РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8869 посетителей онлайн
Новости Конфискация замороженных активов Конфискация российских активов
664 19

Конфискация замороженных активов РФ и использование их для поддержки Украины может напугать инвесторов, - Макрон

Макрон о конфискации активов РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что конфискация замороженных активов РФ может напугать инвесторов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал перед саммитом ЕС в Копенгагене.

Так, Макрон настаивает, что конфискация российских замороженных активов и использование их для поддержки Украины рискует подорвать доверие к европейским финансовым органам и может напугать инвесторов.

Как отмечается, лидеры ЕС намерены обсудить креативные способы финансирования нового кредита для Украины. Один из вариантов может заключаться в финансировании кредита через новые еврооблигации, гарантированные странами ЕС, вместо прямого использования почти 200 млрд евро российских активов, которые были заморожены после полномасштабного вторжения России в Украину и находятся преимущественно в брюссельском финучреждении Euroclear.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

По словам Макрона, поиск наличных денег на финансовых рынках путем выпуска новых долговых обязательств, гарантированных ЕС и национальными бюджетами, является "очень хорошим делом" в противовес конфискации российских активов.

В начале этой недели представитель Елисейского дворца заявил, что Франция заинтересована в таком варианте при условии, что бремя кредита будет распределено поровну, и только если он не будет иметь влияния на государственные финансы Франции, которые находятся в катастрофическом состоянии.

Читайте: Каллас о "репарационном займе" Украине за счет российских активов: Тот, кто нанес ущерб, должен возместить его

Автор: 

Макрон Эмманюэль (1458) замороженные активы (341)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Він, схоже, з дитинства сорокарічною танцівницею наляканий
показать весь комментарий
01.10.2025 17:03 Ответить
+4
Яких інвесторів? кацапських? 100 процентів налякають. ))
показать весь комментарий
01.10.2025 16:58 Ответить
+3
Головне тебе не налякати
показать весь комментарий
01.10.2025 16:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у вас інвестори мають Ядерну Зброю - та будуть напади на інші країни ?
показать весь комментарий
01.10.2025 16:55 Ответить
Яких інвесторів? кацапських? 100 процентів налякають. ))
показать весь комментарий
01.10.2025 16:58 Ответить
дежавю лютий 2022

.
показать весь комментарий
01.10.2025 17:11 Ответить
яких інвесторів, в кацапську економіку? а чому це повинно когось турбувати, якщо хтось переживає за інвестиції в свою економіку, нехай не порушує міжнародні норми. Такі заяви, це недопрцювання наших зепломатів.
показать весь комментарий
01.10.2025 16:58 Ответить
Головне тебе не налякати
показать весь комментарий
01.10.2025 16:59 Ответить
Він, схоже, з дитинства сорокарічною танцівницею наляканий
показать весь комментарий
01.10.2025 17:03 Ответить
француз є ПРОРАШИСТСЬКА курва .КОНФІСКАЦІЯ АКТИВІВ РАШИСТСЬКОГО ЗЛОЧИНЦЯ, ДОБРИЙ ПРИКЛАД ДЛЯ ВСІХ ІНШИХ .ПОДІБНИХ КУЙЛУ .КРОВОПИВЦІВ І ЗЛОЧИНЦІВ.НЕ РОБИТИ ТОГО Ж ЩО РОБИТЬ КУЙЛО В УКРАЇНІ І НЕ ВЧИНЯТИ КРОВАВИХ ЗЛОЧИНІВ ,ТА НЕ РОЗПОЧИНАТИ ОКУПАЦІЙНІ ВІЙНИ ПРОТИ ІНШИХ КРАЇН
показать весь комментарий
01.10.2025 16:59 Ответить
Euroclear оперує трильйонами євро. Може купити кого захоче. Хоч за мільярд.
показать весь комментарий
01.10.2025 17:00 Ответить
То це так зараз терористи називаються?
показать весь комментарий
01.10.2025 17:01 Ответить
Х/ф "Зелена миля": "...французів ніхто не любить..." (с) - по3,14здіти та як шовком підтертись, а як до діла...
показать весь комментарий
01.10.2025 17:02 Ответить
ротшильдовський підар макрон
показать весь комментарий
01.10.2025 17:03 Ответить
«Креативні способи фінансування нового кредиту для України…»
То есть КРЕДИТ они могут дать и опять повесить очередной долг на шею измученной Украины, а вот просто разморозить кацапские деньги и просто так отдать - НИ-НИ !
Очень сильно переживает за инвесторов, ну ооооочень ….
показать весь комментарий
01.10.2025 17:05 Ответить
І це є жабячий Цинізм вищого гатунку - смерті українців не лякають , а втратити криваве бабло то лякає !
показать весь комментарий
01.10.2025 17:11 Ответить
Що ж ти фраєр здав назад...
показать весь комментарий
01.10.2025 17:15 Ответить
Пусть все страны и все инвесторы не нарушают Международные нормы, права и обязанности и тогда никто не будет труситься за своим баблом !!! А то коррупция по всей Европе процветает ( кстати конфискация замороженных активов - эта одна из схем) , но это преподносят как что-то совершенно нормальное и обыденное .
показать весь комментарий
01.10.2025 17:17 Ответить
це може налякати лише тих в кого агресивні наміри
показать весь комментарий
01.10.2025 17:24 Ответить
Яких інвесторів? Дикунів з Африки чи крадіїв з Китаю?
показать весь комментарий
01.10.2025 17:29 Ответить
Йдіть ви всі в сраку,імпотенти.
показать весь комментарий
01.10.2025 17:29 Ответить
"вже наляканий макрон" )
показать весь комментарий
01.10.2025 17:31 Ответить
 
 