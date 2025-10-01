Щомісяця до ЗСУ приєднуються близько 30 тисяч українців, - "слуга народу" Веніславський

Щомісяця на службу у Збройні Сили України прибуває близько 30 тисяч громадян - як за мобілізацією, так і через систему рекрутингу.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Media Center Ukraine.

Нардеп зазначив, що наразі у Верховній Раді немає нових законодавчих ініціатив чи запитів від Генштабу, Міністерства оборони чи головнокомандувача ЗСУ щодо удосконалення мобілізаційних процесів. "Усі ті питання, які обговорювалися, про які дискутували, ми законодавчі підґрунтя забезпечили", - додав він.

Щодо темпів мобілізації Веніславський наголосив, що вони залишаються стабільними: "До 30 тисяч щомісяця громадян України прибувають на військову службу сукупно і за мобілізацією, і за рекрутингом". За його словами, різких коливань у кількості мобілізованих наразі немає, і процес триває планомірно, відповідно до законодавства про воєнний стан і загальну мобілізацію.

