають? Чому кацапи просуваються кожен день? Чому в ППО людей не вистачає?
Супермени-патріоти - ви де?
Чи це просто галімий піздьож від пропагандонів, який не має з реальністю абсолютно нічого спільного?
показати весь коментар
16.09.2025 14:22 Відповісти
Подобається кацапський "мирний план"?
показати весь коментар
16.09.2025 14:26 Відповісти
О привіт Гарі. То чому не особисто не виборюєш нам перемогу, або хоча б мир на наших умовах? Можеш прямо відповісти, без образ?
показати весь коментар
16.09.2025 14:43 Відповісти
Що з людьми не так,не розумію. Просте ж питання. Подобаються кацапські хотєлкі? Так чи ні? У відповідь починається якась "вода", тупі питання та ідіотські поради. Тьфу.
показати весь коментар
16.09.2025 15:26 Відповісти
Ні, не подобається. Якщо він не подобається вам особисто - ви знаєте, що треба робити.
показати весь коментар
16.09.2025 14:37 Відповісти
Невже дати вам парабєллум?
показати весь коментар
16.09.2025 14:43 Відповісти
Для чого? Не треба за мене переживати. Якщо вам щось не подобається, зробіть краще!
показати весь коментар
16.09.2025 14:54 Відповісти
Порад не потребую.
показати весь коментар
16.09.2025 15:27 Відповісти
По цим опитуванням у нас просто більшість адекватів, що розуміють, що кацапський "мирний план" - це не мир, а просто чергова спроба кацапів нас обдурити, щоб одразу після того добити. Бо все, що кацапи обіцяють в обмін на те, що ми залишимо укріплені позиції - тимчасове перемир'я у Запорізькій і Херсонській областях і не більше того.
показати весь коментар
16.09.2025 14:32 Відповісти
А фукс пропонує капітулювати, знишити нашу армію, подарувати кацапам Запоріжжя і Херсон і чекати, що кацапи уперше в історії будуть виконувати домовленності?
показати весь коментар
16.09.2025 14:33 Відповісти
ЗЛО має бути покаране
показати весь коментар
16.09.2025 14:25 Відповісти
продам диван майже новий
показати весь коментар
16.09.2025 14:35 Відповісти
Всі наші проблеми (або ж їх переважна більшість) саме від інфантильного сприйняття дійсності. Мені особисто може багато чого в житті хотітися або не хотітися. Щоб отримати бажане, потрібно досить тяжко працювати, а інколи й того буває не досить. Поряд з питанням - чого б хотіли, треба обов'язково ставити наслідок хотіння або не хотіння. От тоді це буде по дорослому. Не подобаються якісь умови - готовий тяжко працювати, можливо навіть віддавши життя (своє, дітей, онуків) для здобуття кращих умов. Оце позиція. А хочу- не хочу - це дитячий садочок.
показати весь коментар
16.09.2025 14:29 Відповісти
Вся проблема в тому, що пуйлу глибока насрати, на думку українців..., навіть якщо б вони погодились віддати віддати донбасс, запоріжжя, херсон,... миру не буде... його влаштує лише ось так, або продовження війни...
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
показати весь коментар
16.09.2025 14:29 Відповісти
Ото лаптів набігло!
В'єтнамці?
показати весь коментар
16.09.2025 14:30 Відповісти
Просто вражає відірваність від реальності замовників цього псевдо-опитування. Мільйони біженців, мільйони ухилянтів, мобілізація через примус і сотні тисяч СЗЧ, молодь тисячами виїжджає за кордон щойно отримавши свій шанс втекти , населення в постійному страху і депресії через щоденні дроново-ракетні обстріли, по факту більшість населення не те що воювати , а навіть жити в цій країні не хочуть.
показати весь коментар
16.09.2025 14:37 Відповісти
Але більшість все ще адекватна і розуміє, що кацапський план - гірший за нинішні реалії, набагато гірший.
показати весь коментар
16.09.2025 14:39 Відповісти
Отак виглядає провладне іпсо з маніпулятивними опитуваннями сферичних коней та розових поней. Можно до вікіпедії вносити як приклад.
показати весь коментар
16.09.2025 15:02 Відповісти
Я навіть більше скажу: люба поступка росії зараз - це Світова Війна завтра. І тут мав би бути Куча - "це жбуло вже". Але люди не вчать історію
показати весь коментар
16.09.2025 15:14 Відповісти
кацапи з вашою гнилою душою нас Украинцев непоняти - треба будет пойдем все и Украину не сдадим . методички меняйте ато фубли не получите
показати весь коментар
16.09.2025 15:19 Відповісти
 
 