75% українців категорично відкидають російський "мирний план" із виведенням ЗСУ із Донбасу, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

75% українців категорично відкидають останню версію російського "мирного плану", яка передбачає відведення українських військ із Донбасу.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.

Лише 17% респондентів готові прийняти такий план. При цьому 65% вважатимуть його реалізацію поразкою України, і лише 7% - успіхом, а 69% очікують, що Росія знову спробує напасти.

Водночас 74% українців готові підтримати мирний план, запропонований Україною та Європою, який передбачає заморожування лінії фронту без юридичного визнання територій, контрольованих РФ, і надання Україні гарантій безпеки. Лише 30% опитаних вважатимуть такий мир успіхом України, а 18% - поразкою, 44% розділили оцінку між успіхом і поразкою.

При цьому 56% очікують, що Росія може спробувати повторний напад.

За умовним планом Європи та України, Україна отримує гарантії безпеки від ЄС і США, стабільне постачання зброї та фінансову підтримку, а повітряний простір країни закривається від атак РФ. Росія зберігає контроль над окупованими територіями, але офіційно це не визнається, санкції проти РФ зберігаються до встановлення сталого миру, а Україна рухається до вступу до ЄС.

Для порівняння, російський план передбачає скасування санкцій Заходу, офіційне визнання російської мови, скорочення армії України, відмову від НАТО, контроль Росії над гарантіями безпеки, виведення українських військ із частини Донецької області та офіційне визнання Криму, Донецької та Луганської областей частиною РФ, а також збереження контролю РФ над частинами Херсонської і Запорізької областей.

