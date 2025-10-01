РУС
2 280 28

Ежемесячно к ВСУ присоединяются около 30 тысяч украинцев, - "слуга народа" Вениславский

мобилизация

Ежемесячно на службу в Вооруженные Силы Украины прибывает около 30 тысяч граждан - как по мобилизации, так и через систему рекрутинга.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Media Center Ukraine.

Нардеп отметил, что сейчас в Верховной Раде нет новых законодательных инициатив или запросов от Генштаба, Министерства обороны или главнокомандующего ВСУ по совершенствованию мобилизационных процессов. "Все те вопросы, которые обсуждались, о которых дискутировали, мы законодательную основу обеспечили", - добавил он.

Относительно темпов мобилизации Вениславский отметил, что они остаются стабильными: "До 30 тысяч ежемесячно граждан Украины прибывают на военную службу совокупно и по мобилизации, и по рекрутингу". По его словам, резких колебаний в количестве мобилизованных пока нет, и процесс идет планомерно, в соответствии с законодательством о военном положении и всеобщей мобилизации.

Автор: 

мобилизация (2911) Вениславский Федор (281)
Топ комментарии
+19
Тим часом пристроєний до МЗС синок веніславського частенько приєднується до вечірок в кабаках.
01.10.2025 13:58 Ответить
+15
Не приєднуються,а приєднують.
01.10.2025 13:56 Ответить
+10
А скільки " відьєднуються" через сзч? Тис 15 мінімум?
01.10.2025 13:55 Ответить
01.10.2025 13:55 Ответить
Там сказано "до 30 000". А це і 29 ,і 2 -все до.
01.10.2025 14:02 Ответить
30 тис. це критично мало, наша бригада вже рік часу не отримує повноцінного поповнення! Ці 30 тис. розчиняються в ЗСУ і до бойових бригад не доходить абсолютно нічого! Потрібно в рази збільшити мобілізацію, інакше буде катастрофа!
01.10.2025 14:48 Ответить
Железняк у себе на ютубі каже що в оп бояться порушувати цю тему, бо бояться за рейтинги перед виборами (він багато чого цікавого казав на цю тему, перегляньте останні кілька відео).

наша бригада вже рік часу не отримує повноцінного поповнення

Це результат створення нових бригад, військ та іншого нового де треба людей.
01.10.2025 14:58 Ответить
в тебе, пєтушок, методички закінчилися?
Ні в чому собі не відмовляй. Давай до купи і "мальчіка в трусіках", і "кровь русскіх младєнцев".
Пиши, що у нас тут заградотряди і ми усіх відмовників розстрілюєм і закапуємо у териконах.
01.10.2025 14:04 Ответить
Навіщо таке писати, навіть влада признала, що СЗЧ та дезертирство це велика проблема і її замовчувати це вже злочин.
01.10.2025 14:14 Ответить
і куди 30 000 чоловік щомісяця подіваються, якщо на фронті не вистачає воїнів?
01.10.2025 13:56 Ответить
Більша частина 30000 звільняється через стан здоровья,чи попадають до тилових частин по тій самій причині,бо тцк похер кого хапати на вулиці,їм аби галачку поставити. Другий варіант інформація яку розповсюджує цей " **** уроду" не відповідає дійсності,і є дезінформацією .
01.10.2025 14:00 Ответить
01.10.2025 13:56 Ответить
Этих "гигантов мысли" уже слушать тошно, не то что комментировать!
01.10.2025 13:58 Ответить
01.10.2025 13:58 Ответить
01.10.2025 13:59 Ответить
Орденоносець, пилять, усмішок.
01.10.2025 14:11 Ответить
01.10.2025 14:01 Ответить
Это он сам так себя оценивает. А реально 100%-ный зелёный 3,14здёж.
01.10.2025 14:03 Ответить
так..велика подяка селам та маленьким містечкам і тим хто їх родив на світ божий..також працівникам ТЦК..
01.10.2025 14:04 Ответить
Вініславський штатний чипозаштатний прес-секретар? Щось до біса розвелось базік і брехунів.
01.10.2025 14:06 Ответить
Кацапів в українських мережах, як лайна в російських макітрах.
01.10.2025 14:10 Ответить
Зніми рожеві окуляри.
01.10.2025 14:18 Ответить
Це той шо казав у 20 році - коли намисно зеленский зробив заборгованість по грошовим виплатам ЗСУ у 5 міліардів і віськові почали звільнятись - Порошенко, не піартесь, коли той волав у раді про це. Тварюки зеленошкірі.
01.10.2025 14:14 Ответить
Значить мобілізаційного ресурсу при нинішніх темпах вистачить ще років на 8. З контрнаступами на трохи менше.
01.10.2025 14:20 Ответить
Петрик ,опохмелися, якщо таким макаром висмикувати людей з будь якої єкономіки , то єкономіка України накриється мідним тазом набагато раніше ( навіть гроші партнерів не допоможуть)
01.10.2025 14:26 Ответить
Дякую за професійну пораду. Стосовно економіки - економіка України зараз - це і є гроші партнерів. Перестануть їх давати - побачите що буде. А дають їх здогадайтеся чому. Так що з економічними стимулами все продумано.
01.10.2025 14:49 Ответить
А чого синок пеніславського не на фронті? В скільки реального сзч слабо озвучити? Чи ви і самі не знаете?
01.10.2025 14:24 Ответить
скільки приєдналося до країн ЄС. виїхавши з України ,згідно "зелено- рашистської " диверсії проти України????
01.10.2025 14:26 Ответить
Це відверта брехня, якби у нас приходило стільки людей кожного місяця, то у нас би не були порожні окопи. Немає там 30к і близько.
01.10.2025 14:37 Ответить
До сліз..ю
01.10.2025 14:50 Ответить
Чи він сам вірить в те, що триндить???
01.10.2025 14:59 Ответить
 
 