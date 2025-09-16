РУС
Новости Доверие к госорганам
379 7

70% украинцев считают конкуренцию между госорганами негативной для развития страны, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Более 70% украинцев считают, что конкуренция или противостояние между государственными структурами вредят развитию страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос Active Group.

Так, 43,6% считают влияние конкуренции между органами скорее негативным, 27,1% - очень негативным.

Лишь 18,7% считают такое явление позитивом.

"Наибольшим доверием среди государственных структур пользуются Вооруженные силы Украины - 52,3% опрошенных отметили именно их. На втором месте - Служба безопасности Украины (36,5%), а третье занимает Главное управление разведки Минобороны (34,2%)", - говорится в исследовании.

Уровень доверия к антикоррупционным органам также является заметным: 20,4% респондентов доверяют НАБУ, 13,0% - Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В то же время 24,1% украинцев не доверяют ни одной структуре.

Треть украинцев (33,1%) считает, что конкуренция или противостояние между ними является очевидным, еще 19,5% согласны с этим частично. В то же время 30% респондентов убеждены, что такой конкуренции или нет, или она малозаметна.

Исследование проводилось с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины в возрасте 18 и более лет. Выборка: 800 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 3,5%. Период сбора данных: 13 сентября 2025 года.

НАБУ (4591) опрос (2918) СБУ (20416) силовики (2801)
Сортировать:
єрмачина продовжує навалювати......
мабуть, буржуї прямо вказали на вихід?
оце трипіхання?, ну, до чого, це?
всьо!
міндіч вас створив, міндіч вас і поховав!
вже поховав!
коломойський живуче падло......
16.09.2025 15:23 Ответить
Якесь дивне питання.Конкуренція між правоохоронними органами -це дуже добре.Дійсно,виглядає на те що оп готує ліквідацію або підпорядкування антикоруп та правоохор органів під одну людину.Тобто під єрмака
16.09.2025 15:25 Ответить
І хто ж це терор СБУ проти НАБУ придумав назвати "конкуренцією"?
16.09.2025 15:30 Ответить
Тільки завдяки конкуренції ми бачимо справжнє обличчя влади. Цим опитування олігархічна влада прогріває заборону НАБУ, що перешкоджає олігархам грабувати народ, намагаючись боротися з корупцією.
16.09.2025 15:32 Ответить
Знову якесь проплачене опитування для мудрого наріду: «конкуренція» замість «переслідування за розслідування злочинів друганів Зєлі». А от у кацапів це називається «боротьба між башнями кремля».
16.09.2025 15:45 Ответить
це не конкуренція,а війна "на смерть" за корито
16.09.2025 15:54 Ответить
Як зручно намагання влади зеленського знищити антикорупційну систему сховали за терміном "конкуренція між силовиими органами". Це НАБУ та СБУ конкурують за що?
16.09.2025 16:56 Ответить
 
 