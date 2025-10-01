Конфіскація заморожених активів РФ і використання їх для підтримки України може налякати інвесторів, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що конфіскація заморожених активів РФ може налякати інвесторів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав перед самітом ЄС у Копенгагені.

Так, Макрон наполягає, що конфіскація російських заморожених активів і використання їх для підтримки України ризикує підірвати довіру до європейських фінансових органів і може налякати інвесторів.

Як зазначається, лідери ЄС мають намір обговорити креативні способи фінансування нового кредиту для України. Один з варіантів може полягати у фінансуванні кредиту через нові єврооблігації, гарантовані країнами ЄС, замість прямого використання майже 200 млрд євро російських активів, які були заморожені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і перебувають переважно в брюссельській фінустанові Euroclear.

За словами Макрона, пошук готівки на фінансових ринках шляхом випуску нових боргових зобов'язань, гарантованих ЄС і національними бюджетами, є "дуже хорошою справою" на противагу конфіскації російських активів.

На початку цього тижня представник Єлисейського палацу заявив, що Франція зацікавлена в такому варіанті за умови, що тягар кредиту буде розподілений порівну, і тільки якщо він не матиме впливу на державні фінанси Франції, які перебувають у катастрофічному стані.

