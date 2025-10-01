Конфискация замороженных активов РФ и использование их для поддержки Украины может напугать инвесторов, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что конфискация замороженных активов РФ может напугать инвесторов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал перед саммитом ЕС в Копенгагене.

Так, Макрон настаивает, что конфискация российских замороженных активов и использование их для поддержки Украины рискует подорвать доверие к европейским финансовым органам и может напугать инвесторов.

Как отмечается, лидеры ЕС намерены обсудить креативные способы финансирования нового кредита для Украины. Один из вариантов может заключаться в финансировании кредита через новые еврооблигации, гарантированные странами ЕС, вместо прямого использования почти 200 млрд евро российских активов, которые были заморожены после полномасштабного вторжения России в Украину и находятся преимущественно в брюссельском финучреждении Euroclear.

По словам Макрона, поиск наличных денег на финансовых рынках путем выпуска новых долговых обязательств, гарантированных ЕС и национальными бюджетами, является "очень хорошим делом" в противовес конфискации российских активов.

В начале этой недели представитель Елисейского дворца заявил, что Франция заинтересована в таком варианте при условии, что бремя кредита будет распределено поровну, и только если он не будет иметь влияния на государственные финансы Франции, которые находятся в катастрофическом состоянии.

