Потенциальные убытки в сфере обороны достигают 12,5 млрд грн, - директор НАБУ Кривонос

Потенциальный размер убытков на закупках и злоупотреблениях в сфере обороны Украины составляет около 12,5 миллиардов гривен.

Об этом сообщает директор НАБУ Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Как отмечается, такие цифры фигурируют в уголовных делах, которые расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Если говорить о размерах убытков, только в пределах одного подразделения, которое осуществляет досудебные расследования по закупкам или злоупотреблениям в сфере обороны по направлению Министерства обороны, потенциальный уровень убытков, то есть то, что расследуется, это около 12,5 миллиардов гривен. Это еще не означает, что они будут установлены, или четко будет эта сумма, но пока, если суммарно посчитать размер убытков в каждом уголовном производстве, мы понимаем, что на данном этапе в текущем портфеле потенциальный размер убытков такой", - отмечает Кривонос.

Кривонос добавил, что в прошлом году НАБУ направило в суд дела с уже установленным размером убытков - около 400 миллионов гривен.

