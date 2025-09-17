Корректировали удары по Киеву через "видеоловушки": задержаны агенты ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины задержала агентурную пару ФСБ, которая пыталась корректировать воздушные удары по Киеву с помощью скрытых видеокамер.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Злоумышленники устанавливали 4G-устройства с удаленным доступом в многоэтажках и вблизи критических объектов. По данным следствия, большинство камер они монтировали в квартирах на верхних этажах домов в Киевской и Черниговской областях, арендуя жилье за деньги российских спецслужб. Кроме этого, "видеоловушки" появлялись возле узловых станций "Укрзализныци" и магистральных путей.
Агентами оказались 22-летний житель Полтавщины и его 19-летняя жена, которые согласились работать на ФСБ через телеграм-каналы. Они передвигались по северным регионам Украины в поисках помещений вблизи военных объектов и инфраструктуры.
Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила преступников и задержала их "на горячем" во время установки камеры в квартире неподалеку оборонного объекта. Обоим сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ). Суд взял их под стражу без права внесения залога. Подозреваемым грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
В містах бардак з цим повніший.
Я не вірю, що цейтіньовийбізнес на сотні міл'ярдів доларів, так саме доларів, немає можливості поставити на облік.
Прийміть.накінець закон про поголівнедекларування доходів і видатків!!!
Замітили, що більшість диверсантів і кілерів яких ловлять це хлопчики до 25-ти рочків? Ох вже ці хлопчики в трусиках яких держава так береже для майбутніх виборів і для нашого майбутнього