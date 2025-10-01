УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8807 відвідувачів онлайн
Новини Збитки державі
911 7

Потенційні збитки у сфері оборони сягають 12,5 млрд грн, - директор НАБУ Кривонос

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос

Потенційний розмір збитків на закупівлях і зловживаннях у сфері оборони України становить близько 12,5 мільярдів гривень.

Про це повідомляє директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Як зазначається, такі цифри фігурують у кримінальних справах, які розслідують детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

"Якщо говорити про розміри збитків, наразі тільки в межах одного підрозділу, який здійснює досудові розслідування щодо закупівель або зловживань у сфері оборони по напряму Міністерства оборони, потенційний рівень збитків, тобто те, що розслідується, це близько 12,5 мільярдів гривень. Це ще не означає, що вони будуть встановлені, чи чітко буде ця сума, але наразі, якщо сумарно порахувати розмір збитків у кожному кримінальному провадженні, ми розуміємо, що на даному етапі в поточному портфелі потенційний розмір збитків такий", - зазначає Кривонос.

Кривонос додав, що торік НАБУ направило до суду справи з уже встановленим розміром збитків - близько 400 мільйонів гривень.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

оборона (4915) збитки (1478) Кривонос Семен (83)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хєрасе!
Зелені піонери напосміялися!
показати весь коментар
01.10.2025 15:14 Відповісти
Відчиталися і все, а де посадки? Чи рука руку миє
показати весь коментар
01.10.2025 15:16 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2025 15:17 Відповісти
мабуть комою помились 125 млрд - повірю )

зельоні гниди на менше не підуть..
показати весь коментар
01.10.2025 15:17 Відповісти
Резнікова Умєрова вже тягните до відповідальності? - чи тільки потрясіння повітря
показати весь коментар
01.10.2025 15:17 Відповісти
це напевно без врахування польської прокладки лєхмара та фламінго.
показати весь коментар
01.10.2025 15:30 Відповісти
Чергове бла бла, а хто конкретно сів за грати? Ніхто. А нам втирають про якусь боротьбу, круте незалежне НАБУ, САП і.....
показати весь коментар
01.10.2025 17:42 Відповісти
 
 