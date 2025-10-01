УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8937 відвідувачів онлайн
Новини Конфіскація заморожених активів Конфіскація російських активів
629 19

Конфіскація заморожених активів РФ і використання їх для підтримки України може налякати інвесторів, - Макрон

Макрон про конфіскацію активів РФ

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що конфіскація заморожених активів РФ може налякати інвесторів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав перед самітом ЄС у Копенгагені.

Так, Макрон наполягає, що конфіскація російських заморожених активів і використання їх для підтримки України ризикує підірвати довіру до європейських фінансових органів і може налякати інвесторів.

Як зазначається, лідери ЄС мають намір обговорити креативні способи фінансування нового кредиту для України. Один з варіантів може полягати у фінансуванні кредиту через нові єврооблігації, гарантовані країнами ЄС, замість прямого використання майже 200 млрд євро російських активів, які були заморожені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і перебувають переважно в брюссельській фінустанові Euroclear.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

За словами Макрона, пошук готівки на фінансових ринках шляхом випуску нових боргових зобов'язань, гарантованих ЄС і національними бюджетами, є "дуже хорошою справою" на противагу конфіскації російських активів.

На початку цього тижня представник Єлисейського палацу заявив, що Франція зацікавлена в такому варіанті за умови, що тягар кредиту буде розподілений порівну, і тільки якщо він не матиме впливу на державні фінанси Франції, які перебувають у катастрофічному стані.

Читайте: Каллас про "репараційну позику" Україні за рахунок російських активів: Той, хто завдав збитки, має відшкодувати їх

Автор: 

Макрон Емманюель (1614) заморожені активи (642)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Він, схоже, з дитинства сорокарічною танцівницею наляканий
показати весь коментар
01.10.2025 17:03 Відповісти
+4
Яких інвесторів? кацапських? 100 процентів налякають. ))
показати весь коментар
01.10.2025 16:58 Відповісти
+3
Головне тебе не налякати
показати весь коментар
01.10.2025 16:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у вас інвестори мають Ядерну Зброю - та будуть напади на інші країни ?
показати весь коментар
01.10.2025 16:55 Відповісти
Яких інвесторів? кацапських? 100 процентів налякають. ))
показати весь коментар
01.10.2025 16:58 Відповісти
дежавю лютий 2022

.
показати весь коментар
01.10.2025 17:11 Відповісти
яких інвесторів, в кацапську економіку? а чому це повинно когось турбувати, якщо хтось переживає за інвестиції в свою економіку, нехай не порушує міжнародні норми. Такі заяви, це недопрцювання наших зепломатів.
показати весь коментар
01.10.2025 16:58 Відповісти
Головне тебе не налякати
показати весь коментар
01.10.2025 16:59 Відповісти
Він, схоже, з дитинства сорокарічною танцівницею наляканий
показати весь коментар
01.10.2025 17:03 Відповісти
француз є ПРОРАШИСТСЬКА курва .КОНФІСКАЦІЯ АКТИВІВ РАШИСТСЬКОГО ЗЛОЧИНЦЯ, ДОБРИЙ ПРИКЛАД ДЛЯ ВСІХ ІНШИХ .ПОДІБНИХ КУЙЛУ .КРОВОПИВЦІВ І ЗЛОЧИНЦІВ.НЕ РОБИТИ ТОГО Ж ЩО РОБИТЬ КУЙЛО В УКРАЇНІ І НЕ ВЧИНЯТИ КРОВАВИХ ЗЛОЧИНІВ ,ТА НЕ РОЗПОЧИНАТИ ОКУПАЦІЙНІ ВІЙНИ ПРОТИ ІНШИХ КРАЇН
показати весь коментар
01.10.2025 16:59 Відповісти
Euroclear оперує трильйонами євро. Може купити кого захоче. Хоч за мільярд.
показати весь коментар
01.10.2025 17:00 Відповісти
То це так зараз терористи називаються?
показати весь коментар
01.10.2025 17:01 Відповісти
Х/ф "Зелена миля": "...французів ніхто не любить..." (с) - по3,14здіти та як шовком підтертись, а як до діла...
показати весь коментар
01.10.2025 17:02 Відповісти
ротшильдовський підар макрон
показати весь коментар
01.10.2025 17:03 Відповісти
«Креативні способи фінансування нового кредиту для України…»
То есть КРЕДИТ они могут дать и опять повесить очередной долг на шею измученной Украины, а вот просто разморозить кацапские деньги и просто так отдать - НИ-НИ !
Очень сильно переживает за инвесторов, ну ооооочень ….
показати весь коментар
01.10.2025 17:05 Відповісти
І це є жабячий Цинізм вищого гатунку - смерті українців не лякають , а втратити криваве бабло то лякає !
показати весь коментар
01.10.2025 17:11 Відповісти
Що ж ти фраєр здав назад...
показати весь коментар
01.10.2025 17:15 Відповісти
Пусть все страны и все инвесторы не нарушают Международные нормы, права и обязанности и тогда никто не будет труситься за своим баблом !!! А то коррупция по всей Европе процветает ( кстати конфискация замороженных активов - эта одна из схем) , но это преподносят как что-то совершенно нормальное и обыденное .
показати весь коментар
01.10.2025 17:17 Відповісти
це може налякати лише тих в кого агресивні наміри
показати весь коментар
01.10.2025 17:24 Відповісти
Яких інвесторів? Дикунів з Африки чи крадіїв з Китаю?
показати весь коментар
01.10.2025 17:29 Відповісти
Йдіть ви всі в сраку,імпотенти.
показати весь коментар
01.10.2025 17:29 Відповісти
"вже наляканий макрон" )
показати весь коментар
01.10.2025 17:31 Відповісти
 
 