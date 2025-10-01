Ежемесячно к ВСУ присоединяются около 30 тысяч украинцев, - "слуга народа" Вениславский
Ежемесячно на службу в Вооруженные Силы Украины прибывает около 30 тысяч граждан - как по мобилизации, так и через систему рекрутинга.
Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Media Center Ukraine.
Нардеп отметил, что сейчас в Верховной Раде нет новых законодательных инициатив или запросов от Генштаба, Министерства обороны или главнокомандующего ВСУ по совершенствованию мобилизационных процессов. "Все те вопросы, которые обсуждались, о которых дискутировали, мы законодательную основу обеспечили", - добавил он.
Относительно темпов мобилизации Вениславский отметил, что они остаются стабильными: "До 30 тысяч ежемесячно граждан Украины прибывают на военную службу совокупно и по мобилизации, и по рекрутингу". По его словам, резких колебаний в количестве мобилизованных пока нет, и процесс идет планомерно, в соответствии с законодательством о военном положении и всеобщей мобилизации.
наша бригада вже рік часу не отримує повноцінного поповнення
Це результат створення нових бригад, військ та іншого нового де треба людей.
Ні в чому собі не відмовляй. Давай до купи і "мальчіка в трусіках", і "кровь русскіх младєнцев".
Пиши, що у нас тут заградотряди і ми усіх відмовників розстрілюєм і закапуємо у териконах.