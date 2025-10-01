РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8871 посетитель онлайн
Новости Убытки государству
830 6

Потенциальные убытки в сфере обороны достигают 12,5 млрд грн, - директор НАБУ Кривонос

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос

Потенциальный размер убытков на закупках и злоупотреблениях в сфере обороны Украины составляет около 12,5 миллиардов гривен.

Об этом сообщает директор НАБУ Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Как отмечается, такие цифры фигурируют в уголовных делах, которые расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Если говорить о размерах убытков, только в пределах одного подразделения, которое осуществляет досудебные расследования по закупкам или злоупотреблениям в сфере обороны по направлению Министерства обороны, потенциальный уровень убытков, то есть то, что расследуется, это около 12,5 миллиардов гривен. Это еще не означает, что они будут установлены, или четко будет эта сумма, но пока, если суммарно посчитать размер убытков в каждом уголовном производстве, мы понимаем, что на данном этапе в текущем портфеле потенциальный размер убытков такой", - отмечает Кривонос.

Кривонос добавил, что в прошлом году НАБУ направило в суд дела с уже установленным размером убытков - около 400 миллионов гривен.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

Автор: 

оборона (5287) убытки (402) Кривонос Семен (70)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хєрасе!
Зелені піонери напосміялися!
показать весь комментарий
01.10.2025 15:14 Ответить
Відчиталися і все, а де посадки? Чи рука руку миє
показать весь комментарий
01.10.2025 15:16 Ответить
показать весь комментарий
01.10.2025 15:17 Ответить
мабуть комою помились 125 млрд - повірю )

зельоні гниди на менше не підуть..
показать весь комментарий
01.10.2025 15:17 Ответить
Резнікова Умєрова вже тягните до відповідальності? - чи тільки потрясіння повітря
показать весь комментарий
01.10.2025 15:17 Ответить
це напевно без врахування польської прокладки лєхмара та фламінго.
показать весь комментарий
01.10.2025 15:30 Ответить
 
 