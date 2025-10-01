Потенційні збитки у сфері оборони сягають 12,5 млрд грн, - директор НАБУ Кривонос

Потенційний розмір збитків на закупівлях і зловживаннях у сфері оборони України становить близько 12,5 мільярдів гривень.

Про це повідомляє директор НАБУ Семен Кривонос.

Як зазначається, такі цифри фігурують у кримінальних справах, які розслідують детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

"Якщо говорити про розміри збитків, наразі тільки в межах одного підрозділу, який здійснює досудові розслідування щодо закупівель або зловживань у сфері оборони по напряму Міністерства оборони, потенційний рівень збитків, тобто те, що розслідується, це близько 12,5 мільярдів гривень. Це ще не означає, що вони будуть встановлені, чи чітко буде ця сума, але наразі, якщо сумарно порахувати розмір збитків у кожному кримінальному провадженні, ми розуміємо, що на даному етапі в поточному портфелі потенційний розмір збитків такий", - зазначає Кривонос.

Кривонос додав, що торік НАБУ направило до суду справи з уже встановленим розміром збитків - близько 400 мільйонів гривень.

