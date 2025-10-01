УКР
Новини Мобілізація в Україні
Щомісяця до ЗСУ приєднуються близько 30 тисяч українців, - "слуга народу" Веніславський

мобілізація

Щомісяця на службу у Збройні Сили України прибуває близько 30 тисяч громадян - як за мобілізацією, так і через систему рекрутингу.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Media Center Ukraine.

Нардеп зазначив, що наразі у Верховній Раді немає нових законодавчих ініціатив чи запитів від Генштабу, Міністерства оборони чи головнокомандувача ЗСУ щодо удосконалення мобілізаційних процесів. "Усі ті питання, які обговорювалися, про які дискутували, ми законодавчі підґрунтя забезпечили", - додав він.

Щодо темпів мобілізації Веніславський наголосив, що вони залишаються стабільними: "До 30 тисяч щомісяця громадян України прибувають на військову службу сукупно і за мобілізацією, і за рекрутингом". За його словами, різких коливань у кількості мобілізованих наразі немає, і процес триває планомірно, відповідно до законодавства про воєнний стан і загальну мобілізацію.

мобілізація (3235) Веніславський Федір (302)
+19
Тим часом пристроєний до МЗС синок веніславського частенько приєднується до вечірок в кабаках.
01.10.2025 13:58 Відповісти
+15
Не приєднуються,а приєднують.
01.10.2025 13:56 Відповісти
+10
А скільки " відьєднуються" через сзч? Тис 15 мінімум?
01.10.2025 13:55 Відповісти
Там сказано "до 30 000". А це і 29 ,і 2 -все до.
01.10.2025 14:02 Відповісти
30 тис. це критично мало, наша бригада вже рік часу не отримує повноцінного поповнення! Ці 30 тис. розчиняються в ЗСУ і до бойових бригад не доходить абсолютно нічого! Потрібно в рази збільшити мобілізацію, інакше буде катастрофа!
01.10.2025 14:48 Відповісти
Железняк у себе на ютубі каже що в оп бояться порушувати цю тему, бо бояться за рейтинги перед виборами (він багато чого цікавого казав на цю тему, перегляньте останні кілька відео).

наша бригада вже рік часу не отримує повноцінного поповнення

Це результат створення нових бригад, військ та іншого нового де треба людей.
01.10.2025 14:58 Відповісти
в тебе, пєтушок, методички закінчилися?
Ні в чому собі не відмовляй. Давай до купи і "мальчіка в трусіках", і "кровь русскіх младєнцев".
Пиши, що у нас тут заградотряди і ми усіх відмовників розстрілюєм і закапуємо у териконах.
01.10.2025 14:04 Відповісти
Навіщо таке писати, навіть влада признала, що СЗЧ та дезертирство це велика проблема і її замовчувати це вже злочин.
01.10.2025 14:14 Відповісти
і куди 30 000 чоловік щомісяця подіваються, якщо на фронті не вистачає воїнів?
01.10.2025 13:56 Відповісти
Більша частина 30000 звільняється через стан здоровья,чи попадають до тилових частин по тій самій причині,бо тцк похер кого хапати на вулиці,їм аби галачку поставити. Другий варіант інформація яку розповсюджує цей " **** уроду" не відповідає дійсності,і є дезінформацією .
01.10.2025 14:00 Відповісти
Этих "гигантов мысли" уже слушать тошно, не то что комментировать!
01.10.2025 13:58 Відповісти
01.10.2025 13:59 Відповісти
Орденоносець, пилять, усмішок.
01.10.2025 14:11 Відповісти
01.10.2025 14:01 Відповісти
Это он сам так себя оценивает. А реально 100%-ный зелёный 3,14здёж.
01.10.2025 14:03 Відповісти
так..велика подяка селам та маленьким містечкам і тим хто їх родив на світ божий..також працівникам ТЦК..
01.10.2025 14:04 Відповісти
Вініславський штатний чипозаштатний прес-секретар? Щось до біса розвелось базік і брехунів.
01.10.2025 14:06 Відповісти
Кацапів в українських мережах, як лайна в російських макітрах.
01.10.2025 14:10 Відповісти
Зніми рожеві окуляри.
01.10.2025 14:18 Відповісти
Це той шо казав у 20 році - коли намисно зеленский зробив заборгованість по грошовим виплатам ЗСУ у 5 міліардів і віськові почали звільнятись - Порошенко, не піартесь, коли той волав у раді про це. Тварюки зеленошкірі.
01.10.2025 14:14 Відповісти
Значить мобілізаційного ресурсу при нинішніх темпах вистачить ще років на 8. З контрнаступами на трохи менше.
01.10.2025 14:20 Відповісти
Петрик ,опохмелися, якщо таким макаром висмикувати людей з будь якої єкономіки , то єкономіка України накриється мідним тазом набагато раніше ( навіть гроші партнерів не допоможуть)
01.10.2025 14:26 Відповісти
Дякую за професійну пораду. Стосовно економіки - економіка України зараз - це і є гроші партнерів. Перестануть їх давати - побачите що буде. А дають їх здогадайтеся чому. Так що з економічними стимулами все продумано.
01.10.2025 14:49 Відповісти
А чого синок пеніславського не на фронті? В скільки реального сзч слабо озвучити? Чи ви і самі не знаете?
01.10.2025 14:24 Відповісти
скільки приєдналося до країн ЄС. виїхавши з України ,згідно "зелено- рашистської " диверсії проти України????
01.10.2025 14:26 Відповісти
Це відверта брехня, якби у нас приходило стільки людей кожного місяця, то у нас би не були порожні окопи. Немає там 30к і близько.
01.10.2025 14:37 Відповісти
До сліз..ю
01.10.2025 14:50 Відповісти
Чи він сам вірить в те, що триндить???
01.10.2025 14:59 Відповісти
Тобто питання заміни тих, хто вже 3 роки воює для вас зовсім не актуальне і навіть не стоїть на порядку денному?... А ще рік назад робився вигляд, що над цим питанням "дуже важко" працюють
01.10.2025 15:27 Відповісти
 
 