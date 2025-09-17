РУС
Корректировали удары по Киеву через "видеоловушки": задержаны агенты ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала агентурную пару ФСБ, которая пыталась корректировать воздушные удары по Киеву с помощью скрытых видеокамер.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

СБУ задержала агентов ФСБ

Злоумышленники устанавливали 4G-устройства с удаленным доступом в многоэтажках и вблизи критических объектов. По данным следствия, большинство камер они монтировали в квартирах на верхних этажах домов в Киевской и Черниговской областях, арендуя жилье за деньги российских спецслужб. Кроме этого, "видеоловушки" появлялись возле узловых станций "Укрзализныци" и магистральных путей.

Агентами оказались 22-летний житель Полтавщины и его 19-летняя жена, которые согласились работать на ФСБ через телеграм-каналы. Они передвигались по северным регионам Украины в поисках помещений вблизи военных объектов и инфраструктуры.

сбу
сбу
сбу
сбу

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила преступников и задержала их "на горячем" во время установки камеры в квартире неподалеку оборонного объекта. Обоим сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ). Суд взял их под стражу без права внесения залога. Подозреваемым грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Киев (26126) СБУ (20421) корректировщик (118)
Топ комментарии
+14
Навіщо морди покидьків блюрити? Під час будь-яких воєн подібне гівно відкрито бовталося на шибеницях із пояснювальними табличками і без жодного блюру окрім синців. Таке враження, що антиукраїнська влада оберігає своїх однодумців від людського осуду.
17.09.2025 10:26 Ответить
+9
Тепер буде нагода схуднути
17.09.2025 10:26 Ответить
+8
17.09.2025 10:27 Ответить
Якась ця 19-річна полтавчанка надто жирна...
17.09.2025 10:23 Ответить
Тепер буде нагода схуднути
17.09.2025 10:26 Ответить
17.09.2025 10:27 Ответить
Багато сала мабуть їсть або хвора.
17.09.2025 10:28 Ответить
На пиві з чіпсами та фастфудами бистро такими стають.
17.09.2025 10:38 Ответить
Навіщо морди покидьків блюрити? Під час будь-яких воєн подібне гівно відкрито бовталося на шибеницях із пояснювальними табличками і без жодного блюру окрім синців. Таке враження, що антиукраїнська влада оберігає своїх однодумців від людського осуду.
17.09.2025 10:26 Ответить
Розумію ваші почуття. Але до вироку суду ці прямоходячі - підозрювані. Покажеш пики - адвокат скористується і як мінімум затягне справу. На жаль, простих рішень не існує.
17.09.2025 10:43 Ответить
На фото видно, що легінь цілком здоровий, всі кінцівки на місці. Але ж навіть таких цілком придатних до служби у ЗСУ завдяки Зєлєнскому не мобілізують, навіть навпаки - випускають за межі країни. Звісно, що здоровп тіло і організм, що у розквіті сил потребують не лише гарної їжі і розвчг, але й пригод на жопу, тобто адреналіну. Адреналін можна отримати на фронті, як і гроші, а альтернативою є власне от така колаборація з ворогом.
17.09.2025 10:30 Ответить
Це б чмо навоювало..
17.09.2025 10:45 Ответить
Не мобілізують, бо у війні дронів потрібні якісні дрони, а не піхота.
17.09.2025 11:38 Ответить
Кацапи мабудь цього не знають. Тому займають нашу територію піхотою. Хоча у них і дрони теж є.
17.09.2025 11:44 Ответить
У кацапів багато м'яса, вони його і використовують замість дронів. У нас же закінчилися охочі безкоштовно померти для економії для влади грошей на дрони.
17.09.2025 12:21 Ответить
А все тому, що оренда житла йде в тіньовий спосіб. Жодного регулювання в цій сфері. Ні податків, ні реєстрації. Ринок на мільярди тіньових грошей і рай для фсбшних агентів та криміналу.
В містах бардак з цим повніший.
Я не вірю, що цейтіньовийбізнес на сотні міл'ярдів доларів, так саме доларів, немає можливості поставити на облік.
Прийміть.накінець закон про поголівнедекларування доходів і видатків!!!
17.09.2025 10:47 Ответить
Ага. І номер кожному на руці набити або чип в холку вшивати. Іди ти нах зі своїми концлагерними радянськими обичаями
17.09.2025 11:03 Ответить
Гєтьманцев, це ти? 😁 а тепер питання: Я придбав квартиру, сплатив всі податки і внески державі, зробив ремонт за свої кошти. Так якого дідька я повинен ще й платити податки за те що надав дах над головою безхатькам, хай і за гроші?
17.09.2025 11:09 Ответить
Не розумію, як в країні де йде війна можливе безробіття? Має навпаки бути закон про туніядство, щоб люди заробляли собі на життя ПРАЦЕЮ, а не підривною діяльністю!!
17.09.2025 10:50 Ответить
Ти явно подоляцька ботка, або депутатка від зеленох шобли! 😁
17.09.2025 11:11 Ответить
Підривна діяльність - це не туніядство, совок ви наш.
17.09.2025 11:39 Ответить
ці покидьки майбутні виборці зельонського, як би їх не зловили.
17.09.2025 10:52 Ответить
Агентами виявилися 22-річний житель Полтавщини та його 19-річна дружина...
Замітили, що більшість диверсантів і кілерів яких ловлять це хлопчики до 25-ти рочків? Ох вже ці хлопчики в трусиках яких держава так береже для майбутніх виборів і для нашого майбутнього
17.09.2025 10:59 Ответить
Та закрийте нарешті ті телеграм канали ,на жальне доходить, їм понад усе рейтинг "найвеличнішого"
17.09.2025 11:33 Ответить
Знову «майбутнє України»…
17.09.2025 12:30 Ответить
 
 