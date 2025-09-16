70% украинцев считают конкуренцию между госорганами негативной для развития страны, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Более 70% украинцев считают, что конкуренция или противостояние между государственными структурами вредят развитию страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос Active Group.

Так, 43,6% считают влияние конкуренции между органами скорее негативным, 27,1% - очень негативным.

Лишь 18,7% считают такое явление позитивом.

"Наибольшим доверием среди государственных структур пользуются Вооруженные силы Украины - 52,3% опрошенных отметили именно их. На втором месте - Служба безопасности Украины (36,5%), а третье занимает Главное управление разведки Минобороны (34,2%)", - говорится в исследовании.

Уровень доверия к антикоррупционным органам также является заметным: 20,4% респондентов доверяют НАБУ, 13,0% - Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В то же время 24,1% украинцев не доверяют ни одной структуре.

Треть украинцев (33,1%) считает, что конкуренция или противостояние между ними является очевидным, еще 19,5% согласны с этим частично. В то же время 30% респондентов убеждены, что такой конкуренции или нет, или она малозаметна.

Исследование проводилось с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины в возрасте 18 и более лет. Выборка: 800 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 3,5%. Период сбора данных: 13 сентября 2025 года.

