Корректировали удары по Киеву через "видеоловушки": задержаны агенты ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала агентурную пару ФСБ, которая пыталась корректировать воздушные удары по Киеву с помощью скрытых видеокамер.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Злоумышленники устанавливали 4G-устройства с удаленным доступом в многоэтажках и вблизи критических объектов. По данным следствия, большинство камер они монтировали в квартирах на верхних этажах домов в Киевской и Черниговской областях, арендуя жилье за деньги российских спецслужб. Кроме этого, "видеоловушки" появлялись возле узловых станций "Укрзализныци" и магистральных путей.

Агентами оказались 22-летний житель Полтавщины и его 19-летняя жена, которые согласились работать на ФСБ через телеграм-каналы. Они передвигались по северным регионам Украины в поисках помещений вблизи военных объектов и инфраструктуры.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила преступников и задержала их "на горячем" во время установки камеры в квартире неподалеку оборонного объекта. Обоим сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ). Суд взял их под стражу без права внесения залога. Подозреваемым грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

